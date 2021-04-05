«Я планирую пройти вакцинацию, и не имеет значения, какой фирмы будет препарат»

Список категорий людей, которые теперь могут привиться от коронавируса, в Грузии расширяется, как и список препаратов. Как относятся к этому пользователи социальных сетей и какой вакцине отдают предпочтение?

– Планируете ли вы участвовать в процессе вакцинации?

Марта: Я думаю, что все должны сделать прививку. Конечно, в первую очередь те, у кого сейчас есть такая возможность. Не понимаю, почему люди отказываются от возможности оградить себя от ужасной инфекции. Да, был несчастный случай, но такое происходит не со всеми, да и сейчас у людей есть выбор вакцин. Я считаю, все должны решиться на этот поступок. Я пока не знаю какая вакцина будет доступна, но я приму участие в вакцинации, когда такая возможность появится для людей моей возрастной категории.

Георгий: Я не собираюсь принимать участие в процессе вакцинации. В первую очередь потому, что я уже переболел COVID-19, как мне пояснили врачи, в ближайшие 3 месяца мне противопоказано делать прививку от инфекции. Но я скорее всего и по прошествии 3 месяцев откажусь от вакцины, даже если она уже будет доступна для всех. Я не доверяю, препарату компании AstraZeneca после известной трагедии, произошедшей с одной женщиной в Грузии, а Pfizer, как говорят сами инфекционисты, уже почти закончился. Сейчас появилась и китайская вакцина, но про нее мне известно еще меньше, поэтому прививаться ею я тоже не собираюсь.

Наталья: Вакцинацию необходимо проходить по необходимости. Прививку должны получать те люди, которые находятся в группе риска. Но перед этим, конечно, необходимо обследовать каждого человека, а не просто спрашивать у него, болеет ли он чем-нибудь. Я пока воздержусь (от прививки).

Мириан: У меня нет однозначного мнения о процессе вакцинации. В этой ситуации я доверяю мнению врачей, я не специалист, чтобы делать какие-то выводы. Но я точно поддерживаю этот процесс. Весь мир достаточно долго ждал, когда же появится вакцина, все вокруг только и говорили о том, что хотят, чтобы процесс иммунизации начался как можно быстрее и люди вздохнули бы с облегчением. А сейчас все кричат о том, что не планируют вакцинироваться, это звучит очень смешно. Я лично переболел коронавирусом, но по прошествии нескольких месяцев я соглашусь на прививку, если будет такая необходимость и не важно, будет она европейская или китайская. Если люди возьмутся за ум, то я уверен, что через несколько месяцев мы уже начнем ощущать результат.

Екатерина: Я планирую пройти вакцинацию, и тут не имеет значения какой фирмы будет эта прививка. Если зайти на разные международные сайты, те, кто владеет английским языком смогут прочитать, что все вакцины приблизительно на одном уровне по качеству. Есть, конечно, побочные эффекты, но просто некоторое время (после прививки) необходимо находиться в клинике. Вопрос в другом – клиника должна быть максимально оборудована, все должно быть просчитано, (учтены) все возможные случаи.

Александр: Я положительно смотрю на процесс вакцинации, и я бы не отказался от прививки, если, конечно, к тому моменту, как препарат можно будет получить людям моего возраста – до 30 лет, вообще останется в наличии вакцина. Конечно, желательно, чтобы это произошло как можно быстрее. Мне не важно от какой компании будет этот препарат, самое главное, чтобы он был утвержден Всемирной организацией здравоохранения, в остальном я не вижу проблем.