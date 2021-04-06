Скандал с Познером

Скандал вокруг поездки журналиста Владимира Познера в Тбилиси касается, прежде всего, внутригрузинских проблем, а уж затем российско-грузинских отношений, хотя одно от другого отделить невозможно. В этом смысле, его можно сравнивать с так называемой «гавриловской ночью» в июне 2019 года, когда, можно предположить, те же самые молодые люди протестовали против того, что депутат Российской Думы Сергей Гаврилов оказался в кресле спикера парламента Грузии. В обоих случаях, адресатом их гнева был не только и столько конкретный гость из Москвы, который символизировал неоимперскую политику президента Путина, но, прежде всего, правительство Грузии, которое, по крайней мере, в глазах протестующих, тянет страну обратно в евразийское болото. То, что после скандала российские власти хвалили грузинских коллег за их оценку происшедшего, стало для них подтверждением этого предположения.

Конечно, по значению познеровский скандал не тянет на сравнение с гавриловским. Гаврилова пригласили грузинские власти, именно они посадили его в кресло спикера парламента. В отличие от этого, визит Познера и его друзей был сугубо частным. Этот человек решил отметить день рождения именно в Тбилиси, для этого нанял специальный чартерный рейс и привез своих друзей. Против чего протестовать?

Загвоздка в том, что в Грузии – карантин, хотя, на это этапе, сравнительно мягкий. Начиная с девяти вечера до пяти утра действует комендантский час, когда жизнь фактически останавливается. Многим это осточертело, а некоторые из тех, кто бросал яйца в Познера и его друзей, возможно, до того участвовали в акциях с требованием комендантский час отменить (правы они были или нет, другой вопрос). Но вот приезжает человек, известный как пропагандист Кремля, в том числе, оправдывавший военную интервенцию России против Грузии в 2008 году, и для него создаются привилегии: он может поздней ночью кутить с друзьями в ресторане, что гражданам Грузии запрещено.

Протестующие были уверены, что такое было невозможно без предварительного согласования с властями. Познера никак нельзя назвать дураком, трудно себе представить, что он бросил крупные деньги на чартерный рейс, не убедившись, что сможет отметить день рождения, как полагается. Одна из организаторов протеста, Элене Хоштариа, утверждает, что заранее предупреждала власти, но ее не послушали. По версии правительства, оно ничего не знало, а получив информацию о нарушении карантинного режима, сразу потребовало от пировавших разойтись и оштрафовало как ресторан, так и индивидуальных нарушителей. Затем Познер дезавуировал заявление грузинских властей, сказав, что его никто не штрафовал, а последние опубликовали квитанцию оплаченного штрафа. Как всегда в таких случаях, наше дело, кому верить, а кому – нет.

Как все это оценить? У меня лично, как и у многих грузин, двойственное чувство. Предмет для протеста был. Очень трудно верить, что для властей все оказалось сюрпризом. Но если они сознательно поставили кого бы то ни было, а особенно такого человека, как Познер, в привилегированное положение, возмущение естественно.

А теперь, что касается самого Познера. У нас нет закона, согласно которому нельзя впускать в страну людей, которые распространяют неприемлемые для Грузии политические взгляды, в том числе оправдывают военную интервенцию России в августе 2008-го и последующую оккупацию двадцати процентов территории. А раз так, критиковать власти за то, что они его впустили, неправильно. Возможно, такой закон следует принять, хотя я в этом не уверен.

Но кроме закона, есть еще и здравый моральный смысл. Познер имеет право на любые взгляды; но он должен понимать, что его оценки несовместимы с дружественным отношением к Грузии как стране; соответственно, он не должен рассчитывать на особую теплоту к себе. Пусть ему нравится грузинская кухня и есть индивидуальные друзья-грузины, но устраивать пир во время чумы именно в этой стране – признак наплевательского к ней отношения.

И, наконец, о форме протеста. Для многих, кому никак не нравится ни Познер, ни правление «Грузинской мечты», она оказалась неприемлема. Я – один из таких. Чувство меры – важная политическая добродетель; оно важно как само по себе, так и для престижа страны. К сожалению, пока оно не стало чертой грузинского политического поведения.

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