Денис Соломко: «Пока абхазским фермерам надо освоить внутренний рынок»

Сегодня в Сухуме, в офисе АРСМИРА (Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия) состоялась пресс-конференция председателя недавно созданной Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Дениса Соломко*. Он рассказал, что в ассоциацию вошло пока около десятка руководителей небольших фермерских хозяйств в Очамчырском, Гудаутском, Гулрыпшском, Сухумском районах. Это, в основном, молодые люди, до сорока лет, которые решили, что сообща им будет легче отстаивать свои интересы и права.

Соломко объяснил, как появилась идея создания организации:

«Практически у всех, кто работает в сфере сельского хозяйства, схожие проблемы. Мы начали анализировать ситуацию и пришли к выводу, что нужно создавать подобную структуру, в которой можно было бы координировать свои действия, делиться опытом, помогать друг другу, в том числе в решении проблемы выхода на рынок. Сейчас сельское хозяйство стало технологичным. Это довольно-таки дорогие и передовые технологии. Если раньше комбайнер был по локоть в машинном масле товарищ, то теперь это молодой человек в возрасте 30-35 лет в белой сорочке, который ездит на комбайне стоимостью 10-15 миллионов рублей с сенсорным экраном и так далее. Мир шагнул вперед, и мы тоже должны попытаться его догнать. При решении общих финансовых вопросов нагрузка на отдельно взятого фермера может сократиться, что даст определенный финансовый эффект в итоге. Сперва это просто идея была, которая как червь душу беспокоила, а потом мы просто решили это сформулировать и зарегистрироваться в Минюсте. Тут, наверное, имеет место больше юридический подход: ты можешь говорить от себя лично и о своих проблемах, но когда ты объединен в какое-то сообщество, есть возможность общие интересы отстаивать, а не только свои личные».



Журналисты стали расспрашивать Дениса о его фермерском хозяйстве и хозяйствах других членов Ассоциации. Он рассказал:



«У меня семейное такое хозяйство. Идея моего отца. У нас – перепелиная ферма. Это самое крупное подобного рода хозяйство в Абхазии и самое технологичное. Я абсолютно точно знаю, что ничего подобного в этом плане у нас нет. Почему? Практически все процессы, которые возможно, на этой ферме автоматизированы. От поддержания микроклимата до каких-то… Ну, вот ком приходится вручную подавать, пока не придумали, как автоматизировать, потому что все очень маленькое. Мощность этой фермы потенциальная – от 50 до 70 тысяч голов в год и трех тысяч яиц ежесуточно. Сейчас такого объема нет, потому что рынок у нас не такой большой. А начиналось все с того, что папе было делать нечего, потому что папа заболел… Потом это стало разрастаться и встал вопрос: останавливать ли все или развивать ли в коммерческом направлении. Раздавали соседям, всем, кому можно было, раздавали, а потом решили коммерциализировать. И оказалось, что это востребовано… В Гулрыпшском районе, в Дранде, есть такое хозяйство – «Фермерский дворик» называется – в котором есть куры бройлерного направления, породистые свиньи. В Сухумском районе есть хозяйство по выращиванию овощей. Там вообще нет никакой химии. Препараты для лечения готовятся из травяных настоев – крапива, ромашка – и настаиваются в больших бочках. Выращиваются арбузы, кабачки, помидоры, огурцы – вот в прямом смысле «эко».

Одна из важнейших целей Ассоциации – совместное решение таких проблем, как сбыт продукции и успешное конкурирование с импортом. Ведь завозная сельхозпродукция по качеству не превосходит, а зачастую уступает местной, но, как правило, дешевле за счет больших масштабов производства. Денис отметил:



«Есть очень, так сказать, патриотичные торговые заведения, «Сухуммаркет», например. Если вы приходите как гражданин Абхазии со своим продуктом, они готовы дать вам полку, сектор, отдел – лишь бы вы могли его постоянно заполнить. Есть непатриотичные товарищи, их я назвать не буду, которым главное – взять продукцию повыгоднее, то есть подешевле, то есть импортную».



Ферма Дениса, созданная в 2018 году, поставляет в торговую сеть мясо перепелов в очищенных тушках и копченое, живую птицу, перепелиные яйца, но они пока меньше востребованы. Эти перепела раза в четыре крупнее тех, которые живут в природе.



В условиях энергетического кризиса в Абхазии дополнительная проблема – отключения электроэнергии. Из-за одного такого на ферме Соломко сгорел инкубатор:



«После того случая мы купили генератор, он нам обошелся в 50 тысяч рублей, сейчас этот вопрос решен».



На вопрос, есть ли у членов Ассоциации задумки о выходе на зарубежный рынок, Соломко сказал, что пока надо насытить внутренний рынок. Хотя в будущем:



«Может быть, было бы интересно какие-то небольшие, ограниченные партии направлять в национальные абхазские рестораны, которые есть в России».



Соломко сообщил, что у него уже состоялась встреча с первым вице-премьером правительства Абхазии, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа, который одобрил их деятельность и пообещал оказывать содействие.

В республике живет немало абхазских семей с фамилией Соломко. По словам Дениса Соломко, их предок попал в Абхазию около двух веков назад, после войны 1812 года, приехал вместе с однополчанином по фамилии Кортава и поселился в селе Река. Сейчас носителей этой фамилии среди абхазов-мужчин насчитывается примерно пять десятков, главным образом они потомки тех, кто расселился в свое время в Очамчырском районе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия