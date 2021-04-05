Грузия встречает вакцину с родины ковида

В Грузии за три недели с начала вакцинации привились 11603 человека. Эти темпы в несколько раз меньше заявленных ранее, в плане вакцинации. В выходные в страну была доставлена партия китайской вакцины Sinopharm. Еще один препарат – Sinovac Грузия получит в подарок от китайского правительства.

«Друг познается в беде», – cказала посол Китая в Грузии Ли Ян сегодня в ходе пресс-конференции. Правительство страны, где более года назад зародился ковид, передаст Грузии в подарок 100 тысяч доз препарата Sinovac. Такое же количество другого китайского препарата Sinopharm на выходных уже было доставлено в страну. По словам посла Ли Ян, в мире было использовано уже более 100 миллионов доз этой вакцины и серьезных побочных эффектов за это время выявлено не было.

«Уровень безопасности и эффективности этой вакцины очень высок», – сказала посол.

В то же время ни одна из китайских вакцин пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. В Национальном центре по контролю над заболеваниями заявляют, что применение Sinopharm и Sinovac в стране начнется только после того, как эти вакцины пройдут авторизацию ВОЗ.

«Sinovac очень широко применяется в соседних странах, я имею в виду Турцию, где уже было использовано 15 миллионов доз, а также примерно полмиллиона использовано в Азербайджане. Обе вакцины представлены на авторизацию Всемирной организации здравоохранения и с большой вероятностью они к середине апреля ее получат», – заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

В МИД заявляют, что ведут переговоры с правительством Индии, где в течение этого года несколько американских лабораторий совместно с индийскими партнерами начнут производство ряда препаратов. Именно из Индии Грузия рассчитывает получить вторую партии препарата AstraZeneca (Vaxzevria). Первая партия этой вакцины была доставлена в Грузию в середине марта – около 43 тысяч доз. Говорит замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили:

«У нас оформлены договоры с несколькими производителями, впрочем, к сожалению, мы не можем говорить о деталях, т.к. один из пунктов этих соглашений предусматривает неразглашение (информации). Что касается AstraZeneca, сегодня в Индии остановлен вывоз вакцин. Это связано с тем, что в стране высокие цифры заболеваемости и они пытаются использовать производимую вакцину для населения. Планируется снять экспортные ограничения к концу апреля, и как только они будут сняты, Грузия получит довольно внушительное количество AstraZeneca, а к концу году те – объемы других (препаратов), о которых мы договоримся с другими производителями».

Китайская вакцина, завезенная в Грузию, произведена традиционным методом, рассказывает аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов. В медицинском журнале «Ланцет» были опубликованы итоги первой и второй фаз исследования препарата Sinopharm. По словам врача, в первой фазе исследования приняли участие 182 человека, а во второй – около 490.

«То, что показали эти две фазы – вакцина действительно (способствует) выработке иммунитета. Что, касается побочных эффектов, здесь, в первой и во второй фазе, тоже неплохие показатели. По большей части речь идет о болезненности в месте укола. Теперь по третьей фазе – тут уже (должно выяснится) насколько она эффективна и в то же время безопасна. В таком исследовании должно участвовать не менее 10 тысяч человек. Сама компания говорит, что провела такое исследование в Объединенных Арабских Эмиратах, в Чили, в Алжире. Но пока (итогов) третьей фазы исследования в напечатанном виде нет. Всемирная организация здравоохранения без результатов клинических исследований не даст неотложную авторизацию препарату. Поэтому, давайте дождемся решения (ВОЗ). Пока, учитывая, что существующих данных мало, я не считаю правильным использовать эту вакцину среди населения», – считает Бидзина Кулумбегов.

И о возможных ограничениях. В Минздраве заявляют, что несмотря на рост статистики, пока рассчитывают справиться, не прибегая к радикальным мерам:

«В нескольких регионах Грузии интенсивно ведутся эпидемиологические исследования, которые, мы надеемся, позволят нам справиться без (введения) ограничений и взять под контроль растущее число (случаев) инфицирования, которое наблюдается сегодня в стране», – сказала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, пока рано говорить и о тех запретах, которые могут быть введены к празднику Пасхи, который в этом году православная церковь отметит 2 мая.