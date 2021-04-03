Полицейские и эпидемиологи взяли под контроль четыре села в Западной Грузии

Дополнительные меры безопасности и ограничения введены в нескольких селах в Западной Грузии из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Сегодня, 3 апреля, полицейские пункты оборудовали на въездах и выездах из сел Шрома Озургетского муниципалитета, селах Чконагора и Чочхати Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия), а также Орсантиа Зугдидского муниципалитета (регион Самегрело). Там все граждане обязаны будут проходить термоскрининг, а при необходимости и тестирование на COVID-19. Полицейские проводят мероприятия против распространения COVID-19 совместно с сотрудниками Национального центра по контролю над заболеваниями.

«Въезд и выезд из указанных сел не ограничен, какие-либо другие строгие карантинные ограничения не вводятся», - говорится в сообщении МВД.

Параллельно в Шрома, Чконагора, Чочхати и Орсантиа проводится массовое тестирование населения на COVID-19. В администрации региона Самегрело-Земо Сванети подозревают, что вспышка коронавируса связана со швейной фабрикой «Аджара текстиль» в Поти. На этой неделе предприятие, где трудоустроено более 1 тысячи человек, было закрыто после подтверждения коронавируса у более чем полусотни сотрудников, четверо из них - жительницы Орсантиа.

Всего в этом селе с начала недели было зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. Завтра в Орсантиа должны прибыть две дополнительных группы эпидемиологов.