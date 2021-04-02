Вакцина на опережение: закупить, но подождать

С сегодняшнего дня в Грузии зарегистрироваться на вакцинацию сможет еще одна возрастная группа. Теперь регистрация открыта для всех лиц старше 55-ти. А завтра в страну будет доставлена еще одна партия вакцины. На этот раз - китайского производства, которую правда пока не планируется использовать.

Сегодня в 6 часов вечера открылась запись на вакцинацию для возрастной группы от 55-ти до 65-ти лет. Привиться они смогут с 5 апреля. В настоящее время вакцинация в стране проходит двумя препаратами – AstraZeneca, которую производитель теперь предлагает называть по-новому – Vaxzevria, и Pfizer, правда его запасы существенно ограничены (всего в Грузии им будет привито около 14 тысяч человек). Всего, согласно данным на 2 апреля, в Грузии вакцинацию прошли 8909 человек.

Завтра в страну завезут еще одну партию вакцины – 100 тысяч доз китайского Sinopharm. Однако, как говорит замглавы Минздрава Тамар Габуния, было решено не использовать их до тех пор, пока препарат не одобрит Всемирная организация здравоохранения. При этом, по словам замминистра, авторизация ВОЗ не является обязательным условием для применения той или иной вакцины и чисто теоретически Грузия могла бы начать использование Sinopharm уже со следующей недели.

«Так, на сегодняшний день много стран используют Moderna, и у нее тоже нет авторизации Всемирной организации здравоохранения. Вчера был обновлен календарь авторизации ВОЗ, и середина апреля в нем отведена на (рассмотрение вопроса авторизации) Moderna, Sinopharm и Sinovac. Это те три вакцины, которые широко используются в мире, но авторизацию ВОЗ им пока не выдала. Сегодня, в глобальном смысле с доступностью вакцин на рынке очень сложно. Поэтому мы, допуская, что до конца апреля Sinopharm получит авторизацию, закупили эту вакцину», – сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния.

Скоро в Грузию доставят еще одну китайскую вакцину – Sinovac. Об этом накануне заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. По его словам, 100 тысяч доз этого препарата Грузия получит в подарок.

В выборе препарата, люди, желающие вакцинироваться – свободны, говорит Гамкрелидзе.

«Обе эти вакцины (китайские) скоро должны получить авторизацию ВОЗ. В тех странах, где успешно идет вакцинация, постепенно уменьшилось число новых случаев, а также смертность и госпитализация. Эти данные в открытом доступе. Поэтому, если мы не ускорим процесс вакцинации, к сожалению, нам не покончить с эпидемией (…) У людей будет возможность выбора – между AstraZeneca, Pfizer, китайской. Но я могу сказать, что китайская достаточно успешно используется во многих странах. Поэтому мы можем обсуждать это, говорить об этом, но то, что вакцинация необходима и то, что она приносит большой эффект – обсуждению не подлежит».

Гамкрелидзе также ответил на вопрос о стоимости вакцин. По его словам, она для разных стран – разная. Грузии одна доза AstraZeneca (Vaxzevria) обошлась около 4-5 долларов, Pfizer – 11-12 долларов, а Sinopharm – 18-20 долларов.

Профессор Георгий Пхакадзе – эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) полагает, что решение повременить с использованием китайской вакцины до «вердикта» ВОЗ было верным, потому что достоверной информации о ней пока очень мало. В то же время, говорит Георгий Пхакадзе, то, что страна запасается вакциной, которая вскоре может получить зеленый свет – также не лишено смысла:

«В США AstraZeneca не используется, но правительство Америки закупило 170 миллионов доз этой вакцины. Они пока хранятся в холодильниках, ждут своего часа. И до того, пока в США ее не допустят (к применению) она будет на складах. Я думаю, что с китайской вакциной мы должны поступить точно так же, как и американцы с AstraZeneca – нужно закупить, конечно, потому что, когда они получат подтверждение их на рынке, не будет физически. Так что в этом смысле со стратегической точки зрения все 15 вакцин, которые рассматривает ВОЗ – со всеми этими 15 производителями нужно вести переговоры. Но использовать только те вакцины, которые подтвердит Всемирная организация здравоохранения».

За последние сутки в Грузии при проведенных 24 646 тестах было выявлено 529 случаев инфицирования. За 24 часа скончались 13 пациентов, выздоровели – 326 человек.