В Грузии вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 55 лет

Вакциной AstraZeneca в Грузии будут прививать только людей старше 55 лет. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

«Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа», – заявила Габуния.

По ее словам, поставки AstraZeneca будут продолжаться, потому что круг людей старше 55 лет достаточно широк, – пишет Первый канал Грузии.

«Доза, которая есть у нас, довольно небольшая. У AstraZeneca достаточно высокие результаты среди пожилых людей, ее поставки будут продолжаться в обычном режиме», – добавила Габуния.

Ранее британские власти рекомендовали не вакцинировать препаратом AstraZeneca лиц моложе 30 лет из-за повышенного риска тромбоза. Заявление британского регулятора последовало после того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) в среду сообщило о необходимости включить тромбоз в число редких побочных эффектов AstraZeneca.