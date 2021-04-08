Намахванская ГЭС переходит в летний режим протестов

Противостояние в Намахванском ущелье, где планируется строительство гигантской ГЭС, вышло на новый уровень. С 3 апреля инвестор возобновил подготовительные работы, а все входы в ущелье заблокировала полиция. Правозащитники обратились в суд.

Несмотря на обещания правительства приостановить строительные работы, с 3 апреля компания ENKA снова возобновила их. Полиция перекрыла все подходы к строительству, и местные жители и гражданские активисты не смогли организовать протестные выступления.

Несколько правозащитных организации уже обратились в суд с иском о приостановлении строительства Намахванской ГЭС. Они требуют, чтобы строительство не продолжалось до завершения судебного спора между компанией и населением.

«Государственные чиновники не могут обосновать целесообразность этого объекта, выступая на стороне компании. Они пытаются представить вопрос так, будто мы организуем протест против национальных интересов Грузии, или отстаиваем геополитические интересы других государств. Пусть министр экономики пояснит, почему нельзя решить проблему в судебной инстанции, а до тех пор юридически заморозить строительство. Вместо этого компания возобновила деятельность, а власти закрывают на это глаза», – заявила директор программ Центра социальной справедливости (бывший EMC) Татули Чубабрия.

По словам министра экономики Натии Турнава, Намахванская ГЭС – это не турецко-норвежский, а грузинский проект, так как он строится для Грузии. По словам министра экономики, стране жизненно необходима новая станция, а аргументация противников строительства не выдерживает критики:

«Мы слышим от них странные вещи, и иногда создается впечатление, что их действия содержат элементы гибридной войны. То говорят, что в ущелье разведаны большие запасы урана, или что туда введен спецназ из Турции – тиражирование подобной лжи не служит Грузии. То они приводят в качестве аргумента то, что мы передали грузинскую землю иностранцам. Но, простите, это обычная практика, в том же ущелье несколько ГЭС переданы чешской компании, и что, она забрала землю с собой? Поэтому разговоры такого толка беспредметны – инвестор построит этот объект для Грузии, и он внесет свою лепту в дело укрепления безопасности страны».

Напомним: противники строительства каскада четвертый месяц протестуют в палатках возле предполагаемого места начала работ, заявляя, что ни в коем случае не допустят возведения ГЭС, ради которой будет затоплено более 600 гектаров плодородных земель в ущелье. Также, по решению правительства, компании было передано право собственности на 600 гектаров, и право долгосрочного пользования (99 лет) на конкретную территорию, на которой строится и размещается ГЭС, что, действительно, является обычной практикой в Грузии.

Как резюмировала Натия Турнава, проект будет реализован в любом случае, вопрос разрыва контракта с инвестором даже не рассматривается.

В свою очередь, местные активисты считают, что политика государства направлена только на одно – на защиту интересов инвестора. Практика показывает, что власти не интересуются проблемами местных жителей, говорит одна из лидеров «Движения за спасение Риони» Марита Муселиани:

«Никаких выгод местное населения от существующих ГЭС не получает. Возьмем Цагерский муниципалитет, где оползнем снесло дорогу. Там находится гигантская Ладжанурская ГЭС, но представители чешской компании даже не подумали привести дорогу в надлежащий вид, и руководство района стоит с протянутой рукой. Какой смысл в обещаниях властей, что ГЭС безопасна и принесет нам процветание, если реальность противоположна? Государство словно взвалило на себя роль колониальной администрации, а не защитников людей, которые здесь живут. Мы все прекрасно понимаем, и очень зря чиновники недооценивают наши возможности».

По всей видимости, с наступлением летнего периода напряженность вокруг ущелья будет расти. Сегодня три неправительственные организации (Центр социальной справедливости, Зеленая альтернатива, Ассоциация молодых юристов Грузии) распространили заявление, где в очередной раз призвали власти отказаться от полицейского произвола в отношении жителей ущелья, и решать все вопросы в рамках правового поля.