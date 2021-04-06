«Можно не пойти на выборы, но от этого ситуация не станет лучше»

Голосовать или не голосовать? Ответы на вопрос о муниципальных выборах в Абхазии в нашем опросе звучали разные, но был и общий рефрен – от местного самоуправления мало что зависит.

– Пойдете ли вы на местные выборы?

Молодой человек: Нет, я на местные выборы не пойду.

– Почему? Они вам не интересны?

Молодой человек: Первая и основная причина в том, что в данный момент я работаю и проживаю далеко от места регистрации. Я работаю в Сухуме, а зарегистрирован в Гагре. И у меня нет времени и большого желания ехать на местные выборы в районное собрание.

– Если бы вы были в Гагре, почему нет желания пойти на выборы, можете пояснить, с чем это связано?

Молодой человек: Это связано с тем, что функционал районных собраний, насколько я вижу, очень ограничен и мало что решает. В этой связи эти выборы для меня не носят принципиального характера. Я не вижу возможность собраний как-то влиять на политику на местах. Если бы районные собрания обладали бы полномочиями избирать или как-то влиять на выбор главы администрации, то актуальность этих выборов возросла бы многократно. А в данной ситуации, когда выбор главы администрации формально зависит от районного собрания, я считаю, что как-то повлиять на политику на местах, участвуя в этом голосовании, я не могу, а значит и участвовать мне, как гражданину, я не вижу необходимости столь сильной.

Дина Квеквескири: Да, мы пойдем, мы уже определились с кандидатом, и мы отдадим ему свой голос. Еще я слышала, что увеличивается количество кандидатов, и не только кандидатов, но и кандидаток, что тоже не может не радовать.

– В каких районах?

Дина Квеквескири: Я читала о кандидатах из Гала, а также из участниц проекта республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» одна женщина тоже решила баллотироваться. Это в г. Гал, в г. Ткуарчал также еще одна женщина решила баллотироваться. Некоторые женщины из тех, кого я знаю, и которые тоже решили принять участие в выборах, говорили, что возникают проблемы с оформление документов, что относятся с не очень большим энтузиазмом к тому, что они баллотируются.

Зоя: Нет, не пойду. Если раньше я еще как-то проявляла гражданскую позицию, то в этот раз не пойду. Не интересно, не вижу смысла особенно в муниципальных выборах, потому что предыдущая практика показывает, что от депутатов ничего не зависит, ничего не происходит. Раздаются совершенно пустые обещания, которые нет возможности выполнить. Собственно, баллотируются те, кто не вызывают никакого доверия, уважения, понимания, поэтому нет, не пойду. Вообще, сам институт муниципальных органов самоуправления – весьма сомнительный. Поэтому мне кажется, что надо пересмотреть в целом эту структуру, но это уже вопрос будущего.

Игорь: Абсолютно выборы мне не интересны, никуда не пойду.

– Почему, можете сказать?

Игорь: Это просто переливание из пустого в порожнее. Это ничего не дает нам, и ничего хорошего нет в этом деле. Я вам объясню, это ничего не дает. Они ничего не будут решать, глав администраций как назначали, так и будут назначать. Они будут исполнять приказы начальства.

Девушка: Да, я пойду на местные выборы, как житель Сухума в данном случае, я считаю, что я и как гражданин, обладающий правом голоса, я, конечно, должна пойти на выборы.

– Я сегодня опрашивала людей, некоторые сказали, что они не пойдут и им не интересно. Вам интересны эти выборы?

Девушка: Если как гражданин реализовать свой голос, выполнить долг, реализовать свое право то, конечно, это интересно, это нужно. С другой стороны, я понимаю тех людей, кому это неинтересно, потому что у людей очень много иных забот. Очень много людей не верит тем или иным кандидатам, из-за низкой политической культуры, конечно, скептицизм очень большой в отношении кандидатов, политиков, чиновников, поэтому я понимаю этих людей. Но выборы – это возможность сделать все-таки более правильный выбор, учитывая предыдущий опыт, учитывая всю критику, когда мы голосуем, потом нам кандидаты нравятся или не нравятся. Вот как очередной раз возможность сделать более правильный и взвешенный выбор. Ну, можно не пойти на выборы, но от этого ситуация не станет лучше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия