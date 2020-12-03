НАТО поддержит последних из могикан

НАТО расширяет Существенный пакет мер для Грузии и обещает усилить свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в регионе. Таковы итоги двухдневного онлайн-министериала НАТО, которые оживленно комментируют в Грузии.

Честью, заслугой и привилегией сочли в Тбилиси приглашение на натовский министериал министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани. Еще одной страной, не являющейся членом альянса, для которой было сделано такое исключение, стала Украина. Тбилиси и Киев услышали от всех натовских коллег единогласную поддержку перед лицом наступательной политикой Москвы, сообщил по завершении двухдневных онлайн-совещаний генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивать военную мощь в Крыму. И все активнее размещает силы в Черноморском регионе. НАТО в ответ усиливает свое присутствие на суше, на море и в воздухе».

Генсек НАТО напомнил, что буквально на прошлой неделе самолеты НАТО тренировались вместе с эсминцем ВМС США «Дональд Кук» в Черном море.

Но североатлантические партнеры не намерены ограничиваться лишь своим, ставшим уже привычным присутствием в Черноморском регионе. Поддержка НАТО усилится на всех направлениях. В случае Грузии, в частности, речь идет о расширении Существенного пакета мер. Его страна получила вместе со статусом «Партнера номер один» шесть лет назад на Уэльском саммите НАТО.

По словам Йенса Столтенберга, речь идет об усилении сотрудничества Тбилиси как с НАТО, так и в двусторонних форматах со странами организации:

«Грузия и Украина – ценные партнеры НАТО. Они вносят важный вклад в наши миссии. Сегодня мы вновь заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Обсудили их программы реформ. И мы усиливаем нашу практическую поддержку. Я рад, что союзники и Грузия одобрили обновленный Существенный пакет НАТО-Грузия».

Укрепление сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной, отметил Йенс Столтенберг, рассматривается и в долгосрочном плане «НАТО-2030», который также обсуждался на министериале.

Обновленный пакет Существенных мер является инструментом практической поддержки Грузии, сказал сегодня министр иностранных дел Давид Залкалиани. Он также добавил, что число входящих в Пакет программ увеличится с 14 до 17. Они включают в себя строительство оборонных институтов, логистику, обмен разведданными и безопасность связи, авиацию, противовоздушную оборону, спецназ, морскую безопасность, военную полицию, киберзащиту, стратегические коммуникации, кризисное управление и так далее. Давид Залкалиани не уточнил, о каких сферах сотрудничества пойдет речь в новых программах, но обратил внимание на следующее:

«Этот Существенный пакет усиливает нашу обороноспособность, приближает нас к членству НАТО, и значительно увеличивает нашу совместимость со стандартами НАТО. Думаю, это шаг вперед для Грузии, с точки зрения усиления практических инструментов. И на вчерашней встрече почти все министры иностранных дел (стран НАТО) единогласно признали тот значительный прогресс, который есть у страны на пути интеграции с НАТО».

И этот прогресс, по словам министра Залкалиани, касается как оборонной сферы, так и реформ на экономическом, политическом и демократическом направлениях.

За проделанную работу министра иностранных дел Залкалиани похвалил премьер-министр Георгий Гахария, а его коллег из стран НАТО поблагодарил за такую единодушную поддержку Грузии в стремлении к Альянсу.

Итоги натовского министериала позитивно оценили и в оппозиции, но не разделили оптимизма грузинских властей по поводу приближения Грузии к НАТО. Об этом говорил бывший замминистра иностранных дел, один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе:

«Проблемой для нас является позиция тех наших друзей, которые скептически смотрят на членство Грузии в НАТО. Для их убеждения нам нужно высокое качество демократии в стране, а также более активное присутствие на международных радарах – чего у нас нет. Мы хорошо должны понимать, что если в Грузии будет политический кризис, если оппозиции не будет в парламенте, поддержки генсека и соглашений, достигнутых на министериале, будет недостаточно для того, чтобы Грузия вошла в НАТО».

Безусловно, высокий уровень демократии в стране – одно из условий членства НАТО, тем не менее многие грузинские наблюдатели часто отмечают, что не все страны Альянса, особенно из Восточной Европы, отличаются высокими стандартами демократии, что по оборонным показателям Грузия уже давно соответствует стандартам НАТО и все упирается в политическую волю Брюсселя.

В связи с обновленным Существенным пакетом НАТО и итогами министериала доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая полагает, что Грузия приближается к долгожданному предоставлению плана действия для членства НАТО – так называемого МАР, или ПДЧ:

«Думаю, это подготовка к дальнейшей интеграции – получение ПДЧ, статуса уже не страны-аспиранта, а уже кандидата в члены, и, думаю, это будет не только по отношению к Грузии, но и к Украине. Я знаю, что Украина будет принимать участие в военно-морских учениях уже в Средиземноморье под эгидой НАТО. Думаю, в этих учениях будут участвовать и грузинские силы, но в какой форме, пока неизвестно. У Грузии нет военного флота, военно-морских сил, вероятно, там будут участвовать патрульные катера пограничной полиции».

Вахтанг Маисая отмечает, что все это - его предположения, но оптимизм в него вселяет и тот факт, что за последнее время западные военные эксперты, бывшие высокопоставленные чиновники все чаще говорят о необходимости принятия Грузии и Украины в НАТО. И такая экспертная оценка была рассмотрена и на нынешнем министериале. Военный аналитик называет Грузию, Украину и Боснию-Герцеговину теми последними из могикан, на принятие которых рано или поздно НАТО все-таки решится, и уже завершит окончательно свое расширение.