В Кутаиси показали силу сопротивления силе тока

Инвестиций становится все меньше, протесты все мощнее – такова нынешняя формула кризиса грузинской электроэнергетики. И плюс ко всему в нем вся более явственно просматривается политическая составляющая.

На вчерашний митинг в центре Кутаиси против Намахванской ГЭС снова, второй раз за месяц собралось не менее 15 тысяч человек. Выступавшие впервые потребовали немедленной отставки министра энергетики Натии Турнава, угрожая в противном случае перенести центр протестного движения из Кутаиси в Тбилиси.

В «Ассоциации развития возобновляемых источников энергии» говорят, что движение против ГЭС уже привело к падению доверия инвесторов к энергетическим проектам в Грузии. Напомним, в прошлом году инвестиции скатились к показателям 20 летней давности – 6 миллионов долларов. По словам исполнительного директора организации Георгия Абрамишвили, ситуация очень серьезна:

«Сегодня у нас 84 проекта ГЭС, которые либо остановлены, либо заморожены. Основная причина – социальные проблемы. Общая стоимость этих проектов составляет 3,7 миллиарда долларов, значительная часть которых – это прямые иностранные инвестиции, которые должны были поступить, но приостановлены. Полная мощность замороженных проектов – порядка 2500 МВт. Такой объем полностью решил бы проблему зависимости страны от импорта», – подытожил специалист.

Между тем, некоторые оппозиционные политики уже выразили солидарность протестующим. В этом месяце слова поддержки прозвучали от экс-президента Михаила Саакашвили, а вчера свою позицию сформулировала «Стратегия Агмашенебели»: объявить мораторий на строительство «Намахванской ГЭС» до завершения диалога.

«Необходимо выработать консенсус, чтобы не навредить интересам страны кабальным договором, не нанести вред уникальной природе, и обезопасить местное население в сейсмически активной зоне», – говорится в заявлении партии.

По мнению политолога Гелы Васадзе, поведение политиков вполне предсказуемо, вне зависимости от позиции лидеров протестного движения:

«Как только оппозиция чует запах крови, она неминуемо бросается на власть, и в данном случае все развивается по такому сценарию, тем более, когда власти предоставляют такой прекрасный повод – социальный бунт. Политиков нельзя осуждать или приветствовать, это в их природе».

Что касается перспектив завершения замороженных энергетических проектов, то тут, по мнению политолога, многое будет зависеть от взвешенного подхода властей:

«Главной проблемой всех властей в этом вопросе, как прошлых, так и нынешних, был отсутствие диалога с местным населением. Ну что стоило провести экспертизу по поводу безопасности проекта, не доводя дело до многотысячных митингов? Наши реки – это природное богатство, которое принадлежит местным жителям, и если им не сказать, ребята, вы получите доход с этого проекта, то почему бы и нет? А когда этого не происходит, то власти получают то, что вышло. Думаю, аналогичный подход нужно проявить и к другим замороженным проектам».

Мурман Маргвелашвили, директор World Experience for Georgia, считает, что альтернативы развитию гидроэнергетики нет, так как Грузия не располагает нефтью и газом, а на сегодня освоено только 20% ресурсов рек:

«У правительства должна быть четкая стратегия развития отрасли, и надлежащая база профессиональных экспертов, которые смогут проконтролировать безопасность строительства, заново оценить риски, а не так, как сегодня, решили – и все. Людей надо успокоить – электростанции строятся во всем мире, и только у нас все вылилось в нерешаемую проблему. Природе наносит вред любое строительство, даже фундамент дома, но это не повод, чтобы заморозить все стройки, нужен разумный диалог, и нужны уступки с обоих сторон. У нас огромный потенциал развития энергетики, который надо использовать».

В правительстве признают, что к плану развития энергетики есть вопросы. По словам главы Минэкономики Натии Турнава, проблема приобрела системный характер – у людей пропало доверие к инвесторам, а также отчасти и к государству. Власти видят выход в разработке новой законодательной базы, позволяющей вовлекать в проект жителей местности, определении социальной ответственности инвесторов, создании специальных фондов поддержки общин и т.д.

В целом, на протяжении последних 8 лет в Грузии было введено в строй 38 объекта генерации. Пик пришелся на 2018 год, когда было запущено 8 ГЭС.