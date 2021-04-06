«Единоосы» прикрыли провального кандидата

Правящая партия «Единая Осетия» сорвала заседание югоосетинского парламента, на котором должен был рассматриваться вопрос об утверждении нового генерального прокурора. Таким образом она спасла от гарантированного провала кандидатуру сочинца Виталия Савченко, представленного президентом на этот пост. У нынешнего генпрокурора Урузмага Джагаева сегодня истекли полномочия. Впрочем, пока он не торопится покидать должность.

После заседания президиума должна была состояться сессия югоосетинского парламента. Депутаты намеревались рассмотреть представленную президентом кандидатуру Виталия Савченко на пост генерального прокурора республики. Полномочия нынешнего – Урузмага Джагаева, который возглавлял ведомство пять лет, истекли сегодня, 6 апреля 2021 года.

Заседание парламента было назначено на три часа дня, однако ближе к обеду появились сообщения о том, что президиум сорван из-за разногласий по регламенту. Депутат Гарри Мулдаров, глава соответствующей парламентской комиссии, задал спикеру Алану Тадтаеву вопрос, каким регламентом руководствуется законодательный орган при проведении заседаний. Тадтаев ответил, что регламентом 1995 года. Споры вокруг порядка деятельности югоосетинского парламента стали возникать во время бойкотирования оппозицией заседаний законотворческого органа из-за дела Инала Джабиева.

Руководство парламента в лице представителей правящей партии неоднократно заявляло, что регламент от 2004 года недействителен, тогда как все эти годы законодательный орган руководствовался именно этим нормативным актом. На официальном сайте югоосетинского парламента также опубликован текст регламента от 2004 года. Депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев считает вопрос, поднятый Гарри Мулдаровым, абсолютно уместным:

«Почему он (Мулдаров) задал этот вопрос? Потому что 16 февраля часть депутатов незаконно провела сессию, где они нарушили процедуру, они нарушили регламент, по которому работает парламент с 2004 года. После этого была проведена сессия, на которой мы утверждали кандидатуру председателя правительства, которая была проведена уже согласно регламенту 2004 года. И Мулдаров, естественно, поинтересовался, на каком законе будет основываться сегодняшняя работа. В итоге последнее слово, которое было сказано председателем парламента Тадтаевым, было: «Будем использовать закон о регламенте 1995 года». Потом они («Единая Осетия») встали и ушли. Фактически они и сорвали сессию и президиум и непонятно, на каком основании это произошло. Потому что вопрос был совершенно резонный».

Если правящая партия говорит, продолжил Санакоев, что регламент 2004 года не действителен, то почему нет ни одного акта о его отмене. То есть председатель парламента единолично решает, когда и какой регламент будет в силе, вопрошает он.

Сегодня же Давид Санакоев с большим опозданием, но все же получил ответ из правового управления парламента о легитимности регламента 2004 года. Начальник управления подчеркивает, что деятельность законотворческого органа действительно регулируется этим документом, а не регламентом 1995 года.

Тем не менее, эмоциональные споры вокруг этого вопроса закончились демаршем представителей партии «Единая Осетия», которые сорвали заседание президиума парламента. Спикер Тадтаев поспешил дать журналистам комментарий, в котором выразил надежду, что «если фракции договорятся, возможно, сегодня работа будет продолжена». Однако позже представителям СМИ сообщили, что заседание парламента отложено на неопределенный срок. По словам Санакоева, этот демарш мог быть запланированным действием:

«Насколько мы располагаем информацией о том, как прошли комитеты, практически на каждом из них почти единогласно принималось решение не поддерживать кандидатуру вновь представленного Савченко Виталия Николаевича. Ни одна из комиссий не поддержала эту кандидатуру, то есть не приняла положительного решения. Поэтому, я думаю, у них не было другого решения, поэтому они решили оттянуть время. Хотя с сегодняшнего дня действующий генеральный прокурор Джагаев Урузмаг Фридонович завершил свою деятельность как генеральный прокурор, если мы живем по закону. Потому что он был избран ровно на 5 лет, и сегодня эти 5 лет закончились. Джагаев сегодня должен был бы составить приказ, в котором бы переложил полномочия на первого заместителя, который бы дальше по закону исполнял обязанности генерального прокурора. С сегодняшнего дня Джагаев имеет отношение к Генеральной прокуратуре как экс-прокурор. Больше он к ней никакого отношения иметь не должен».

На события в югоосетинском парламенте отреагировал и сам Урузмаг Джагаев. «Я остаюсь на этой должности, пока парламент не рассмотрит этот вопрос или не будет указа президента о передаче моих полномочий кому-либо другому… норма закона о генеральной прокуратуре, согласно которой в отсутствие генпрокурора или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей, их исполняет один из его заместителей, к данной ситуации отношения не имеет», – сказал он журналистам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия