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Реваз Давитадзе выиграл золотую и две серебряные медали на ЧЕ по тяжелой атлетике
Реваз Давитадзе завоевал три медали в весовой категории до 89 кг на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве. Он выиграл серебро в рывке, золото в толчке и серебро в двоеборье, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Он поднял во второй попытке в рывке 203 кг и стал чемпионом Европы. В третьей попытке он попробовал поднять 205 кг, но вес ему не покорился, что стоило ему золотой медали в двоеборье.
В рывке Резо поднял 171 кг, что гарантировало ему серебряную медаль.
Чемпионат Европы в двоеборье выиграл представитель Армении Карен Авагян - 375 очков. Реваз Давитадзе отстал от армянского спортсмена всего на одно очко (374).
Другие новости дня
Саломе Зурабишвили 9 апреля выступит в парламенте Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в законодательном органе с ежегодным докладом 9 апреля, сообщает администрация главы грузинского государства. Для Зурабишвили это будет третьим по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства.
«В соответствии с Конституцией Грузии, президент раз в году представляет отчет по наиболее важным вопросам состояния страны», - отмечено в сообщении.
Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента - в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.
После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинства, по 15 минут лидерам меньшинства и большинства. После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью, информирует агентство «Новости-Грузия».
- Саломе Зурабишвили баллотировалась на пост президента Грузии как независимый кандидат. Во время предвыборной кампании ее активно поддерживала правящая партия «Грузинская мечта», которая не выдвигала своего кандидата. Победив на выборах во втором туре, Зурабишвили стала первой женщиной-президентом на Кавказе.
Ангела Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в четверг призвала уменьшить российское военное присутствие в районах, прилегающих к границе с Украиной, с целью деэскалации ситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцлера.
Также в нем отмечается, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Боснии, Ливии и Сирии. Был затронут и вопрос о российском оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас держит голодовку в колонии во Владимирской области.
В сообщении пресс-службы Кремля о разговоре Путина и Меркель говорится, что лидеры России и Германии «выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины». Путин, как говорится в сообщении, «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». О российских войсках в сообщении Кремля ничего не сказано. В нем, однако, упомянут Навальный – ранее, как правило, Кремль стремился избегать прямого упоминания оппозиционера. «В связи с проявленным Федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А.Навальным», – сказано в сообщении.
В последние недели аналитики, а также официальные представители зарубежных государств и организаций обращают внимание на усиление группировки российских войск у границ с Украиной, а также на их повышенную активность и перемещение военных и техники из постоянных мест дислокации в полевые лагеря. Один из таких лагерей, как утверждают расследователи группы Conflict Intelligence Team, расположен примерно в 250 км от украинской границы.
В Киеве опасаются, что речь может идти о подготовке российского вторжения на Украину под предлогом поддержки сепаратистов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российские власти утверждают, что войска перемещаются в рамках учений, и называют их перемещение внутренним делом России. При этом высокопоставленные российские представители утверждают, что Украина может готовить наступление в Донбассе, и недвусмысленно дают понять, что Россия в случае такого наступления может жестко отреагировать. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в четверг заявил, что если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца Украины».
Страны Запада, в том числе США, заявляют, что именно действия России ведут к эскалации ситуации в регионе. 8 апреля США и другие страны НАТО «подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», – сообщает «Немецкая волна».
В селах Западной Грузии проводят массовое тестирование из-за ухудшения эпидситуации
В двух селах Абашского района на западе Грузии – Марани и Тквири - проходит массовый термоскрининг и тестирование из-за увеличения случаев коронавируса, сообщает Общественный вещатель. В селе Марани проживают приблизительно 1153 человек, а в селе Тквири – 524. Около 200 человек уже прошли тестирование, у 30 из них подтвердился коронавирус.
Вместе с группами эпидемиологов на месте работает полиция. В краевой администрации Самегрело-Земо Сванети заявляют, что закрывать села на карантин пока не планируется.
В начале апреля 18 семей уже были помещены в строгую изоляцию в селе Орсантия Зугдидского района. В Орсантия также проходит массовое тестирование и термоскрининг. Стремительное распространение инфекции в Орсантиа началось с инфицирования четырех человек, которые работали в Поти на предприятии «Аджара текстиль». На прошлой неделе в потийском филиале «Аджара текстиль» было зафиксировано около 50 случаев инфицирования, из-за чего предприятие пришлось временно закрыть.
Специалисты подтверждают, что эпидситуация ухудшилась по всему региону Самегрело-Земо Сванети.
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, новые цепочки заражения в регионах связаны с проведением массовых свадеб и поминок.
В Грузии за минувшие сутки выявили 761 новый случай корнавируса из них 77 в Самегрело-Земо Сванети. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 286 тысяч случаев инфицирования, более 276 тысяч выздоровели, 3 849 скончались.
Парламент Грузии направил закон «Об общих судах» в Венецианскую комиссию
Парламент Грузии направил закон «Об общих судах» в Венецианскую комиссию. Об этом Общественному вещателю Грузии заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе.
Речь идет о законе, который был одобрен парламентом в третьем чтении на прошлой неделе и касается порядка избрания судей Верховного суда.
«Два года назад мы разработали эти регуляции в соответствии с лучшими стандартами стран-членов ЕС. И вот парламент принял поправки, в которых отражены три дополнительных рекомендации Венецианской комиссии. Несмотря на то, что соответствие новых регуляций рекомендациям Венецианской комиссии легко определить, мы учли призыв наших партнеров и уже отправили закон в Венецианскую комиссию для окончательной доработки», - заявил Арчил Талаквадзе.
Накануне Служба внешних связей ЕС выступила с заявлением, в котором говорится, что парламент Грузии в спешном порядке подготовил и принял законодательные изменения, касающиеся отбора судей Верховного суда. В ЕС также связали выполнение Грузией рекомендаций Венецианской комиссии с выделением стране очередного транша финансовой помощи.
«ЕС приветствует инициативу по внесению поправок в правовую базу процесса отбора судей, но вызывает разочарование то, что парламент Грузии поспешно разработал и принял эти поправки без всеобъемлющего процесса консультаций», - говорится в заявлении пресс-спикера Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
В Гальский район перевезли тело еще одного погибшего в реке Ингури
Из Зугдиди в село Чубурхинджи Гальского района Абхазии перевезли тело 62-летнего Тамаза Басландзе, трагически погибшего в реке Ингури при попытке перейти на территорию, контролируемую властями Грузии.
Ранее через Ингурский мост в село Царче Гальского района перевезли тело 30-летней Тамуны Цатава.
Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче перевезут завтра. Сейчас их тела находятся в доме у зугдидских родственников.
Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава правительства говорит, что «будет строго поставлен вопрос об ответственности оккупационного режима за все инциденты и факты незаконных задержаний граждан».
Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены накануне возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.
Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
В Грузии вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 55 лет
Вакциной AstraZeneca в Грузии будут прививать только людей старше 55 лет. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
«Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа», – заявила Габуния.
По ее словам, поставки AstraZeneca будут продолжаться, потому что круг людей старше 55 лет достаточно широк, – пишет Первый канал Грузии.
«Доза, которая есть у нас, довольно небольшая. У AstraZeneca достаточно высокие результаты среди пожилых людей, ее поставки будут продолжаться в обычном режиме», – добавила Габуния.
Ранее британские власти рекомендовали не вакцинировать препаратом AstraZeneca лиц моложе 30 лет из-за повышенного риска тромбоза. Заявление британского регулятора последовало после того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) в среду сообщило о необходимости включить тромбоз в число редких побочных эффектов AstraZeneca.
Афган Мухтарлы говорит, что может опознать своих похитителей по фотографии
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, которого похитили из Тбилиси в мае 2017 года, говорит, что он не надеется на прокуратуру Грузии, поскольку, по словам журналиста, к его похищению причастна и грузинская сторона.
Мухтарлы впервые после своего похищения вернулся в Грузию накануне. Сегодня он дал пресс-конференцию, после чего направился в прокуратуру для дачи показаний. Позже стало известно, что полноценный допрос не состоялся по технической причине – возникла проблема с переводчиком.
«В моем похищении принимали участие азербайджанская сторона и Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности, пограничная полиция с грузинской стороны. Я должен предоставить прокуратуре информацию о том, как меня доставили в Азербайджан, я видел половину пути. Я должен показать место, откуда произошло мое похищение. Я не возлагаю больших надежд на грузинскую прокуратуру. Грузинская сторона совершила это вместе с азербайджанской стороной, также был проинформирован тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили, вероятно, знал и Иванишвили. Если мне покажут фотографии, я узнаю нападавших», – сказал Мухтарлы журналистам.
Как пишет «Грузия-онлайн», азербайджанский журналист также заявил, что пробудет в Грузии 10-15 дней.
- Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию в 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
- 29 мая 2017 года Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси и пропал. Спустя несколько дней журналиста обнаружили в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.
- В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти и приговорили к шести годам лишения свободы.
- В марте 2020 года Афгана Мухтарлы выпустили на свободу. Он отправился в Германию.
- Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее после случившегося с должностей сняли глав контрразведки и погранслужбы Грузии.
- В октябре прошлого года Мухтарлы не пустили на рейс Берлин-Тбилиси. В марте текущего года он сообщил, что пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа во въезде на территорию Грузию.
Югоосетинский Верховный суд отказал Георгию Кабисову в условно-досрочном освобождении
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания экс-руководителя Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова.
Ранее экс-чиновник был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В феврале текущего года Цхинвальский городской суд также отказал Кабисову в УДО.
Кассационную жалобу на решение горсуда рассматривала коллегия судей во главе с судьей Верховного суда Виолеттой Хачировой, – пишет агентство «Рес».
В ходе судебного процесса представитель прокуратуры Елена Елбакидзе озвучила позицию ведомства, заявив, что оснований для УДО Кабисова на сегодняшний день нет.
Выслушав все стороны, суд принял решение оставить в силе приговор суда первой инстанции.
Отметим, что в июле 2019 года Кабисова признали виновным в легализации доходов, приобретенных преступным путем, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении оружия, приговорив к восьми годам лишения свободы. Кабисов – первый и пока единственный югоосетинский чиновник, отбывающий срок из-за обвинений в преступлениях коррупционной направленности. Многие наблюдатели считают, что реальной причиной уголовного преследования бывшего чиновника является его личный конфликт с югоосетинским президентом.
Новый всплеск коронавируса: в Ахалгори ждут специалистов из Цхинвали
В Ахалгорском районе 19 больных коронавирусом, двое из них проходят лечение в центральной районной больнице. Об этом агентству «Рес» сообщил и.о. главврача медицинского учреждения Джемал Бедоев.
«Ситуация с COVID-19 в районе непростая, мы столкнулись с новым всплеском коронавируса. К счастью, препараты для борьбы с этим недугом у нас имеются, пока справляемся. Двое пациентов лечатся в больнице и идут на поправку, остальные 17 – на дому. Буквально вчера выздоровел один человек», – рассказал Бедоев.
И.о. главврача ахалгорской больницы считает, что переносчиками вируса стали нарушители де-факто границы.
«Думаю, инфекцию на территорию района занесли жители высокогорных сел. Завтра мы намерены отправить транспорт в отдаленные села и протестировать на дому местных жителей», – подчеркнул Джемал Бедоев.
Медик предполагает, что в течение дня в районе будут выявлены новые случаи заболевания коронавирусом – после получения результатов проведенных тестов. И.о. главврача также сообщил, что 10 апреля на помощь ахалгорским медикам приедут специалисты из РММЦ Южной Осетии.
Отметим, что накануне о росте числа случаев заражения коронавирусом в социальной сети сообщила гражданская активистка Тамара Меаракишвили. «Все молчат, но ситуация тревожная», – написала она.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия подтверждено 3252 случая коронавируса, 2883 человека выздоровели. В статистике власти не указывают число погибших от COVID-19 граждан.
CIT: российские военные разбили лагерь в 250 км от границы с Украиной
Группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации из социальных сетей и пришла к выводу, что российские военные, о переброске которых стало известно на прошлой неделе, сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 км от границы с Украиной. В 2014-2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе, отмечают в CIT.
В CIT установили, что большая часть военной техники, попавшей на фото и видео, относится к Центральному военному округу — до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров. Военные разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа и едут в южном направлении. Некоторые колонны военной техники едут через поселок городского типа Отрадное, не доезжая до Воронежа, сообщает CIT со ссылкой на соцсети.
В CIT предполагают, что лагерь расположен на северной части войскового полигона "Погоново" к югу от садового товарищества "Березка" — это около 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Местные жители писали, что военные расположились "в поле рядом с жилыми домами". Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогожск Воронежской области (около 150 км от границы с Украиной).
CIT отмечает, что такое расположение войск невозможно объяснить приготовлениями к украинскому наступлению, которое предсказывали в самопровозглашенных ДНР и ЛНР — лагерь военных расположен у границ подконтрольных Украине областей.
"Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер", — заключают расследователи.
Ранее CIT сообщила о максимальной с 2015 года концентрации российских войск у границы с Украиной. Активность военных этой весной действительно можно назвать беспрецедентной, и в ближайшее время Россия сможет сосредоточить у границ Украины достаточно сил, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию, говорил руководитель CIT Руслан Левиев.
- О "дестабилизирующей" активности российских военных рядом с украинской границей в понедельник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
- 5 апреля глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель написал, что с беспокойством следит за данными о "российской военной активности" вблизи территории Украины. 2 апреля свою поддержку Зеленскому в складывающихся обстоятельствах высказал президент США Джо Байден.
- Владимир Зеленский, в свою очередь, 6 апреля призвал НАТО ускорить реализацию плана по вступлению его страны в Союз, на что Кремль заявил, что членство Украины в НАТО "лишь ухудшит ситуацию".
Бывшего модератора телеграм-канала 1ADAT признали политзаключенным
Правозащитный центр "Мемориал" (признан российскими властями иностранным агентом, в организации с этим не согласны) признал политическим заключённым бывшего модератора чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, похищенного в сентябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра
"У нас есть все основания утверждать, что после похищения его доставили в Чечню, где принудительно удерживали и подвергали унижающему человеческое достоинство обращению." - сообщается на сайте "Мемориала". Правозащитники считают, что к похищению и лишению свободы Тепсуркаева причастны правоохранительные органы Чеченской Республики. В "Мемориале" заявляют, что история бывшего модератора 1ADAT "укладывается в кампанию "охоты" чеченских властей на инакомыслящих".
По мнению правозащитников, преследование Тепсуркаева направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти, нарушает его право на личную свободу и безопасность, а также на свободу выражения мнения, в том числе по общественно-политическим вопросам. "Мемориал" требует установить местонахождение похищенного, расследовать пытки над ним и наказать причастных к этому преступлению.
- Тепсуркаев был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике. По данным правозащитников, к преступлению причастны действующие сотрудники управления МВД по Чечне. Несмотря на многочисленные свидетельства этого, в Грозном неоднократно отказывались расследовать похищение активиста.
- Юристы "Комитета против пыток" направили в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении прав Салмана Тепсуркаева после публикации видео, где он ругает себя и пытается сесть на бутылку. Это видео было появилось в сети уже после похищения активиста в Геленджике.
- В марте Кавказ.Реалии сообщал, что чеченские следователи передали материалы проверки по факту похищения Тепсуркаева своим коллегам в Краснодарский край.
Bloomberg: США готовятся выслать дипломатов РФ и ввести новые санкции
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки из страны российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой источники.
По данным агентства, в Белом доме завершили изучение данных о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерской атаке на правительственные учреждения с использованием разработанного американской компанией Solar Winds программного обеспечения. Её называют самой опасной кибератакой в истории Америки.
Как рассказал один из собеседников агентства, ответ США, вероятно, будет включать санкции против людей, близких к Владимиру Путину, а также органов власти, связанных с вмешательством в выборы. В качестве ответной меры также рассматривается высылка российских "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием", отметил источник.
Анализ враждебных действий России был подготовлен по указанию президента США Джо Байдена, которое он дал в своей первый рабочий день в Белом доме. Расследование шло по четырем направлениям: хакерская атака, враждебные действия в отношении американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы и отравление оппозиционера Алексея Навального.
