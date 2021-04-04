МВД Грузии раскрыло преступную группу, наживавшуюся на иностранцах

Сотрудники МВД Грузии раскрыли преступную группу, наживавшуюся на иностранцах, заинтересованных в покупке криптовалюты. По информации министерства, в рамках дела задержаны 11 человек в возрасте от 21 года до 35 лет.

Среди обвиняемых – 30-летний гражданин Израиля Дх.Х., которого следствие называет организатором масштабной международной мошеннической схемы присвоения средств. Установлено, что в 2019 году совместно с сообщниками он сформировал «согласованную и структурированную группу», члены которой подыскивали жертв. Систематически они связывались с иностранными гражданами, предлагая им приобрести криптовалюту по безналичному расчету.

Если клиент был заинтересован, члены группы удаленно регистрировали его на соответствующем веб-сайте, а затем приобретали криптовалюту на собственное имя. Впоследствии крипта переводилась на учетные записи, доступные только мошенникам.

С помощью этой схемы участники преступной группы присвоили крупные суммы денег, принадлежащие десяткам иностранцев – граждан Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии. На данном этапе размер установленного ущерба составляет 620 тысяч евро.

При этом некоторые обвиняемые смогли легализовать незаконные доходы, купив дорогие автомобили и недвижимость. Сейчас на все имущество наложен арест. В ходе следственных мероприятий также было изъято более 2 миллионов лари с банковских счетов гражданина Израиля, руководившего организованной группой.

Следствие продолжается по фактам незаконного получения-хранения-использования персональных данных организованной группой, незаконного присвоения крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным гражданам, а также легализации особо крупных сумм незаконных доходов. В случае признания вины судом задержанным грозит от 9 до 12 лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».