«Мы впали в какое-то средневековье». Первая пятилетка главы Северной Осетии

В последний день февраля 2016 года Вячеслав Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. За несколько дней до этого умер предыдущий руководитель республики Тамерлан Агузаров. Кавказ.Реалии подводит итоги пяти лет правления Битарова: бизнес, пандемия и социальная напряжённость.

Бочка мёда

Вячеслав Битаров пришёл в политику, будучи крупным бизнесменом. И это плюс, по мнению исследователя The Jamestown Foundation Валерия Дзуцати.

"Учитывая, что прямых выборов в республике нет, я считаю, что республике в какой-то мере повезло, что во главе республики стал предприниматель. Это и плюс, и минус одновременно, но, по крайней мере, Битаров – человек, который умеет считать деньги, потому что его предшественники – ни Мамсуров, ни Дзасохов, ни Галазов не умели этого делать. У них какой бэкграунд был? Комсомолец, партиец. А Битаров на этом фоне выглядит гораздо лучше".

Перечисляя достижения Битарова за "пятилетку", Дзуцати в первую очередь отмечает снижение внешнего долга республики.

"Там набежала круглая сумма, и при нём появилось понимание того, что с этим делать, – объясняет Дзуцати. – В республике открылись магазины нескольких крупных сетей – "Метро", "Леруа Мерлен". Мелкие бизнесы страдают от этого, но потребитель выигрывает. И это хороший знак для других инвесторов. При Битарове закрыли "Электроцинк". Мне кажется, это очень важно для экологии и для здоровья. Кроме того, активизировались программы для развития малого бизнеса".

Битаров приложил максимум усилий, чтобы республика участвовала в национальных проектах, считает гражданский активист, а в прошлом руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Бадри Газзати.

"Но складывается ощущение, что Битаров больше работал на Кремль, чем на республику, чтобы показать свою работу. Тем не менее в республику действительно пришло больше денег, чем предполагалось. С одной стороны, это заслуга федерального центра, но с другой, Битаров организовал работу так, что республика своевременно попала в целевые программы. Его непрофессиональная команда превзошла себя, и он всё-таки заставил их работать", – отмечает Газзати.

По мнению старшего эксперта Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергея Жаворонкова, при Битарове была достаточно стабильная ситуация в регионе.

Что касается экономики, особых прорывов и особых провалов нет

"Нельзя сказать, что всё было благополучно, так как в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении министра природных ресурсов Чермена Мамиева, но тем не менее по сравнению с другими регионами одно дело условно за пять лет – это немного. В соседнем Ставропольском крае коррупционных скандалов гораздо больше. Поэтому нельзя сказать, что наблюдается конфликт с правовыми структурами. Что касается экономики, особых прорывов и особых провалов тоже нет", – резюмирует Жаворонков.

Ложка дёгтя

"Общество стало противоречивым, недоброжелательно настроенным друг к другу, разрозненным, враждебным. Оно разделилось по социальным, по национальным признакам. Думаю, это было целенаправленно, чтобы скрыть, что в ближайшем окружении Битарова находятся его родственники и друзья. Нет интеллигенции в обществе, там царят низменные нравы, недостойные нашего региона. Мы впали в какое-то средневековье", – утверждает Бадри Газзати.

С экономической точки зрения тоже не всё гладко, отмечает кандидат экономических наук Маргарита Кулова.

"В 2000-2014 гг. экономика Северной Осетии росла в лучшем случае на 13,6% в год, в худшем – на 1,5% в год. Есть, конечно, вопросы к качеству экономического роста, но он был. А уже в 2016-2019 гг. экономика Осетии падала в пределах от -4,4% до -1%, тогда как в это время, например, в Кабардино-Балкарии наблюдался небольшой рост на уровне 1-2%", – апеллирует к статистике эксперт.

Кулова отмечает, что в Осетии очень низкий прожиточный минимум – даже по сравнению с соседними регионами.

"Одним из главных достижений сторонники господина Битарова называют рост федеральных инвестиций в регионе, развитие социальной инфраструктуры. С одной стороны, это хорошо для республики и тех лиц, кто обогащается на этом. С другой стороны, безработица в Северной Осетии остаётся на прежнем уровне, а иногда, как во втором квартале 2020 г., республика оказывается на третьем месте по безработице в России. К тому же для содержания новых социальных объектов нужны деньги, нужен реальный экономический рост, о котором было сказано. Время дорогостоящих пиар-проектов о цветущей Осетии проходит, так или иначе, приближаются другие времена и вызовы, требующие от каждого из нас мобилизации сил и умений во имя лучшего будущего", – говорит кандидат наук.

В предпринимательском прошлом Битарова заключён и его главный минус, считает Валерий Дзуцати.

Вызывает вопросы владение сельскохозяйственными землями, которое осталось очень непрозрачным

"Когда ты предприниматель и глава республики, естественно, ты используешь административный ресурс для своего бизнеса, ты ограничиваешь конкуренцию. Но Битаров старался развивать малый бизнес, чего не было до него. Кроме того, вызывает вопросы владение сельскохозяйственными землями, которое осталось очень непрозрачным. Не знаю, насколько это зависит именно от него, но это важный элемент нестабильности в республике", – замечает Дзуцати.

По его мнению, важной вехой в "пятилетке" Битарова стал митинг ковид-диссидентов в апреле 2020 года.

"Митинг показал, что общество напряжено, и это напряжение выплеснулось в таком виде, – рассуждает Дзуцати. – На защиту власти тогда никто не вышел. Даже местная полиция "в сторонке курила", разгоняли [участников протеста] пришлые. Это говорит о том, что, когда человек не выбран – а в Осетии, как и во многих регионах России отсутствуют прямые выборы, – за ним никого нет. Нет партии, нет реальной поддержки, даже если он хороший руководитель и всё правильно делает. Такая власть может легко пасть, и если бы не было внешнего вмешательства, Битаров бы пал".

Дзуцати считает, что митинга могло бы не быть, если бы Битаров получше наладил пиар-компанию во время пандемии и показал, что он вместе с народом.

"Мне показалось, что этого не произошло, и все оказались сами по себе. Были попытки оказывать помощь, это сошло на нет довольно быстро", – продолжает Дзуцати.

Прошлогодние массовые протесты против массовых ограничений стали главной проблемой за время руководства Битарова республикой, считает Сергей Жаворонков.

"Это единственный регион на Северном Кавказе, где такие протесты возникли. Очевидно, что гайки перекрутили и перекрутили их напрасно", – считает собеседник.

Эхо "брательников"

На митинге ковид-диссидентов впервые прозвучали призывы Битарову отправиться в отставку, однако спустя почти год Битаров сохранил свою должность.

Власть никогда не готова идти на поводу у народа, потому что тогда можно прослыть чересчур мягкими, гибкими и чересчур договороспособными

"Мне вообще не показалось, что тема призывов к отставке на том митинге была хоть сколько-нибудь значимой, – говорит политический редактор сайта "Основа" Руслан Тотров. – Люди пришли туда по экономическим соображениям. Я бы не стал этот митинг вообще политизировать настолько, насколько некоторые пытаются. Почему эти лозунги не были услышаны в Кремле? Во-первых, в Кремле видели, что этот митинг не политический, а экономический. А во-вторых, власть, тем более верховная, никогда не готова идти на поводу у народа и чаяния народа выполнять, потому что тогда можно прослыть чересчур мягкими, гибкими и чересчур договороспособными, что никак не вписывается в парадигму действующей российской власти".

По мнению Валерия Дзуцати, за митингом стояли определённые силы из оппозиции.

"Но оппозиция оказалась довольно слабая. Для меня требование отставки звучало как очень искусственное. Что он такого сделал, что должен уйти в отставку? Он виноват, что пандемия началась? Понятно, что Битаров оказался слабым в том смысле, что у него не было массовой поддержки. Но вопрос отставки решается в Москве, а в Москве знают, что у губернаторов широкой народной поддержки нет. Более того, они хотят именно таких губернаторов, которые не пользуются широкой поддержкой народа. Иначе получается, как с Фургалом. Не может быть губернатора популярнее, чем Путин", - рассуждает Дзуцати.

Эксперт считает, что требование отставки оказалось неудовлетворенным, с одной стороны, потому что оппозиция оказалась слишком слабой и неорганизованной, чтобы продолжать какую-то работу против Битарова, с другой – у неё не было широкой поддержки.

"Кроме того, в Москве посмотрели, что раз всё после этого митинга улеглось, то значит, всё нормально. Осетия с тех пор в федеральной повестке не появлялась", – резюмирует Дзуцати.

Не считает серьёзными требования битаровской отставки и Жаворонков.

Одно дело – отдать кусок республики, а другое – ввести жёсткий карантин

"Это ситуация, несравнимая с Ингушетией, – говорит собеседник. – По уровню возмущения, которое вызвал Юнус-Бек Евкуров, его дальнейшее пребывании в должности главы грозило серьёзной дестабилизацией обстановки. В Осетии всё обошлось парламентским путём. Одно дело – отдать кусок республики, а другое – ввести жёсткий карантин".

"Гадание на кофейной гуще"

Битарову регулярно прочат отставку осетинские телеграм-каналы. Со ссылкой на различные источники их авторы утверждают, что знают наверняка: в Кремле собираются "уйти" Битарова.

"Недавно был доклад о том, что Битаров вошёл в тройку кандидатов на вылет. Мне кажется, это не предопределено, – считает Жаворонков. – Что вызывает претензии администрации президента? Низкие результаты "Единой России". Мы не можем сказать, что в Осетии у "Единой России" катастрофически низкие результаты".

По мнению Дзуцати, слухи о грядущей отставке Битарова связаны с тем, что он – "извне системы".

Битаров вполне устраивает Москву. Пока, по крайней мере.

"Битаров не из бюрократической команды серого дома. Из-за его прихода возникло напряжение элит. И соответственно они постарались отомстить по-своему, создавая информационный шум. Мне кажется, Битаров вполне устраивает Москву. По крайней мере, пока. По сравнению с другими проблемными регионами в Северной Осетии всё спокойно. И на Битарова можно положиться в том смысле, что он – хозяйственник", – считает Дзуцати.

На второй срок Битаров никак не может остаться, потому что он не консолидирует общество, а разделяет его по национальным и религиозным признакам, утверждает Бадри Газзати.

"Социально наше общество уничтожается. Интеллигенции в окружении Битарова нет. Его окружают бизнесмены. Для здравомыслящих людей логично предположить, что второй срок это нечто ненормальное. Никакого благородства в нашей правящей верхушке нет. Мне кажется, если ты занял такой пост, то ты должен ему соответствовать. Тот же [бывший оперный певец, а ныне ковид-диссидент] Вадим Чельдиев много раз озвучивал претензию, что Битаров ему что-то обещал, а потом обманул, – объясняет Газзати. – Я думаю, что много людей пытается ускорить его отставку. Некоторые имеют рычаги. Но объективно, что в Москве обсуждают продление срока Битарова, так как нужно решать, оставлять его или нет. А некоторые стимулируют обсуждение этого вопроса и пытаются вывести разговоры из кулуаров в объективное пространство, чтобы достучаться до администрации президента".

В свою очередь, Руслан Тотров уверен, что знать об отставке Битарова в Осетии практически никто не может.

Самая серьёзная осведомлённость тех самых специалистов и экспертов не распространяется на вынюхивание новостей в высоких столичных кабинетах

"Никто, кроме избранного круга людей в очень высоких столичных кабинетах, не может сколько-нибудь точно знать ситуацию с каким бы то ни было губернатором, включая Вячеслава Битарова, – утверждает Тотров. – Поэтому еженедельные сообщения о его грядущей отставке, как и о его невероятно упрочившемся положении, – чаще всего это либо банальное гадание на кофейной гуще, либо телодвижения разных групп по интересам, которые продвигают в публичное пространство выгодную им повестку. Ничего более за этими сообщениями стоять не может".

Тотров вспоминает окончание полномочий главы республики Таймураза Мамсурова, когда даже за несколько дней до этого не было никакого представления о том, кто станет следующим главой.

"Надо понимать, что любые разговоры о предрешённости развития событий в сентябре 2021 года со стороны экспертов мало связаны с реальностью, – рассуждает собеседник Кавказ.Реалии. – Даже если эти эксперты весьма искусные и осведомлённые в теории, на практике всё может повернуться совсем иначе. Помимо этого я хочу подчеркнуть, что самая серьёзная осведомлённость тех самых специалистов и экспертов не распространяется на вынюхивание новостей в тех самых высоких столичных кабинетах".

Кавказ.Реалии