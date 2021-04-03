Тяжелая техника возобновила работы в зоне строительства Намахвани ГЭС

Тяжелая техника возобновила работу в зоне строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии под охраной полиции, на фоне шумного протеста местных жителей и гражданских активистов, сообщает телеканал «Формула».

Из-за непрекращающихся выступлений власти Грузии объявили о приостановке строительства в ущелье реки Риони основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища, на девять месяцев. В правительстве обещают, что за это время они проведут повторные исследования с участием независимых экспертов.

Это решение никак не повлияло на позицию тех, кто требуют полного сворачивания проекта и ухода турецкой компании «ЭНКА» из ущелья Риони. Несколько десятков протестующих продолжили дежурства в палатках на стройплощадке.

Сегодня утром в Намахвани начались инфраструктурные работы. Одновременно на место прибыл новый управляющий ГЭС Мераб Ломинадзе. Он призвал протестующих прекратить выступления и начать диалог, еще раз заверив, что никакие крупные объекты не будут построены до тех пор, пока выводы о безопасности проекта не будут подтверждены.

По сообщениям СМИ, ближе к обеду полицейские перекрыли автомобильные дороги в районе сел Гумати и Корениши (Цхалтубский муниципалитет). В итоге Намахвани оказалось заблокировано, а несколько десятков человек, желающих присоединиться к протесту активистов движения «Защитники ущелья Риони», не смогли добраться до места.

Некоторое время назад в МВД Грузии заявили, что передвижение граждан в ущелье Риони временно ограничено из соображений безопасности. В ведомстве также предупредили, что на стройплощадке мобилизована полицейская инфраструктура, в том числе специальный автомобиль, обеспечивающий бесперебойную работу радиосвязи. «МВД призывает граждан действовать в полном соответствии с законом о свободе выражения мнений и выполнять законные требования полиции», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время в Намахвани остаются протестующие, по периметру стройплощадки дежурят полицейские. Несколько раз ситуация на месте обострялась. По некоторым данным, в административном порядке были задержаны два человека.