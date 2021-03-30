Ассорти из вакцин и ускользающая стабильность

К концу этой недели в Грузию завезут вакцину китайского производства –Sinopharm. Параллельно, как заявляют в Минздраве, ведутся переговоры с рядом других производителей. Эпидемиологи в то же время говорят об ухудшении ситуации. За последние сутки было выявлено 673 новых случая инфицирования, а это самый высокий дневной показатель с начала февраля.

Ситуация в Грузии сейчас очень напоминает ту, что была в конце сентября, заявил сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Соответственно, этот период, по его словам, может оказаться именно тем рубежом, перейдя который в стране может вновь произойти серьезная эпидемиологическая вспышка со всеми вытекающими из этого последствиями, как это было в ноябре-декабре прошлого года.

«Ситуация была стабильна, но она «выскользнула» у нас из рук. Если мы ее сейчас снова не поймаем, печальный ноябрь и декабрь повторятся и вновь будет столько жертв, как это было тогда», – заявил Амиран Гамкрелидзе и в очередной раз напомнил о необходимости следовать правилам.

По его словам, вакцинация в стране стала идти быстрее. За последние сутки вакцинировались 782 человека. Однако на данном этапе вакцинации, заявил Гамкрелидзе, ежедневно должны прививаться не менее трех тысяч человек.

В настоящее время в Грузии для вакцинации используется два препарата – Pfizer и AstraZeneca, сменившая по инициативе производителя название на Vaxzevria. К концу этой недели в страну должна быть завезена еще одна вакцина. Это вакцина китайского производства – Sinopharm:

«Уже на следующей неделе у нас будет дополнительно и китайская вакцина, которая была признана строгим регуляторным органом Венгрии. Из Китая будет доставлено 100 тысяч доз», – заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, эта вакцина пока не признана Всемирной организацией здравоохранения, поэтому прежде, чем начать ее применение будут проведены консультации:

«Мы ведем консультации с Всемирной организацией здравоохранения по поводу того, как поступить с этой вакциной – дождаться пока они признают ее или же, как в случае с Венгрией, разрешат вакцинацию ею в стране. Когда вакцина будет в стране, мы предоставим дополнительную информацию», – сказала Екатерина Тикарадзе.

В свою очередь Амиран Гамкрелидзе на вопрос, почему в страну было решено завезти вакцину, которая пока не признана ВОЗ, ответил:

«Sinopharm и Sinovac стоят в очереди и с большой вероятностью скоро получат авторизацию ВОЗ (…) Что касается вакцины Sinopharm, она – одна из наиболее распространенных вакцин в мире. Ею были привиты не меньше 70 миллионов человек – в том числе в Китае, в Сербии, в Венгрии, в странах Южной Америки. Различные исследования характеризируют ее, как (вакцину) с довольно хорошими результатами».

Впрочем, наиболее крупную партию вакцины Грузия рассчитывает получить от компании Novavax.

«Novavax – один из самых крупных производителей вакцин в мире. Она выдала лицензию Институту сыворотки Индии на производство миллиарда доз, которыми будет снабжена платформа COVAX. Мы проводим прямые переговоры не только с COVAX, но и с Институтом сыворотки – именно сейчас мы обсуждаем возможность закупки миллиона доз Novavax. Кроме того, страна ведет прямые переговоры с Pfizer. Мы ожидаем от нее (информации по поводу) условий поставок. Также ведутся первые переговоры с Johnson & Johnson».

Общее количество людей, уже вакцинированных в Грузии – 5706.

Пополнить эту статистику с сегодняшнего дня смогут также медработники и лица старше 65-ти лет из Абхазии и Южной Осетии. Об этом сегодня заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Тея Ахвледиани. По ее словам, сделать прививки они смогут на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Де-факто власти обеих самопровозглашенных республик отказались от предложения Тбилиси.