В середине марта американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. Тогда же в интервью ABC News Байден заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в президентские выборы.
- О взломе компьютерных сетей более 250 федеральных агентств и предприятий, в том числе Госдепартамента , министерств финансов и торговли США и других ведомств первыми сообщили 13 декабря агентство Reuters и газета Washington Post. Власти США обвинили в атаке хакерскую группировку APT29 (Cozy Bear), которую связывают с российскими спецслужбами.
- Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах и обвинения в организации покушений на Скрипалей и Навального.
Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, в Белом доме обсуждается возможность назначить спецпосланника для закрытых переговоров о прекращении строительства газопровода "Северный поток-2", не оттолкнув при этом Германию. Такую роль предложили советнику Джо Байдена, бывшему спецпредставителю Госдепа по международным энергетическим вопросам Эймосу Хохштейну, но он пока не принял предложение.
- США выступают против строительства этого трубопровода, полагая, что он усилит зависимость Европы от российского газа и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа. Германия заявляет, то "Северный поток-2", строительство которого завершено на 96 процентов – исключительно коммерческий проект.
Тела погибших в реке Ингури перевозят из Зугдиди в Гальский район
Тело 30-летней Тамуны Цатава, трагически погибшей в реке Ингури, накануне из Зугдиди через Ингурский мост перевезли в село Царче Гальского района Абхазии. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» сообщили родственники умершей женщины.
Сегодня из Зугдиди в село Чубурхинджи Гальского района перевезут тело 62-летнего Тамаза Басландзе. Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче перевезут завтра. Сейчас их тела находятся в доме у зугдидских родственников.
Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены накануне возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.
Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
Судебный процесс по делу Ники Мелия перенесен на 13 апреля
Судебный процесс по делу председателя оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелия отложен до 13 апреля.
Решение приняла судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили. Она удовлетворила ходатайство стороны защиты, требовавшей присутствие на процессе самого Мелия. Обвинение также согласилось с ходатайством адвокатов.
Ранее Ника Мелия в рамках данного дела был удален из зала судебных заседаний. Теперь он сможет присутствовать на процессе 13 апреля.
При этом судья не удовлетворила еще одно ходатайство, которое касалось прямой трансляции судебного заседания. Она заявила, что процесс снимает Общественный вещатель, а другие СМИ имеют право получить видеоматериал.
У здания суда сегодня собрались сторонники Медия и лидеры оппозиционных партий. На месте была мобилизована полиция.
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
В Южной Осетии выявили восемь новых случаев коронавируса
В Южной Осетии зафиксировано восемь новых случаев коронавируса, сообщила агентству «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«За прошедшие сутки проведено 84 исследования (всего за время пандемии – 20 709), коронавирус выявлен у восьми человек, сняты с учета медиков четыре человека», – уточнила Гаглоева.
Днем ранее, 7 апреля было зафиксировано четыре случая инфицирования COVID-19, 6 апреля ведомство сообщало о трёх заболевших.
Число инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 3252 человека, 2883 пациента выздоровели.
Гаглоева отметила, что под наблюдением медиков осталось 369 граждан с положительным тестом на коронавирус.
МВД Грузии: задержан мужчина, который до смерти избил отца
Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в Цхнети (пригород Тбилиси) сын до смерти избил отца.
По информации ведомства, убийство раскрыто по горячим следам. Задержан гражданин Д.П. 1989 года рождения. Ему вменяется умышленное убийство члена семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах.
«Следствием установлено, что обвиняемый, 6 апреля текущего года, в поселке Цхнети, во время семейного конфликта, избивая, нанес отцу – Г.П. 1961 года рождения опасные для жизни повреждения, после чего, с целью скрытия следов преступления, вытер пятна крови и спрятал окровавленные домашние вещи. В результате полученных повреждений мужчина скончался в собственном доме. Правоохранители в результате проведенных по горячим следам оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали Д.П. через несколько часов после совершенного преступления в поселке Цхнети», – говорится в заявлении.
Санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет, – пишет «Интерпрессньюс».
Бен Ходжес: «Российская агрессия против Украины представляет угрозу и для Грузии»
Слабость Германии и Франции привела к агрессии России, мы знаем из истории России, что именно слабая позиция ведет к агрессии Кремля, – об этом бывший командующий сухопутными войсками США Бен Ходжес заявил в интервью «Радио Грузии».
«Пока неизвестно, какие намерения есть у Москвы. Факт один, что в условиях т.н. прекращения огня с начала года россияне убили более 20 украинских военнослужащих. Также очевидно, что более 30 тысяч российских военных, включая представителей сухопутных войск, авиации и флота, продолжают незаконно оккупировать Крым. Они остаются там с 2014 года. Теперь на полуостров прибыло больше военных. Сейчас тысячи российских военных размещены и у границ Украины», – заявил Бен Ходжес.
По его словам, Россия делает все это, чтобы запугать украинское правительство и бросить вызов Западу.
«Это демонстрация того, что Кремль не уважает суверенитет Евросоюза, Украины или США. Это тест. На мой взгляд, слабость Германии и Франции привела к агрессии России. Из истории России мы знаем, что именно слабая позиция ведет к агрессии Кремля. Агрессия России против Украины, конечно, представляет угрозу и для Грузии, потому что, если Кремль увидит, что Запад ничего не сделает, чтобы привлечь Москву к ответственности, то, по логике, они могут расширить свое влияние в Грузии и на Южном Кавказе в целом. Так что, если мы хотим безопасного окружения, мы должны им противостоять. Мы должны продемонстрировать, что этот регион стратегически важен для нас», – заявил Бен Ходжес.
Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей. Как отмечает агентство DPA, с начала нынешнего года потери украинских военных составили не менее 24 человек убитыми, пророссийские сепаратисты заявляли, что с их стороны убитых с начала января 23.
В соцсетях в последние дни появляются сообщения о движении российской военной техники к границам Украины, а также вблизи аннексированного Крыма.
ЕС критикует Грузию за поспешное принятие новых правил отбора судей
В Европейском союзе указали на ряд недочетов в процессе принятия парламентом Грузии законодательных поправок, предусматривающих изменение процедуры отбора судей Верховного суда (ВС). Соответствующее заявление распространила представитель внешнеполитической службы ЕС Набил Массрали, – пишет «Новости-Грузия».
В заявлении подчеркивается, что пересмотр процедур является одним из условий выделения Тбилиси финансовой помощи – второго по счету транша макрофинансовой помощи ЕС в размере около 60 миллионов евро, который Грузия планирует получить в октябре 2021 года.
«ЕС приветствует инициативу по изменению законодательных рамок процесса отбора, однако вызывает разочарование то, что парламент Грузии разработал и принял эти поправки поспешно и без всеобъемлющих консультаций. Мы сожалеем, что Грузия внесла поправки в законодательство в спешке, без своевременного запроса или окончательного заключения Венецианской комиссии», – сказано в заявлении.
Евросоюз настоятельно рекомендует Грузии как можно скорее запросить оценку Венецианской комиссии, чтобы выяснить, соответствуют ли принятые поправки предыдущим рекомендациям консультативного органа Совета Европы.
«Крайне важно, чтобы Верховный суд, высшая судебная инстанция Грузии, состоял из судей, профессиональная компетенция и добросовестность которых – на высочайшем уровне», – говорится в заявлении.
1 апреля парламент Грузии принял поправки в Закон «Об судах общей юрисдикции», которые предусматривают изменения в процедуры отбора судей Верховного суда Высшим советом юстиции.
Изменения коснулись почти всех этапов отбора: публичных слушаний кандидатов, порядка голосования по окончательному списку и так далее. Кроме того, они допускают возможность обжалования окончательного решения об избрании судей Верховного суда Советом юстиции.
Более трети членов парламента Грузии не принимали участие в голосовании. 54 депутата от оппозиции продолжают бойкот законодательного органа уже более пяти месяцев, поскольку считают результаты парламентских выборов 2020 года сфальсифицированными.
