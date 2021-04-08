«Час через три». Веерные отключения в Абхазии продлятся до мая

После двух аварий на высоковольтных линиях «Гячрипш» и «Кавкасиони» Абхазия получает электроэнергию по жесткому графику: каждые три часа потребителей обесточивают на час и так в течение суток. Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхас Гагулия сообщил «Эху Кавказа», что такой график сохранится до завершения ремонта и ввода в эксплуатацию электростанции ИнгурГЭС по решению российской стороны.

Очередная острая фаза энергетического кризиса в Абхазии началась после того, как на высоковольтных линиях электропередач «Гячрипш» и «Кавкасиони» произошли две аварии. Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхас Гагулия проинформировал об авариях и о том, как энергетики решали проблему:

«6 апреля произошли сразу две аварии. Одна – на территории России, на высоковольтной линии «Гячрипш». Но еще до этого российская сторона нам направляла две заявки о выводе этой линии в ремонт. Не успели они вывести ее в ремонт и на территории Российской Федерации, на высоковольтной линии «Гячрипш» отгорел шлейф. Естественно, они вывели ее в ремонт и помимо ликвидации аварии у них были работы на своих подстанциях. Они нас детально не информируют, какие это работы. В тот же день в два часа десять минут по московскому времени произошла авария на «Кавкасиони». В районе Чуберского перевала на территории Грузии сошла лавина, она снесла дерево, дерево упало на высоковольтные провода линии «Кавкасиони». Аварию искали, у нас был готов вертолет, чтобы облететь абхазский участок, но грузинская сторона вовремя обнаружила место аварии, и мы облет отменили. Далее ремонтные работы прошли. Авария на линии «Кавкасиони» была устранена полностью, но по решению российской стороны она остается пока в резерве и не введена в эксплуатацию».

График, по которому свет в окошках не горит шесть часов в сутки, по словам Алхаса Гагулия, будет отменен только после ввода в эксплуатацию электростанции ИнгурГЭС (это должно произойти в ночь с 30 апреля на 1 мая). Это связано с тем, что Россия приняла решение лимитировать подачу электроэнергии в республику:

«Российская Федерация выделила Абхазии 800 млн киловатт-часов в рамках перетока, и большую часть мы уже израсходовали. В связи с чем российской стороной принято решение о лимитировании поступления электроэнергии на территорию Абхазии в количестве 7 млн киловатт-часов в сутки. При бесперебойном потреблении в сутки 9,6 млн киловатт-часов у нас образовался дефицит свыше двух миллионов киловатт-часов. Соответственно было принято решение оставить график потребления «час через три».

Потребители постоянно жалуются на то, что из-за низкого напряжения в сети, которое бывает и 170 и 130 ватт, выходит из строя бытовая техника. По словам Алхаса Гагулия, это полностью зависит от состояния распределительных сетей:

«В распределительных сетях причин для этого множество – из-за их обветшалости, чрезмерных нагрузок на сети. И в каждом отдельном случае надо разбираться, почему такое низкое напряжение. Распределительные сети у нас в ужасном состоянии. Но бывает и такое, что нам подают 200 ватт вместо 220, а до потребителя доходит еще меньше. Все зависит от пропускной способности конкретных сетей, потому что есть места, где, если пустить напряжение по номиналу, мы рискуем потерять оборудование».

Ситуация с энергоснабжением в республике похоже такова, что в ближайшее время к лучшему не изменится. Борьба с майнерами, по словам Гагулия, идет с переменным успехом и кардинальным образом на потребление не влияет. И это проблема не только энергетиков, но правоохранительных, силовых ведомств и всего общества. Внесенные недавно парламентом изменения в закон, призванные ужесточить наказание за незаконное потребление электроэнергии, пока положения дел не меняют, правоприменительная практика отстает от жизни.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия