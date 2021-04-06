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В Грузии выявили максимальное с 26 января число заболевших коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3832 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 897 новых случаев коронавируса (из них в Тбилиси – 463). По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 26 января. Накануне провели 24 592 теста: PCR-тестов – 6056, экспресс‐тестов на антиген – 18 536.
Выздоровели еще 196 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 284 958, выздоровевших – 275 220.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 3,65%, за последние 14 дней составляет 1,94%, за неделю – 2,32%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Другие новости дня
Глава Amnesty International просит Путина пустить к Навальному врача
Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, которому он доверяет, а также немедленно освободить политика. Правозащитник написала об этом в Twitter.
Калламар указала на необоснованный арест политика и ухудшение состояния его здоровья. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, считает глава Amnesty International.
Алексей Навальный один из немногих людей, выживших после отравления "Новичоком". Его здоровье требует особого внимания, но вместо этого оппозиционера подвергают лишению сна, равносильному пыткам, добавила Калламар. До назначения главой Amnesty International в конце марта Аньес Калламар была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального.
Накануне Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии №2 города Покров Владимирской области, сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.
К вечеру понедельника штаб Навального со ссылкой на ФСИН сообщил, что политика перевели в тюремную больницу из-за "симптомов острого респираторного заболевания". При этом политик продолжает голодовку, которую объявил 31 марта. По словам его адвоката Ольги Михайловой, с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца Навальный пожаловался на боли в спине, проблемы с ногами и пытку бессонницей – его будят по восемь раз за ночь. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального признано "стабильным" и "удовлетворительным".
- В конце марта более тысячи российский врачей подписали открытое письмо с призывом допустить к политику специалистов, которым он доверяет.
- Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.
Гарибашвили создал Межведомственный совет по развитию и реформам
Решением правительства Грузии создан Межведомственный совет по развитию и реформам страны, который по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили разработает десятилетний план развития страны.
По информации пресс-службы премьер-министра, межведомственный совет, созданный для эффективного реагирования на стоящие перед страной вызовы, возглавит сам глава правительства.
Членами Совета по развитию и реформам будут министры, депутаты и другие официальные лица, – пишет Первый канал Грузии.
Совет по развитию и реформам уполномочен создавать рабочие группы и подгруппы, а также, при необходимости, приглашать представителей других ведомств или специалистов в соответствующей области, экспертов и представителей частного сектора.
Задача Совета по развитию и реформам – до 31 мая 2021 года представить правительству Грузии исходный документ десятилетнего плана развития страны. Постановление о создании Межведомственного совета по развитию и реформированию страны уже подписано премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Госдепартамент США требует от России объяснить «провокации» на границе с Украиной
США считают сообщения о передвижении российских военных на границе Украины "достоверными" и просят Москву объяснить "провокации". Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Reuters.
"Мы призываем Россию воздержаться от эскалации. Мы попросили объяснить эти провокации", – сказал Прайс. По его словам, "русские в течение довольно долгого времени стремились устрашать и запугивать своих соседей".
Reuters отмечает, что сообщения о наращивании и перемещении российских войск на границе с Восточной Украиной стали последней точкой напряженности в американо-российских отношениях менее чем через три месяца после вступления в должность президента США Джо Байдена.
Позже Прайс подчеркнул, что Вашингтон "открыт для взаимодействия с Москвой" в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее стало известно, что США привели свои войска в Европе в боевую готовность из-за концентрации российских войск вблизи границы с Украиной, сообщили источники Politico и The New York Times. Это произошло на фоне обострения конфликта на Донбассе. В Кремле считают, что стягивание российских войск к границе с Украиной "не должно никого беспокоить". Президенты Украины и США поговорили по телефону, и Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "неизменную поддержку" суверенитета Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения словами о том, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".
Центр «Досье» изучил круг интересов депутата Леонида Слуцкого
Центр "Досье", некоммерческий проект Михаила Ходорковского, опубликовал расследование о деятельности главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Публикация на сайте Центра названа: "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса". Авторы изучили информацию от своих источников о том, чем и как занимается Леонид Слуцкий, известный широкой публике, в основном, по сексуальным обвинениям, которые выдвинули против него в 2018 году три журналистки. Об этом пишет Радио Свобода.
Расследователи Центра "Досье" считают, что сотрудники Российского фонда мира, который возглавляет Слуцкий, не стесняются просить гранты у американских сенаторов в то время, как российские власти клеймят ярлыком "иностранный агент" безобидные общественные организации и частных лиц за пожертвования из-за рубежа.
сотрудники Российского фонда мира, который возглавляет Слуцкий, не стесняются просить гранты у американских сенаторов
23 января 2018 года на имя заведующего консульским отделом посольства РФ в Германии Константина Нефедова пришло официальное письмо за подписью депутата Госдумы и главы Российского фонда мира Леонида Слуцкого. Он попросил консула оформить двукратные визы на 90 дней двум гражданам Германии — Александеру Гауланду и Беатрисе фон Шторх. Цель поездки была указана как "общественно-политическая".
Александер Гауланд — сооснователь немецкой ультраправой партии "Альтернативна для Германии" (AfD), который, в частности, призывал соотечественников не забывать, что миллионы солдат вермахта доблестно выполняли свой долг и у немцев есть право ими гордиться. Официальные российские СМИ на скандальное заявление Гауланда не отреагировали, но цитировали как он ратовал за отмену санкций против Кремля.
Депутат Европарламента Беатрис фон Шторх, за которую тоже хлопотал Слуцкий, — внучка министра финансов в правительстве Гитлера Людвига фон Крозига, осужденного американским трибуналом на 10 лет. В политическом багаже фон Шторх полно скандальных заявлений: например, она предлагала отстреливать мигрантов, пытающихся попасть в Европу без визы.
В Германии и других странах ЕС партия AfD подвергается критике за поддержку Кремля, антисемитизм и исламофобию. "Альтернатива для Германии" находится под наблюдением немецких спецслужб из-за подозрений в экстремизме.
Сотрудничество с Российским фондом мира, которым руководит Леонид Слуцкий, иногда может стоить зарубежным политикам высоких постов. Авторы Центра "Досье" приводят примеры, когда сотрудничество со Слуцким приводило зарубежных политиков к отставке с высоких постов. Так, французский депутат Тьерри Мариани, ездивший по приглашению Слуцкого в Крым в 2015 и 2016 годах, был лишен поста вице-президента фракции "Европейская народная партия" при Парламентской ассамблее Совета Европы.
Председателю ПАСЕ Педро Аграмунту пришлось подать в отставку после поездки в Сирию в составе делегации из депутатов Госдумы, Европарламента, членов ПАСЕ и других политиков. Участники посещали российскую авиабазу Хмеймим и встречались с президентом Сирии Башаром Асадом. Сам Аграмунт называл поездку ошибкой.
в 2011 году Слуцкий приземлился на вертолете в Троице-Сергиевой Лавре, получив кулуарное прозвище Леня-Вертолет
Леониду Слуцкому присущ размах при передвижении по срочным делам в качестве народного избранника. Так, например, в 2011 году Слуцкий приземлился на вертолете в Троице-Сергиевой Лавре, получив кулуарное прозвище Леня-Вертолет, отмечается в публикации Центра "Досье". Он объяснил свой перелёт необходимостью быстро прибыть на встречу с патриархом, а на дорогах были пробки. В 2013-м произошла еще одна дорожная история: Слуцкого заметили на заднем сиденье экипажа ГИБДД с включенной "мигалкой". Куда он так торопился, что потребовалось ехать на машине полиции, депутат не сообщил. За Слуцким числятся сотни нарушений правил дорожного движения, о которых подробно рассказывал в одном из своих расследований Алексей Навальный.
Самый громкий скандал вокруг Леонида Слуцкого разгорелся в марте 2018 года, когда три журналистки — Фарида Рустамова (Би-би-си), Дарья Жук ("Дождь") и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе — обвинили депутата в домогательствах. Впоследствии Фарида Рустамова передала Би-би-си аудиозапись разговора с депутатом, подтвердившую ее слова. В сентябре 2013 года депутат ходатайствовал через генерала Службы внешний разведки (СВР) Игоря Голубовского (он работал генконсулом РФ в Нью-Йорке) о выдаче виз группе из двадцати волонтеров, якобы собиравшихся в Россию в рамках программы помощи детям-сиротам "Русская инициатива". На деле в рядах волонтеров оказались певец Энрике Иглесиас, члены его музыкального коллектива, подтанцовка, финансовый директор и тур-менеджер музыканта.
Центру «Досье» не удалось обнаружить каких-либо упоминаний о концерте Иглесиаса в сентябре-октябре 2013 года перед российскими сиротами. Зато испанца часто приглашают на корпоративы крупных российских госкомпании и юбилеи приближенных к Кремлю олигархов. Например, в мае 2010 года Иглесиас спел на 50-летии президента клуба ЦСКА Евгения Гинера, а в декабре 2015 приезжал в Россию на выступление в закрытом клубе в подмосковной Барвихе.
По словам источника "Досье" в аэропорту Шереметьево, иностранные артисты будто бы прилетали на день рождения "какого-то влиятельного чеченца из окружения Кадырова".
В Абхазии введены временные ограничения на подачу электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия введены временные ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщает компания «Черноморэнерго».
«На высоковольтных линиях Гячрыпшь (Леселидзе – ред.) и Кавкасиони, на территории Российской Федерации произошли аварии. В следствии чего в энергосистеме Абхазии образовался дефицит мощности порядка 100 МВт. Ввиду этого вводятся ограничения по всей территории республики на 1 час каждые 3 часа. О работах по ликвидации аварий будем сообщать своевременно», – говорится в сообщении.
Отметим, что на «Ингури ГЭС» – единственном источнике электроэнергии для Абхазии – продолжаются ремонтные работы. По информации руководителя «Ингури ГЭС» Левана Мебония, электростанция будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая.
США и Россия поддерживают контакты в связи с ситуацией на востоке Украины
Пентагон следит за ситуацией
США и Россия находятся в контакте на самом высоком уровне в связи с ситуацией в Украине, сообщило в понедельник российское агентство "Интерфакс", сославшись на замглавы МИД России Сергея Рябкова.
"Голос Америки", обративший внимание на это сообщение российского агентства, напоминает, что ранее Командование вооружённых сил США в Европе повысило уровень боеготовности своих сил в связи с эскалацией напряжённости на востоке Украины.
В минувший четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он обсудил с руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму.
В минувшую среду состоялся телефонный разговор между главой Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генералом Марком Милли и главой генштаба России Валерием Герасимовым. В четверг газета Wall Street Journal процитировала заявление Пентагона о том, что министерство обороны США "следит за ситуацией". Издание подтвердило, что "генерал Милли беседовал со своими коллегами в России и Украине".
В Цхинвали прошла встреча Мурата Джиоева и Инала Тасоева с делегацией МККК
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялась встреча полномочного представителя югоосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева и уполномоченного по правам человека при президенте Инала Тасоева с региональным координатором МККК по вопросам без вести пропавших Кариной Свефельт, региональным координатором МККК по вопросам судмедэкспертизы Сенем Шкуль, главой офиса Международного Комитета Красного Креста в республике Кармен Эчесареттой.
Как сообщает пресс-служба полпреда, во встрече также приняла участие сотрудница Цхинвальского офиса МККК Нана Тедеева.
В ходе состоявшейся беседы обсуждались вопросы взаимодействия в сфере выяснения судьбы без вести пропавших. Представители МККК проинформировали о планах по расширению деятельности в деле поиска без вести пропавших. Стороны с удовлетворением отметили активизацию взаимодействия участников Трехстороннего координационного механизма по выяснению судьбы без вести пропавших, действующего под эгидой МККК, несмотря на пандемию коронавируса.
Югоосетинские участники встречи выразили признательность МККК за оказываемую помощь, сообщает информагентство «Рес».
Путин подписал законы об «обнулении» своих сроков и оскорблении ветеранов
В понедельник Владимир Путин подписал сразу несколько законов. Они размещены на официальном портале правовой информации.
Первый из них «обнуляет» президентские сроки самого Путина. Согласно документу, гражданин Российской Федерации, занимавший должность президента в течение двух сроков, не имеет права снова быть избранным на этот пост, но на нынешнего главу России, как на лицо, которое занимало должность до вступления нового закона в силу, правило не распространяется. В связи с этим Владимир Путин сможет участвовать в президентских выборах еще дважды.
Также Путин подписал закон, согласно которому за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны и оправдание нацизма предусматривается уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Президент ввел и административную ответственность за эти правонарушения. В том случае, если в действиях нарушителя не найдут состава уголовного преступления, ему будет грозить штраф до 5 миллионов рублей.
Кроме того, Владимир Путин подписал документ, наделяющий главу государства правом назначать на высшие военные должности гражданских лиц.
В Киеве введены строгие правила против распространения коронавируса
С 5 апреля в Киеве не работают школы и детские сады, в общественный транспорт допускаются только пассажиры со специальными пропусками. Киевский городской совет обнародовал порядок получения 400 тысяч специальных пропусков, подчеркнув, что их количество ограничено, а заявки от физических лиц не принимаются.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что общественный транспорт в период ограничений против распространения эпидемии будет работать в специальном режиме. Об этом сообщила «Украинская правда».
В понедельник жители Киева стали свидетелями длинных пробок и заторов у мостов. В 10 часов до полудня множество автомобилей стояли на основных мостах в направлении правого берега - Северный, мост Метро, мост Патона, Дарницкий мост. На левом и правом берегах большие пробки образовались на многих улицах и проспектах.
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» заявил об угрозе коллапса медицинской системы в столице. По его словам, городские больницы почти полностью заполнены. Именно поэтому власти ограничивают передвижение людей в Киеве, подчеркнул мэр.
Опрос IRI: 65% граждан Грузии считают самой большой проблемой безработицу
Согласно последнему опросу, проведенному в Грузии Международным республиканским институтом США (IRI), 79% считают, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась. При этом 37% считают, что экономическая ситуация «ухудшилась в определенной степени», а 39% считают, что «ситуация очень ухудшилась».
Опрос проводился со 2 февраля по 26 февраля путем прямого интервьюирования. В исследовании приняло участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Погрешность опроса составляет +/-2,5%.
63% опрошенных отмечают, что их экономическое положение «ухудшилось на бытовом уровне». 71% считает, что их состояние «несколько» или «очень» ухудшилось. Своей основной проблемой большая часть населения называет экономические проблемы, в том числе безработицу и рост цен. В частности, 65% опрошенных считают, что самая большая проблема в стране - безработица. 37% называют самой большой проблемой высокие цены, а бедность остается проблемой для 26%.
Для 16% главной проблемой является пандемия коронавируса. Среди стоящих перед страной вызовов опрошенные назвали образование (8%), оккупированные территории (4%), здравоохранение (9%), а также низкие пенсии (4%).
На вопрос «Как пандемия повлияла на экономическое положение семьи?» 65% ответили, что ситуация ухудшилась. При этом в июне 2020 года ухудшение ситуации из-за пандемии отмечали чуть больше - 67% опрошенных.
На вопрос о том, насколько население удовлетворено реакцией правительства на пандемию, голоса распределились следующим образом: 44% заявили, что они в некоторой степени удовлетворены, а 20% - очень недовольны. При этом во время опроса в июне 2020 года действиями правительства в связи с пандемией были в общей сложности довольны 79% респондентов, а по февральским данным – только 59%, информирует агентство «Новости-Грузия».
Коронавирус в Абхазии: 32 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 179 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 35 человек, 25 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 3 апреля скончалась пациентка 1939 года рождения. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлены осложнения основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 542 человека. Зарегистрировано 215 летальных случаев. Выздоровели 13 052 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Познер назвал себя почетным кахетинцем и пообещал грузинам вернуться
Ведущий Первого канала российского телевидения Владимир Познер пообещал, что в будущем намерен вернуться в Грузию, несмотря на недавний негативный опыт пребывания в стране. В реплике в эфире авторской программы он указал, что не обижен ни на кого из-за случившегося, сообщает «Лента.ру».
«Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию - это безусловно», - заверил он.
Журналист назвал произошедшее с ним частью «отчаянной политической борьбы» внутри Грузии. «Оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода - не знаю, как это назвать - шабаш, что ли», - считает Познер.
Он заключил, что «любители бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, есть во всех странах», и призвал не обращать на них внимания.
Ранее Познер заявлял, что не намерен комментировать ситуацию с протестами в Тбилиси из-за его приезда в столицу Грузии.
- Прилет журналиста в Тбилиси в конце марта вызвал массовую акцию протеста. Познер планировал по сложившейся традиции отметить день рождения в Грузии, однако этому помешали демонстранты, устроившие протест возле гостиницы, в которой остановился ведущий. Они осудили его за слова о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии, забросали отель яйцами и написали на асфальте возле здания «Вон из Грузии». В результате Познеру пришлось вернуться в Москву.
«Коронавирусная инфекция весьма коварна» – Анкваб обратился к жителям Абхазии
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб, в тяжелой форме переболевший коронавирусом, обратился к жителям Абхазии. Он говорит, что «коронавирусная инфекция весьма коварна» и призывает граждан к ответственному соблюдению мер предосторожности.
«Уважаемые сограждане, друзья, медики Абхазии, как известно, на днях я завершил курс лечения в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в г. Москве после заболевания коронавирусной инфекцией.
Болезнь протекала тяжело. Однако в результате первичной помощи, оказанной в Гудаутской центральной районной больнице, выполняющей последнее время функции главного ковид-госпиталя республики, и последующего интенсивного курса лечения в Москве, эти трудности преодолены.
Я знаю, что наши граждане проявляли искреннюю обеспокоенность состоянием моего здоровья, желали мне скорейшего выздоровления. Мне это помогало в борьбе с болезнью. И я сердечно вам всем благодарен.
Никогда не сомневался в серьезности угрозы здоровью человека, которую несет в себе новая коронавирусная инфекция. А пережитый личный опыт дает мне еще больше оснований так же настойчиво призывать всех вас к ответственному соблюдению мер предосторожности и неукоснительному выполнению предписаний специалистов.
Коронавирусная инфекция весьма коварна, а риски, связанные с заболеванием ею, слишком высоки. Именно поэтому каждый из нас обязан – ради собственного благополучия, ради жизни и здоровья родных и близких – не забывать об угрозах пока еще не побежденной эпидемии. Только наши коллективные усилия позволят преодолеть эту проблему.
Еще раз искренне благодарю всех вас за поддержку и желаю крепкого здоровья», – говорится в обращении.
Пресс-служба абхазского Кабмина 1 апреля сообщила, что Александр Анкваб после прохождения курса лечения в московской клинике вернулся в Абхазию.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполнял вице-премьер Владимир Делба.
Опрос IRI: 45% поддерживают досрочные парламентские выборы в Грузии, 45% против
Мнение опрошенных Международным республиканским институтом (IRI) граждан относительно досрочных парламентских выборов в Грузии разделилось поровну. 45% поддерживают внеочередные выборы, 45 выступают против.
На вопрос, «Поддерживаете ли вы требование оппозиции о внеочередных парламентских выборах в Грузии?», опрошенные ответили:
- Определенно да – 25%
- Скорее да – 20%
- Скорее нет – 12%
- Определенно нет – 33%
- Не знаю/нет ответа – 9%.
При этом большинство опрошенных не поддерживает парламентский бойкот оппозиции. На вопрос, «Поддерживаете ли вы решение оппозиции бойкотировать работу парламента Грузии?», они ответили:
- Определенно да – 15%
- Скорее да – 11%
- Скорее нет – 18%
- Определенно нет – 42%
- Не знаю/нет ответа – 14%.
Исследование по заказу IRI провела компания IPM – с 2 по 26 февраля. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек, имеющих право голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,5%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).
54 депутата от оппозиции уже несколько месяцев бойкотируют работу парламента десятого созыва. Оппоненты властей утверждают, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. От своих мест в парламенте не отказались лишь оппозиционных депутатов от двух партий.
Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 35%, «Национальное движение» – 18%
Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты социологического исследования, проведенного в Грузии в феврале текущего года.
У избирателей, в частности, спросили – «За кого бы вы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли в воскресенье?».
Результаты исследования:
- «Грузинская мечта» – 35%
- «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 18%
- «Европейская Грузия» – 3%
- Стратегия Агмашенебели – Георгий Вашадзе – 3%
- «Гирчи» – Зураб Джапаридзе – 2%
- «Альянс патриотов Грузии» – 2%
- Лейбористская партия – 2%
- Партия «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%
- «Лело» – Мамука Хазарадзе – 1%
- Другие партии – 1%
- Ни одна из партий – 10%
- Не знаю/отказ от ответа – 15%.
На вопрос, за кого бы вы не проголосовали ни при каких обстоятельствах, 27% ответили: «Грузинская мечта», 26% – «Единое национальное движение», 9% – «Альянс патриотов Грузии».
- Исследование по заказу IRI провела компания IPM – с 2 по 26 февраля. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек, имеющих право голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,5%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).
В Турции отставных адмиралов заподозрили в подготовке переворота
В Турции задержаны 10 отставных адмиралов из числа подписавших открытое письмо о необходимости сохранения конвенции Монтрё, регулирующей проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
Письмо, которое подписали более ста бывших высокопоставленных руководителей турецких морских сил, резко раскритиковали правительственные чиновники. Они назвали его прямым вызовом, брошенным военными гражданскому правительству. Пресс-служба президента Реджепа Эрдогана заявила о признаках госпереворота.
Прокуратура в воскресенье, 4-го апреля открыла расследование о возможной причастности отставных адмиралов к преступлениям, направленным на подрыв стабильности и безопасности государства и конституционный порядок. Четверых подозреваемых обязали явиться в полицию Анкары в ближайшие три дня.
В прошлом месяце власти Турции одобрили план строительства крупного канала, параллельного Босфору - из Черного моря в Мраморное. Официальные лица подчёркивают, что функционирование этого канала не будет подпадать под конвенцию Монтрё. Отставные офицеры ВМС, которых сейчас подозревают в подрыве национальной безопасности, указывают, что именно действия, затрагивающие конвенцию Монтрё, чреваты ослаблением безопасности государства.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году в Швейцарии на конференции о режиме Черноморских проливов, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.
Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.
Судебный процесс по делу Ники Мелия состоится 8 апреля
Судебный процесс по делу председателя оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелия состоится 8 апреля. Как сообщили в Тбилисском городском суде, начинается рассмотрение дела по существу.
По информации СМИ, на процессе может быть поставлено ходатайство о пересмотре меры пресечения в отношении Мелия. В прокуратуре этот вопрос пока не комментируют.
17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. Дело рассматривала судья Нино Чахнашвили. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахарияушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией, – напоминает «Новости-Грузия».
В Армению через Азербайджан поставят до 150 млн кубометров российского газа
Общий объем транзита российского газа в Грузию через территорию Азербайджана по краткосрочному контракту между компанией SOCAR и ООО «Газэкспорт» составит до 150 млн кубометров. Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан».
«В марте был заключен контракт с российской стороной о транзите российского газа в Грузию сроком на один месяц. Соглашение предусматривает транзит российского газа в Грузию в объеме до 150 млн кубометров», – сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Ранее «Газпром экспорт» сообщил, что с компанией SOCAR 16 марта был подписан краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана в Грузию для последующей его поставки потребителям в Армении.
«Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода «Северный Кавказ – Закавказье» (по нему поставки идут из России через Грузию в Армению). После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», – следует из сообщения Газпром экспорта".
В 2020 году «Газпром» поставил в Армению 2,209 млрд куб. м газа, в январе 2021 года поставки выросли на 9% – до 310 млн кубометров.
В Абхазии на 91-м году жизни скончался театральный деятель Николай Чиковани
На 91-м году жизни скончался театральный деятель, Народный артист Абхазии Николай Чиковани.
«Кончина Николая Константиновича стала большой утратой для абхазской культуры. Его талант, сценические образы, которые не спутать ни с чем, его любовь к жизни и исключительное чувство юмора навсегда останутся в памяти народа Апсны», – отмечается в телеграмме президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания.
Выразил соболезнования родным и близким Чиковани также министр культуры Гудиса Агрба.
«Ушёл из жизни искренне преданный своему делу мастер, яркая, харизматичная личность, человек, которому удалось завоевать безграничную преданность и любовь зрителей не только в Абхазии, но и за рубежом. Николай Константинович не раз говорил,что полюбил театр ещё в юности. С тех самых пор он жил искусством – поставил множество спектаклей в Абхазском государственном драматическом театре им. С.Я. Чанба. Среди них: «Чудак», Н. Хикмета, «Тень» Е. Шварца. Роли, сыгранные Николаем Константиновичем (Юсуф – «Черные гости» Г. Гулиа, Хабжкут – «Победа» В. Агрба, Бессонов – «Данакай» М. Лакрба, Часовщик – «Кремлевские куранты» Н. Погодина, Леуа – «Кто из нас глухой» Ш. Чкадуа и другие) отличались ярким художественным решением и оригинальными интерпретациями. Вклад Николая Константиновича в отечественную культуру невозможно переоценить. Одаренный, обаятельный человек, он навсегда останется для нас примером трудолюбия, преданности профессии и зрителю. Выражаю родным и близким искренние соболезнования», – говорится в телеграмме.
В Грузии за три недели вакцинировались 11 603 человека
По последним данным, в Грузии вакцинировались от коронавируса 11 603 человека, заявил сегодня на пресс-конференции глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог говорит, что нужно добиться результата, когда в стране будет вакцинироваться по три тысяч человек в день. Между тем в Грузии пока в день вакцинируется в среднем тысяча человек, и этого недостаточно, отметил он.
В Грузии можно расширить программу вакцинации, так как в стране достаточное количество препаратов, считает Гамкрелидзе. Поэтому на следующем заседании межведомственного координационного совета будет рассмотрен вопрос включения педагогов и воспитателей детских садов в процесс иммунизации, – пишет «Новости-Грузия».
«Сейчас, когда запас вакцин в стране увеличился, я уверен, что на заседании совета мы будем обсуждать этот вопрос и примем соответствующие решения», – заявил Гамкрелидзе.
В Грузии на первом этапе начали вакцинировать только медперсонал, затем к нему добавились граждане старше 65 лица, а после и старше 55 лет. С 5 апреля вакцинироваться могут лица, находящиеся на диализе, а также пациенты с пересаженными органами. Граждане могут выбрать любую из доступных в стране вакцин.
- В Грузии вакцинация препаратом компании AstraZeneca началась 15 марта 2021 года, а компании Pfizer – 30 марта. На прошлой неделе Грузия получила сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Вакцинировать этой вакциной в стране будут после того, как препарат пройдет авторизацию ВОЗ, предположительно, с середины или с конца апреля. Через месяц Грузия ждет еще одну китайскую вакцину – Sinovac.
- 18 марта, после введения вакцины AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. Расследование причин её смерти все еще продолжается.
В ЕС обеспокоены военной активностью вблизи украинской границы
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с беспокойством следит за данными о "российской военной активности" вблизи территории Украины.
Боррель написал об этом в Твиттере после телефонного разговора 4 апреля с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Как отметил Боррель, обсуждение ситуации продолжится на следующем совете глав МИД стран ЕС. Дипломат в очередной раз заявил о поддержке со стороны Брюсселя суверенитета и территориальной целостности Украины в конфликте с пророссийскими сепаратистами в Донбассе.
2 апреля состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома также заверил Киев в поддержке Вашингтоном территориальной целостности Украины.
В последние дни официальные лица в США и европейских странах неоднократно выражали обеспокоенность обстановкой в Донбассе и сообщениями о передвижениях российских военных у границы с Украиной. В СМИ упоминались данные о том, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В соцсетях начали появляться сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикации словами о том, что Россия перемещает вооружённые силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".
С конца марта в зоне конфликта на востоке Украины было несколько серьёзных случаев нарушения режима тишины – впервые с июля прошлого года. Сообщалось о потерях среди украинских военных. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей.
В Тбилиси говорят, что не сомневаются в надежности вакцины Sinopharm
Вакциной Sinopharm китайского производства в мире уже вакцинировано более 40 миллионов человек, и нет никаких вопросов по поводу надежности препарата. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Отметим, что 100 тысяч доз вакцины от коронавируса производства Sinopharm в Грузию доставили 3 апреля. Препарат начнут использовать после того, как его одобрит Всемирная организация здравоохранения – решение может быть принято в середине апреля.
«Как известно, в Грузию прибыло 100 тысяч доз вакцины «Синофарм» китайского производства. Я хотела бы поблагодарить Венгрию, так как мы знаем, что Sinopharm признан строгим венгерским регулятором, на основании чего мы решили допустить Sinopharm на грузинский рынок. Важно отметить, что вакциной уже вакцинировано более 40 миллионов человек, поэтому вопросов к её надежности нет. Sinopharm ожидает авторизации Всемирной организации здравоохранения. В связи с этим у нас есть интенсивная переписка с этой организацией, после чего, конечно, после обсуждений с советом мы решим, когда можно будет проводить вакцинацию китайской вакциной в Грузии», – заявила Екатерина Тикарадзе.
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе отметил, что Sinopharm – вакцина, созданная на основе традиционного инактивированного метода.
«Помимо Китая, вакцина Sinopharm широко используется в Объединенных Арабских Эмиратах. Вакцину также закупили в нескольких странах Южной Америки, Бразилии и Чили. Из европейских стран ее активно использую в Венгрии, Сербии и у нее есть авторизация около 40 стран», – сказал он.
Гамкрелидзе напомнил, что правительство Китая бесплатно передаст Грузии еще одну вакцину – Sinovac, которую активно используют в Турции и Азербайджане.
«Обе вакцины представлены на авторизацию во Всемирную организацию здравоохранения, которую, скорее всего, получат в середине апреля», – заявил Амиран Гамкрелидзе.
Посол Китая в Грузии Ли Ян говорит, что безопасность и эффективность китайских вакцин признана во многих странах мира. По словам дипломата, уже использовано более 100 миллионов доз вакцины Sinopharm, но о серьезных побочных эффектах не сообщалось.
- В Грузии вакцинация препаратом компании AstraZeneca началась 15 марта, а Pfizer – 30 марта. За 20 дней в стране вакцинировались лишь 11 603 человека.
COVID-19 в Грузии: 228 новых случаев, 11 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3822 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов.
За сутки в стране выявили 228 новых случаев коронавируса. Накануне было проведено 9211 тестов: PCR-тестов – 4121, экспресс‐тестов на антиген – 5090.
Выздоровели еще 425 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 284 061, выздоровевших – 275 024.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,48%, за последние 14 дней – 1,85%, за последнюю неделю – 2,1%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты не исключают, что стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Сергей Фургал считает свое уголовное дело «полностью заказным»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в организации двух убийств, считает уголовное дело "полностью заказным". Об этом Фургал рассказал "Коммерсанту".
"Никаких преступлений я не совершал, все версии, обстоятельства которых выставляет следствие, ко мне не имеют никакого отношения, и это видно также из материалов уголовного дела", — заявил Фургал.
По словам бывшего губернатора, следствие не располагает доказательствами его вины в организации убийства предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и покушения на Александра Смольского в 2004–2005 годах. Экс-чиновник отметил, что не имеет никакого отношения к преступлениям, а мотивов для их совершения у него "не было и быть не могло".
Фургал сообщил, что в следственном изоляторе ему не дают получать корреспонденцию и лишают свиданий. Он также пожаловался на угрозы о привлечении его близких родственников к уголовной ответственности.
По мнению Фургала, его уголовное дело связано на прямую с хозяйственным конфликтом на предприятии "Амурсталь".
Сергей Фургал заявил, что обвинение против него основано на показаниях Мистрюкова и бывшего хабаровского сотрудника уголовного розыска Першина, который вышел из заключения по УДО. Он отбывал наказание за вымогательство и шантаж. Он же вымогал с Мистрюкова деньги, а когда тот ему денег не дал бывший полицейский полицейский вдруг вспомнил, что кто-то в 2004 году ему рассказывал о данных преступлениях, рассказал бывший губернатора Хабаровского края.
Бывший партнер Фургала Николай Мистрюков был задержан в 2019 году и помещён в "Лефортово", там он передал долю в 25 процентов в "Амурстали" Павлу Бальскому. Мистрюкова лишили адвокатов и после проведения "определенных" действий он согласился принять версию следствия, сказал экс-губернатор.
Ранее "Ъ" со ссылкой на источники сообщил, что в отношении Фургала готовится уголовное дело о мошенничестве со средствами предприятия. У бывшей супруги Фургала Ларисы Стародубовой, которая управляла предприятием прошли обыски по делу о хищениях. Следствие считает, что прежние руководители завода "Амурсталь" похищали деньги в интересах Стародубовой. "Всеми финансами и финансовыми потоками управлял и управляет Бальский, поэтому эти заявления не выдерживают критики," - сказал Фургал.
По словам Фургала, ему не предлагали заключить соглашение со следствием, но он и не рассматривает такой вариант, потому что не имеет отношения к вменяемым ему преступлениям.
- Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Экс-глава региона не признает вину. В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд на бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных.
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