Грузия в упор не видит эскалацию в Украине

Обострение на линии разделения в Донбассе может обернуться полномасштабной войной, в которой будет решаться судьба не только Украины, но и всех стран, находящихся в непосредственной близости от России и желающих идти собственным путем. Запад декларирует поддержку Киеву, Москва обвиняет Украину в провокации. А Грузия заняла выжидательную позицию.

«Те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину», – фраза Владимира Путина, процитированная Сергеем Лавровым. Глава МИД России подразумевал деятельность Запада и, в первую очередь, США. Но многие заметили двусмысленный подтекст. Стягивание военных к линии разделения на востоке Украины уже обернулось жертвами. Некоторые аналитики предсказывают новую войну, но Кремль устами пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова заверяет: все эти действия обусловлены исключительно воинственной риторикой Киева:

«Ситуация действительно оставляет желать лучшего. Пока мы не видим намерения у украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь эфемерной угрозой, взять под контроль свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят у линии разграничения и чаще всего являются причинами провокаций».

В Вашингтоне считают иначе: госдепартамент США уже направил запрос российским коллегам относительно «необычной активности российских войск вблизи границы с Украиной», в котором попросил объяснить эти действия. Официальный представитель Госдепа Нэд Прайс отказался ответить на вопрос, считают ли США, что Москва готовится к военному вторжению в Украину, но отметил, что Вашингтон озабочен любыми попытками России запугать своего соседа:

«Мы попросили Россию представить объяснения в связи с этими провокациями. Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии. Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации».

В своей «непоколебимой поддержке» президента Украины Владимира Зеленского заверил лично Джо Байден. Приблизительно в том же духе прошел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Открыто поддержали Киев и европейские политики. О чем господин Зеленский и отчитался перед своими согражданами:

«На этом пути у нас есть полная и постоянная поддержка – поддержка со стороны международных партнеров Украины, в частности Европы и Соединенных Штатов. И доказательством этого является мой разговор с президентом США Джо Байденом о ситуации в Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется одна перед лицом агрессии России».

А вот Грузия, считающая Украину стратегическим партнером, хранит молчание. Ни заявлений первых лиц, ни Министерства иностранных дел за эти дни так и не последовало. Более того и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, у которого внезапно обнаружился COVID-19, и президент Саломе Зурабившвили, которой не так давно ввели первую дозу вакцины, благополучно самоизолировались, оставив без комментариев эскалацию конфликта на востоке Украины.

По мнению эксперта Фонда Рондели Валерия Чечелашвили, подобное промедление в фиксировании позиции таит большие геополитические риски:

«Если же все произойдет ослабление Украины, это автоматически будет означать и наше ослабление. Как политически, так и экономически. Мы обязательно должны быть по правильную сторону баррикад. И правильная сторона – это рядом с Украиной, вместе с Западом. Мы уже сейчас должны быть в процессе консультаций, мы должны предложить Украине любую возможную помощь».

Киев, между тем, на фоне эскалации, форсирует вопрос североатлантической интеграции. Президент Зеленский в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом открыто заявил: единственный способ решить конфликт в Донбассе – вступление Украины в НАТО. И учитывая печальный опыт Бухареста, такие призывы, по мнению наблюдателей, в этот раз могут возыметь желаемое для Украины действие.

А вопрос Тбилиси, предпочитающего политику выжидания, может быть опять отложен в долгий ящик. По мнению политолога из Фонда Рондели Зураба Батиашвили, судьба Грузии вполне может решиться в Украине:

«Если у России получится то, что она замышляет – контроль над большой частью Украины, это будет означать усиление России, в том числе и на грузинском направлении. И судьба Грузии может быть решена именно в этом конфликте (России с Украиной). Поэтому Грузия должна активно поддержать Украину. У нас одна судьба. Грузия должны быть солидарна с Украиной, и не только на уровне заявлений. Должна быть безоговорочная поддержка, чего, к сожалению, не происходит. Кроме того, должен быть созван Совет национальной безопасности, в обязанности которого как раз входит разработка официальной позиции страны в подобных кризисных ситуациях и проработка возможных сценариев».

Но грузинские власти, видимо, считают нецелесообразным не только декларировать свою поддержку Украине, но даже не собираются рассматривать без пяти минут «горячий» конфликт дружественной страны с Россией в разрезе безопасности собственного государства.