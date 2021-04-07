Инна Барчан: «У города нет идеи будущего»

В Центральном выставочном зале в Сухуме открылась выставка «Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы», она организована Фондом развития социокультурных инициатив в рамках Программы поддержки гражданского общества, которая является совместной инициативой ЕС и Программы развития ООН (ПРООН). О проблемах архитектурной и городской среды столицы Абхазии мы поговорили с Инной Барчан – инженером-проектировщиком, урбанистом, руководителем проектно-архитектурного бюро «Экогеопроект» и специалистом Института экологии.

– Инна, на ваш взгляд, как урбаниста, что сегодня представляет собой город Сухум?

У города нет идеи будущего, ему нужен план развития, нужна та конечная точка, модель, к которой мы лет через тридцать должны прийти

– Наш город когда-то был очень хорошо спроектирован, это город квартальной застройки, очень компактный, по сути, и он сохранил эту концепцию. Но то, что сегодня происходит с городом, можно назвать одиночным плаванием корабля в большом океане, который не имеет пункта назначения. Все, что происходит сегодня в городе, имеет локальную направленность, немножко стихийную, не очень спланированную. У города нет идеи будущего, ему нужен план развития, нужна та конечная точка, модель, к которой мы лет через тридцать должны прийти.

– Кто и что должен сделать, чтобы такая идея у города появилась?

– Существуют определенные документы современной урбанистики, которые называются «мастер-планы» или «стратегические планы развития». К сожалению, без стратегического видения того горизонта, который мы хотим достичь, мы развивать город не сможем, поэтому нам надо собрать рабочую группу, в которую войдут профессиональные архитекторы, представители органов власти и обязательно представители сообщества горожан. Я говорю сейчас о мастер-плане, который включает в себя и генеральный план, и программы по событийному развитию города, маркетинговому, брендинговому и так далее. Это комплексный документ, который должен лечь в основу плана развития нашего города.

– Это дорогостоящее мероприятие?

– Мероприятие, которое вполне бы могли наше государство и бюджет нашего города осилить. Тем более, что у нас есть хорошие местные архитекторы, мы могли бы привлечь и зарубежных консультантов, потому что взгляд со стороны опытных архитекторов-урбанистов очень важен. Конечно, не желательны типовые решения, нам нужен свой особый план развития.

– В профессиональной среде города есть люди, которые могут предложить идеи уже сейчас?

– Если говорить о нашем профессиональном сообществе, судя по проектам, представленным на этой выставке, есть некоторые идеи связанные, например, с развитием набережных наших городов, разработанные архитектором Сабиной Агрба. У нее довольно интересные идеи и, я думаю, что она вполне могла бы участвовать в работе такой группы по мастер-планированию. Мне сейчас сложно сказать, есть ли идеи у архитекторов, но, общаясь в профессиональном сообществе, я понимаю, что их мнение, их опыт очень полезны для нас. Они понимают проблемы города, знают, как его развивать, где сохранить то, что есть, а где можно адаптировать и применить метод «голландского урбанизма», т.е. осторожной интервенции, когда развивают среду, не убивая ее историческую часть.

– Городские власти готовы поддержать идею такого планирования?

– Мне кажется, что есть определенные разумные предпосылки, чтобы подходить более планово к развитию города. Как скоро это произойдет, ну, подождем и увидим.

– На моей памяти уже лет тридцать говорится о том, что городу необходим план развития, но ничего не двигается с места. Или что-то происходит, как, по-вашему?

Городские власти ограничены в средствах, ограниченный бюджет не дает возможности масштабного действия

– Ну, во-первых, городские власти ограничены в средствах, ограниченный бюджет не дает возможности масштабного действия. Во-вторых, я понимаю, что они используют метод «тактического урбанизма», когда небольшими бюджетами осуществляются определенные преобразования в какой-то городской среде. Это очень современный подход.

– Но разве это не вносит хаос в городское пространство?

– В какой-то степени это может вносить хаос, но ряд действий я приветствую. Хорошие и правильные действия были произведены по созданию безбарьерной среды, по обеспечению безопасности наших дорог, где-то сделали правильные перекрестки. Такие действия вполне логичны, обоснованы и не нарушают целостный подход. Есть стихийность в нашей градостроительной деятельности, она присутствует почти везде. Мы строим здания, мы благоустраиваем прилегающую территорию, как хотим. К сожалению, нет единого подхода и единых критериев для фасадных решений, для вопросов того, как должна быть уложена тротуарная плитка, и так далее. Здесь, конечно, существует хаос. Все это надо обязательно регламентировать, необходимо разрабатывать дизайн города. Это связано еще и с тем, что у нас отсутствует градостроительный кодекс, который должен определять все эти вещи. Конечно, мы живем в немножко хаотичном пространстве, в том числе и законодательном.

– Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу фонтана на площади Багапша, потому что очень разные мнения звучат: одни его хвалят, другие – ругают, интересно мнение профессионала.

Проекты, представленные для этого тендера бы вполне достойные, есть из чего выбрать, и не надо было торопиться с какими-то преобразованиями на этой площади

– Я его не видела вживую. То, что я наблюдаю, это какие-то составные части. Все должно быть последовательно, и вопросы благоустройства общественного пространства обязательно должны проходить через определенные процедуры. Площадь – это общественное пространство, оно принадлежит городу, оно принадлежит горожанам, которые имеют исключительное право на то, чтобы принимать решение о том, что должно быть на этой площади. Тендер, объявленный на благоустройство этой площади, – это очень правильный путь. Необходимо было дождаться его результатов, увидеть, наконец, проект победителя, который бы выбрала комиссия, состоящая из профессионалов плюс голос одного представителя жителей, и мы бы получили какое-то правильное разумное решение. Проекты, представленные для этого тендера бы вполне достойные, есть из чего выбрать, и не надо было торопиться с какими-то преобразованиями на этой площади.

– Если город Сухум, а вы его сравнили с кораблем, будет двигаться дальше в том же направлении, в котором движется сегодня, что его ждет?

Для того, чтобы воплощать городские архитектурные замыслы, необходимо, чтобы все коммуникации работали, к этому надо обязательно вернуться

– Это будет стихийное, очень инерционное движение в сторону деструктивного развития. Будут без всякого регламента и без всяких правильных норм возводить какие-то новые здания, не вписывающиеся в нашу городскую среду и в ее историческую часть, наша инфраструктура так и не получит должной реабилитации, здесь все очень взаимосвязано. Для того, чтобы воплощать городские архитектурные замыслы, необходимо, чтобы все коммуникации работали, к этому надо обязательно вернуться. Вряд ли мы увидим что-то хорошее в случае инерционного одиночного плавания…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия