Скончался грузинский классик, писатель Гурам Дочанашвили

Современный грузинский классик, писатель Гурам Дочанашвили скончался на 82-м году жизни в Тбилиси. Информацию подтвердили в клинике «Нью госпиталь», куда он был помещен в связи с ухудшением состояния здоровья.

Гурам Дочанашвили родился в 1939 году в Тбилиси в семье врача. По образованию Дочанашвили историк, выпускник Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили.

В конце 50-х годов Дочанашвили судили за антисоветскую деятельность. Тюремное заключение заменили испытательным сроком и после освобождения он вступил в подпольную молодежную организацию «Горгаслиани», основанную Мерабом Костава и Звиадом Гамсахурдия.

Его первое произведение напечатали в журнале «Цискари» в 1961 году. Рассказ моментально обрел популярность, а имя Дочанашвили стало узнаваемым в Грузии. Самыми выдающимися произведениями Гурама Дочанашвили являются «Облачение первое», «Человек, который очень любил литературу», «Ватер(по)лоо или Восстановительные работы».

Произведения Дочанашвили переведены на многие языки. Они легли в основу известных кинофильмов и телеспектаклей.

За выдающийся вклад в развитие литературы Гурам Дочанашвили удостоен нескольких литературных премий, в том числе «Саба» и имени Важа-Пшавела. В 2020 году Дочанашвили присвоено звание почетного гражданина Тбилиси.