Уцноби оштрафуют за надпись «Бог есть любовь» на фрагменте Берлинской стены

Тележурналиста и певца Гию Гачечиладзе (Уцноби) оштрафуют за вандализм. Во время акции на площади Европы в Тбилиси он оставил надпись «Бог есть любовь» на фрагменте Берлинской стены.

В тбилисской мэрии подтвердили, что это – правонарушение. Муниципальная инспекция, вероятно, оштрафует Гачечиладзе на 1000 лари (около 300 долларов).

Фрагмент Берлинской стены подарили Грузии в знак грузино-германской дружбы в 2017 году.

Отметим, что на площади Европы сегодня собрались несколько тысяч человек. Организаторы акции заявили, что создают новую общественную организацию.

По словам Гии Гачечиладзе, в стране «осуществляется атака на патриарха, семью, гостя, историю, традицию, авторитет и церковь». Он выразил благодарность Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму. Гачечиладзе также заявил, что он – сторонник интеллектуального протеста, а на проспекте Руставели – «вонючие палатки». Ранее Уцноби сказал, что из грузинской политики необходимо изгнать «вероломную, источающую яд силу – партию Саакашвили» («Единое национальное движение»).

По сообщениям СМИ, для участия в акции в Тбилиси сегодня организовали приезд сторонников «Грузинской мечты» и сотрудников муниципальных компаний из разных регионов Грузии. После полудня они собрались на площади Европы, откуда провели шествие к патриаршей резиденции, а затем к «Парку Деда Эна».

В патриархии Грузии заявили грузинской службе «Радио Свобода», что не имеют отношения к митингу Гачечиладзе. Одновременно сегодня в патриархии Грузии поблагодарили всех участников мирной акции от имени предстоятеля ГПЦ.