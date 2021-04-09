Путин уволил главу Северной Осетии и назначил на его место полпреда в Сибири

Президент России Владимир Путин 9 апреля уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. На его место назначен полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указ об этом выложен на сайте Кремля.

Утверждается, что Битаров, возглавляющий республику с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию. Ранее в течение недели свой пост покинули ещё двое глав регионов — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Во всех случаях главы регионов весной отвергали слухи о своём уходе, но, по официальной версии, уволились по собственному желанию. Однако отставка всех троих была предсказана заранее.

В марте аналитический отчёт группы "Минченко консалтинг" назвал Битарова, Морозова и Кара-оола претендентами на скорое увольнение. В случае с главой Осетии отставка прогнозировалась из-за массовых протестов ковид-диссидентов в республике и внимания к делу о ДТП с участием брата Битарова, который позже, предположительно, покончил с собой.