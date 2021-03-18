«Оборудование с криптоферм уходит в частные владения, ситуация не меняется»

Аварии и отключения абхазских потребителей от электроэнергии стали практически постоянными, как и борьба с майнерами криптовалют в попытке снизить нагрузку на энергосети. Ее удалось сократить на полтора миллиона киловатт-часов, но этого недостаточно, чтобы уложиться в выделенный Россией лимит.

Население Абхазии продолжает жить в условиях постоянного энергетического кризиса. С началом холодов все включили электрообогрев, и система начала рассыпаться. Аварии до сих пор следуют одна за другой, электричество регулярно отключают, напряжение в сети в часы пиковой нагрузки падает до 130-140 ватт, бытовая техника не выдерживает и выходит из строя.

Только за последнюю неделю случились три крупных аварии: ремонтные работы пришлось проводить на двух подстанциях и на высоковольтной линии Калдахуара. Значительная часть Гудаутского и Гулрыпшского районов была обесточена. В Гудауте, Гулрыпше и Агудзере при весьма низкой температуре всю ночь не было света. Периодические отключения электроэнергии случаются в разных районах Сухума, в Новом Афоне и других местах Абхазии практически ежедневно.

Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхас Гагулия говорит, что отключения в настоящее время проводятся не по графику, потребителей обесточивают только в случае аварий и при перегрузках сетей.

Все беды из-за майнеров

Власти объясняют все проблемы деятельностью майнеров, которые наводнили республику криптофермами и зарабатывают на добыче криптовалюты. По их расчетам, потребление электроэнергии из-за их деятельности выросло почти на 30%, и энергетическая сеть не выдерживает таких нагрузок. Причем, эта деятельность считается незаконной, фермы подключены к энергосетям нелегально, без соответствующего разрешения госкомпании «Черноморэнерго». В декабре прошлого года правительство запретило добычу криптовалюты до 1 июня 2021 года.

По словам Алхаса Гагулия, при отключении криптоферм оборудование мелкими партиями расходится по домам и бороться с майнингом становится намного труднее:

«Работа продолжается, наши сотрудники выезжают на места и отключают найденные фермы. В настоящее время крупные фермы отключены, но возникает другая проблема: при отключении крупных ферм оборудование с них растаскивается по домам, частным владениям – по пять, по десять штук, – и с этим бороться гораздо сложнее.

– Есть у вас оценка, сколько ферм было отключено?

– Говорить об абсолютных цифрах сложно, потому что мы можем привести конкретное число отключенных ферм, но, когда впоследствии оборудование с этих ферм уходит в частные владения, то ситуация может и не меняться сильно…

– Какие санкции вы применяете к владельцам криптоферм?

– Законодательная база – это наша слабая сторона, потому что мы не можем входить в частные владения, мы только отключаем электротехническое оборудование, трансформаторы и провода. Само оборудование для майнинга изымать мы не имеем права. Каждый выезд, каждое отключение составляются акты и передаются в силовые ведомства».

Абхазия не укладывается в выделенный лимит

Ситуация осложняется тем, что с 24 января этого года остановлена на ремонт ИнгурГЭС – главный и практически единственный источник электроэнергии для Абхазии. В настоящее время ремонтируется 2,5-километровый участок деривационного тоннеля, завершить работы планируется к 1 мая.

Однако за сорок дней до остановки ИнгурГЭС Абхазия уже начала получать электроэнергию по перетоку из России и получает его до сих пор. До момента восстановления работы ИнгурГЭС Абхазии выделено Россией 800 млн киловатт-часов электроэнергии на сумму свыше двух миллиардов рублей. Чтобы не выходить за лимит суточное потребление не должно превышать 8,3 млн киловатт-часов.

Борьба с майнерами ведется уже несколько месяцев, но суточное потребление остается большим. Так, в январе 2021 года оно составляло 11,8 млн киловатт-часов в сутки. Алхас Гагулия пояснил, что в настоящее время его удалось понизить до 10,3 млн киловатт-часов, при таком потреблении Абхазия не укладывается в лимит, который выделила Россия на переток:

«На данный момент среднесуточное потребление составляет порядка 10,3 млн киловатт-часов. У нас до 10 мая переток (из Российской Федерации), естественно, в лимит 800 млн киловатт-часов мы не укладываемся. В этом направлении ведется работа по снижению потребления, надеемся на то, что потеплеет и нагрузки снизятся. Сейчас ситуация у нас такая: дефицит 190 млн киловатт-часов у нас будет по прогнозу на 10-е мая, мы его рассчитываем исходя из определенных параметров потребления, которые у нас есть.

– А чем это чревато?

– Если ситуация будет сохраняться в подобном режиме, то это чревато введением определенных ограничений».

«Главной задачей ГК «Черноморэнерго» остается снижение потребления и, по возможности, безаварийное прохождение пиковых нагрузок. В таких условиях говорить о развитии отрасли не приходится», – подытожил Гагулия.

Обновленная подстанция «Сухум-1» ситуацию не изменит

13 февраля президент Абхазии Аслан Бжания, министр экономики Кристина Озган и генеральный директор «Черноморэнерго» Михаил Логуа совершили инспекционную поездку на подстанцию «Сухум-1». В начале декабре там произошла авария, и при пожаре сгорело распределительное устройство и оперативный пульт управления.

Сейчас на подстанции ведется плановая реконструкция – на средства Инвестиционной программы российской финансовой помощи. Стоимость работ составляет 190 млн рублей.

Заместитель главного инженера госкомпании «Черноморэнерго» Николай Барановский сообщил, что ремонт и замена оборудования на подстанции на общую ситуации в энергетике не повлияет, но улучшит качество и надежность подачи энергии в столицу:

«Работы по модернизации подстанции «Сухум-1» закончатся в конце апреля. Суммарная установленная мощность подстанции останется 50 Мегаватт. Работы проводятся в рамках замены устаревших коммутационных аппаратов, выключателей из РУ 10 киловольт, а также релейная защита и автоматика подстанции подлежит замене. Выполненные работы на общую ситуацию в энергетике не повлияют. Эти работы выполняются только для замены ветхого оборудования. Они проводятся не в рамках аварийной ситуации, произошедшей на «Сухум-1», а в рамках Инвестпрограммы. То есть, мы там меняем устаревшее оборудование, и там увеличения мощности подстанции не будет, поэтому и на ситуацию, на улучшение качества электроэнергии этот ремонт не повлияет. Защита улучшится, оперативность улучшится, надежность и все».

Николай Барановский пояснил, что подстанция была построена в 1950-х годах, она покрывает около 30% потребности столицы и нескольких сел Сухумского района.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия