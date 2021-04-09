Врио главы Северной Осетии принимал участие в российско-грузинской войне 2008 года

Вице-адмирал Сергей Меняйло, которого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, принимал активное участие в российско-грузинской войне 2008 года.

В частности, он был одним из руководителей военно-морской десантной кампании – для доставки российского контингента в район противостояния Меняйло возглавил отряд боевых кораблей Черноморского флота в самопровозглашенной республике Абхазия.

Уже после войны, в октябре 2009 Меняйло был назначен заместителем командующего Черноморского флота, а 22 декабря 2011 года освобожден от занимаемой должности и уволен в запас.

Владимир Путин на встрече с Меняйло в режиме видеоконференции сегодня заявил, что федеральный центр будет оказывать поддержку его деятельности на посту врио главы Северной Осетии.

«Через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело. И со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать», – обратился Путин к Меняйло.

По словам российского президента, Северная Осетия «всегда была форпостом России в этом регионе», – пишет ТАСС.

«Самое главное ее достояние – это, конечно, люди: талантливые, трудолюбивые и очень мужественные. Это исторически так все сложилось», – сказал президент РФ.