США будут обсуждать с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине

В Грузии запретят сдавать помещения и дома в аренду для проведения вечеринок и других общественных мероприятий. Об этом в интервью Первому каналу Грузии сообщил глава Службы инспекции труда Минздрава Бека Перадзе.

В постановление правительства Грузии «Об утверждении правил изоляции и карантина» планируется в ближайшие дни внести изменения, согласно которым, арендодатель будет обязан заключить с арендатором договор. В документе четко будет прописан пункт о том, что арендатору запрещено проводить в помещении массовые мероприятия.

Перадзе отметил, что в последнее время нередки случаи, когда собственники сдают помещения для массовых общественных мероприятий, и в случае выявления нарушения арендатор штрафуется на 2 тысячи лари, что не позволяет должным образом предотвратить проведение многолюдных свадеб, дней рождения или вечеринок.

Как пишет «Новости-Грузия», если арендодатель узнает, что сдаваемое им помещение все же используется для такого мероприятия, он будет обязан сообщить об этом в инспекцию труда, в противном случае будет оштрафован на 10 тысяч лари (2900 долларов США). В случае повторного нарушения против арендодателя будет возбуждено уголовное дело.

На вопрос, что будет, если арендодатель заявит, что включил условие о запрете проводить мероприятия в договор аренды, но арендатор не выполнил эту оговорку, Бека Перадзе ответил, что в службе изучат, был ли арендодатель проинформирован об истинных намерениях использования помещения.

К тому же, объяснение, что арендодатель не был проинформирован о намерениях арендатора уже не будет иметь оснований в случае второй и третьей аренды одного и того же помещения, а значит, «такой способ уклонения от санкций для собственников не сработает», отметил Перадзе.

Запрет на проведение застолий с участием больше 10 человек введен в Грузии как мера для превенции распространения коронавируса.

В выходные инспекция труда оштрафовала несколько юридических лиц за проведение массовых мероприятий в ночное время после вступления в силу комендантского часа, который действует по всей Грузии с 21:00 до 05:00.