Комментируя поправки, инициированные «Грузинской мечтой», оппоненты властей называли их «формальными». Критиковали инициативу авторитетные грузинские НПО и конституционалисты. Коалиция за независимое и прозрачное правосудие назвала изменения «фрагментарными», заявив, что они «полностью оторваны от реальности, существующей в стране».
COVID-19 в Грузии: 761 новый случай, 537 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3849 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 761 новый случай коронавируса (днём ранее – 687). Накануне провели 34 201 тест: PCR-тестов – 13 920, экспресс‐тестов на антиген – 20 281.
Выздоровели еще 537 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 286 406, выздоровевших – 276 084.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,23%, за последние 14 дней –2,03%, за неделю – 2,5%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и трёх членов парламента от правящей партии «Грузинская мечта».
Белый дом опроверг обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине
США не обсуждают бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за предполагаемых нарушений прав человека. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters. Она подчеркнула, что позиция Вашингтона по этому вопросу "не изменилась".
Этот комментарий разошелся с высказыванием представителя Госдепартамента Неда Прайса. Во вторник в беседе с журналистами он сообщил, что американские власти размышляют, следует ли пропустить Олимпийские игры в Китае. По его словам, решение планируется принять совместно с союзниками Соединенных Штатов.
Ряд республиканцев призвали администрацию Джо Байдена к такому шагу из-за отношения китайский властей к уйгурам и репрессий против активистов в Гонконге.
Ранее во время первой пресс-конференции в качестве президента сам Джо Байден обозначил курс на соперничество с правительствами Китая и России, которые он обвинил в авторитаризме и попытках подорвать демократию во всем мире. Против китайского правительства выступили и крупнейшие частные компании США, обвинив власти КНР в использовании труда заключенных на хлопковом предприятии. В ответ китайские телеканалы начали скрывать западные бренды одежды.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предостерег США от политизации спорта и зимней Олимпиады в Пекине. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался против возможного бойкота соревнований.
- Ранее Европейский союз впервые за последние 30 лет ввёл санкции против Китая из-за нарушения прав мусульман-уйгуров. К ограничениям присоединились Великобритания, США и Канада.
- В конце февраля нижняя палата канадского парламента признала геноцидом действия китайских властей по отношению к проживающими на территории страны уйгурам, казахам и представителям других тюркоязычных народов.
- В течение последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе всё настойчивее обращают внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском районе. Речь идёт о произвольных задержаниях, пытках и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал "Евроньюс", китайские власти используют созданные в Синьцзяне "трудовые лагеря" для "перевоспитания".
У Алексея Навального обнаружены две грыжи, пропадает чувствительность рук
Врачи исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, где отбывает срок заключения Алексей Навальный, сообщили политику, что на МРТ у него обнаружили две грыжи.
Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что у оппозиционера, помимо проблем со спиной и ногами, начала пропадать чувствительность рук, а температура тела колеблется в диапазоне от 38 до 39 градусов. При этом политик продолжает голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача, и пьёт только воду, а из лекарств получает лишь диклофенак и никотиновую кислоту.
Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.
Также, по словам оппозиционера, заключённым в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей "типа клей" и перемёрзшей картошкой.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния его здоровья. С их слов, в заключении оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен. Политик также жаловался на то, что тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ. В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано "стабильным" и "удовлетворительным".
- 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием "исполнить закон" и пустить к нему "приглашённого врача". Оппозиционер отметил, что вместо медицинской помощи его пытают "лишением сна", то есть "будят восемь раз за ночь", и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет.
- Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.
США планируют возобновить помощь Палестинской автономии
США планируют возобновить экономическую и гуманитарную помощь Палестинской автономии.
Как следует из распространённого в среду заявления Госдепартамента, Вашингтон собирается потратить на эти цели 235 миллионов долларов.
75 миллионов долларов будут направлены на развитие Западного берега и Сектора Газа; 10 миллионов – на программы по достижению мира в регионе, которые осуществляются под эгидой федерального Агентства международного развития (USAID). 150 миллионов ассигнованы на помощь в рамках гуманитарных программ ООН.
Еще 15 миллионов долларов предполагается направить на ликвидацию последствий COVID-19 в Палестинской автономии и на борьбу с нехваткой продовольствия, отмечает "Голос Америки".
Глава Белого дома Джо Байден ранее заявлял, что намерен пересмотреть подход предыдущей администрации республиканца Дональда Трампа, которого палестинцы обвиняли в предвзятости в пользу Израиля. Нынешний пакет финансовой помощи Reuters называет наиболее ощутимым шагом демократа Байдена в этом направлении с момента вступления в должность президента США 20 января.
В Британии AstraZeneca не рекомендована людям моложе 30 лет
Британские власти рекомендовали не вакцинировать препаратом AstraZeneca лиц моложе 30 лет из-за повышенного риска тромбоза. Такое решение приняла консультативная группа по вакцинам на основе исследования, сообщает Reuters.
Согласно его результатам, после получения соответствующей прививки у 79 человек образовались тромбы, 19 человек скончались. Эти случаи чрезвычайно редки, учитывая, что всего было применено более 20 миллионов доз. Тем не менее, расчет соотношения риска и пользы позволило медикам утверждать, что для молодых людей подойдет альтернативная вакцина против COVID-19.
По заявлению представителей здравоохранения, выявленные факты не окажут серьезного влияния на темпы вакцинации в Соединённом Королевстве. С 7 апреля в стране началось внедрение еще одной вакцины – Moderna. В скором времени ожидается поступление Pfizer.
Заявление британского регулятора последовало после того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) в среду сообщило о необходимости включить тромбоз в число редких побочных эффектов AstraZeneca.
По данным EMA, из 34 миллионов прививок этой вакциной лишь 169 привели к тромбам в головном мозгу. Иными словами, вероятность такого исхода исчезающе мала. Для сравнения: 4 из 10 тысяч женщин страдают появлением сгустков крови во время приема оральных контрацептивов. Это позволило европейскому и британскому регуляторам заявить, что AstraZeneca продолжает оставаться важным средством в борьбе с пандемией коронавируса.
В конце марта социологи зафиксировали в Европе резкое снижение доверия к AstraZeneca. Против препарата выступили примерно две трети населения в Германии, Франции, Испании и Италии. Как и российский "Спутник V", AstraZeneca является векторной вакциной.
В настоящее время Британия является одним из мировых лидеров по темпам вакцинации: первую дозу получил каждый второй житель страны.
Активисты SERB пытались сорвать показ фильма на «Артдокфесте»
Активисты прокремлёвского движения SERB пытались сорвать показ фильма "Дорога домой" на фестивале документального кино "Артдокфест" в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях.
В сообщении в фейсбуке фестиваля говорится, что группа активистов SERB собиралась облить красками экран в кинозале. Им помешала охрана, которая увидела по камерам наблюдения , как они смешивали краски.
В кинотеатр также пришли сотрудники полиции. Режиссер Кирилл Ненашев рассказал "МБХ медиа", что полицию вызвали провокаторы, которым не понравилась фраза "аннексированный Крым" в анонсе фильма. По его словам, полицейские не знали, что делать.
Режиссёр Виталий Манский сообщил "Дождю", что 15-20 активистов SERB попытались помешать просмотру. На участников движения стали кричать зрители, и через некоторые время они уехали из кинотеатра вместе с полицейскими.
Согласно информации на сайте фестиваля, фильм "Дорога домой" режиссера Артёма Лобача рассказывает историю 28-летнего Павла, который переехал из Крыма в украинское село "после аннексии полуострова".
Ранее скандал на фестивале вызвал фильм "Тихий голос"режиссера Река Валерик, рассказывающий историю гея из Чечни. Он был снят с показа после угроз организаторам.
Депутат от "Единой России" Виталий Милонов попросил привлечь организаторов фестиваля по статье об экстремизме из-за фильма "Тихий голос". По его запросу ФСБ проверит "Артдокфест".
- Фестиваль документального кино "Артдокфест" проходит в Москве с 2 по 9 апреля. В эти же дни фестиваль должен был пройти в Санкт-Петербурге, но был сорван при поддержке властей. 7 апреля стало известно, что с показа снята ещё одна картина "Доазув/Граница" Марьяны Калмыковой, рассказывающая о конфликте между Чечнёй и Ингушетией в 2018 году.
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