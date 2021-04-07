Свет восходящего солнца
25-летней Феге пришлось оставить родной Иран из-за дредов, рок-музыки и индивидуализма. Там ее арестовывали не менее восьми раз, в том числе за то, что она одевалась «неподобающим образом». В Грузии Фега обрела большую свободу, но все же периодически продолжает сталкиваться с неприятием.
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