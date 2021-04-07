Смерть Меги Бакрадзе после вакцинации: трем сотрудникам больницы предъявлено обвинение

Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем сотрудникам Ахалцихской больницы – двум врачам и медсестре, в рамках расследования дела о гибели 27-летней медсестры Меги Бакрадзе после прививки от коронавируса.

По данным прокуратуры, они дали ложные показания об оказании соответствующей помощи медсестре, у которой после прививки развилась аллергическая реакция. Как выяснилось, врача, которая должна была руководить этим процессом, на самом деле не было рядом с пациенткой.

По данным СМИ, врач, которая обвиняется в даче ложных показаний - Виолета Инасаридзе, - сразу после случившегося в интервью нескольким СМИ заявляла, что Меги Бакрадзе была «незамедлительно» оказана первая помощь. Она говорила, что лично сделала ей инъекцию адреналина сразу же после того, как Меги Бакрадзе стала жаловаться на общую слабость и зуд после прививки.

Врачам Б.Л. и В.И., а также медсестре Т.Г. была предъявлено обвинение за предоставление ложной информации следствию, - сообщает прокуратура. В случае доказательства вины им грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Все трое сотрудников допрошены в качестве свидетелей по указанному уголовному делу и перед началом допроса были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Тем не менее, они воспрепятствовали правосудию и предоставили следствию ложные следствия по личным мотивам, чтобы не раскрывать, что врач В.И. не присутствовал при оказании первой помощи пациенту, отмечает прокуратура.

Как отмечает прокуратура, подсудимые признают себя виновными. Прокуратура собирается обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об определении меры пресечения в установленные законом сроки. МВД продолжает расследование уголовного дела. Запланированы соответствующие следственные действия для определения причины смерти.