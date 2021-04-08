В селах Западной Грузии проводят массовое тестирование из-за ухудшения эпидситуации  

В двух селах Абашского района на западе Грузии – Марани и Тквири - проходит массовый термоскрининг и тестирование из-за увеличения случаев коронавируса, сообщает Общественный вещатель. В селе Марани проживают приблизительно 1153 человек, а в селе Тквири – 524. Около 200 человек уже прошли тестирование, у 30 из них подтвердился коронавирус.

Вместе с группами эпидемиологов на месте работает полиция. В краевой администрации Самегрело-Земо Сванети заявляют, что закрывать села на карантин пока не планируется.

В начале апреля 18 семей уже были помещены в строгую изоляцию в селе Орсантия Зугдидского района. В Орсантия также проходит массовое тестирование и термоскрининг. Стремительное распространение инфекции в Орсантиа началось с инфицирования четырех человек, которые работали в Поти на предприятии «Аджара текстиль». На прошлой неделе в потийском филиале «Аджара текстиль» было зафиксировано около 50 случаев инфицирования, из-за чего предприятие пришлось временно закрыть.

Специалисты подтверждают, что эпидситуация ухудшилась по всему региону Самегрело-Земо Сванети.

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, новые цепочки заражения в регионах связаны с проведением массовых свадеб и поминок.

В Грузии за минувшие сутки выявили 761 новый случай корнавируса из них 77 в Самегрело-Земо Сванети. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 286 тысяч случаев инфицирования, более 276 тысяч выздоровели, 3 849 скончались.