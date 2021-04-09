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Врио главы Северной Осетии принимал участие в российско-грузинской войне 2008 года
Вице-адмирал Сергей Меняйло, которого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, принимал активное участие в российско-грузинской войне 2008 года.
В частности, он был одним из руководителей военно-морской десантной кампании – для доставки российского контингента в район противостояния Меняйло возглавил отряд боевых кораблей Черноморского флота в самопровозглашенной республике Абхазия.
Уже после войны, в октябре 2009 Меняйло был назначен заместителем командующего Черноморского флота, а 22 декабря 2011 года освобожден от занимаемой должности и уволен в запас.
Владимир Путин на встрече с Меняйло в режиме видеоконференции сегодня заявил, что федеральный центр будет оказывать поддержку его деятельности на посту врио главы Северной Осетии.
«Через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело. И со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать», – обратился Путин к Меняйло.
По словам российского президента, Северная Осетия «всегда была форпостом России в этом регионе», – пишет ТАСС.
«Самое главное ее достояние – это, конечно, люди: талантливые, трудолюбивые и очень мужественные. Это исторически так все сложилось», – сказал президент РФ.
- Президент России Владимир Путин сегодня уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Утверждается, что Битаров, возглавляющий республику с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию. По данным ТАСС, парламент Северной Осетии выберет нового главу республики 19 сентября.
Другие новости дня
Неизвестные напали на машину телекомпании «Формула» – МВД начало следствие
МВД Грузии расследует факт повреждения автомобиля оппозиционной грузинской телекомпании «Формула». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
Случай произошел накануне ночью в селе Гамарджвеба Гардабанского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, во время «комендантского часа» неизвестные разбили окна машины, где был размещен стикер с изображением логотипа «Формулы», а после скрылись с места.
«Уже опрошен владелец машины, который работал в телекомпании «Формула» водителем. По данному факту ведется расследование по статье 187 Уголовного кодекса Грузии», – говорится в заявлении.
Сегодня на брифинге директор телекомпании Зураб Гумберидзе заявил, что некоторое время назад нападению подвергся другой их водитель. Пострадавший пожелал не разглашать свое имя, опасаясь за безопасность членов своей семьи, – пишет «Новости-Грузия».
Гумберидзе считает, что участившиеся факты нападения на сотрудников «Формулы» являются логическим продолжением «безответственной риторики» членов правящей партии «Грузинская мечта», которые зачастую упоминают независимые СМИ, как своих оппонентов.
Гумберидзе призвал Народного защитника Грузии и дипломатический корпус заинтересоваться перечисленными фактами насилия и вандализма.
В начале марта из-за своей профессиональной деятельности пострадал журналист телеканала «Формула» Вахо Саная. Его избили на улице в присутствии жены и ребенка. Трое задержанных дожидаются приговора в тюрьме.
Путин уволил главу Северной Осетии и назначил на его место полпреда в Сибири
Президент России Владимир Путин 9 апреля уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. На его место, временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии назначен полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указ об этом выложен на сайте Кремля.
Утверждается, что Битаров, возглавляющий республику с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию. Ранее в течение недели свой пост покинули ещё двое глав регионов — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Во всех случаях главы регионов весной отвергали слухи о своём уходе, но, по официальной версии, уволились по собственному желанию. Однако отставка всех троих была предсказана заранее.
В марте аналитический отчёт группы "Минченко консалтинг" назвал Битарова, Морозова и Кара-оола претендентами на скорое увольнение. В случае с главой Осетии отставка прогнозировалась из-за массовых протестов ковид-диссидентов в республике и внимания к делу о ДТП с участием брата Битарова, который позже, предположительно, покончил с собой.
- Назначенный на пост главы Осетии Меняйло родился в столице республики Владикавказе, служил на флоте, был российским губернатором аннексированного Крыма. Он принимал участие в вооружённом конфликте в Грузии в 2008 году, имеет звание вице-адмирала.
Уцноби оштрафуют за надпись «Бог есть любовь» на фрагменте Берлинской стены
Тележурналист, певца и шоумена Гию Гачечиладзе (Уцноби) оштрафуют за вандализм. Во время акции на площади Европы в Тбилиси он оставил надпись «Бог есть любовь» на фрагменте Берлинской стены.
В тбилисской мэрии подтвердили, что это – правонарушение. Муниципальная инспекция, вероятно, оштрафует Гачечиладзе на 1000 лари (около 300 долларов).
Фрагмент Берлинской стены подарили Грузии в знак грузино-германской дружбы в 2017 году.
Отметим, что на площади Европы сегодня собрались несколько тысяч человек. Организаторы акции заявили, что создают новую общественную организацию.
По словам Гии Гачечиладзе, в стране «осуществляется атака на патриарха, семью, гостя, историю, традицию, авторитет и церковь». Он выразил благодарность Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму. Гачечиладзе также заявил, что он – сторонник интеллектуального протеста, а на проспекте Руставели – «вонючие палатки». Ранее Уцноби сказал, что из грузинской политики необходимо изгнать «вероломную, источающую яд силу – партию Саакашвили» («Единое национальное движение»).
По сообщениям СМИ, для участия в акции в Тбилиси сегодня организовали приезд сторонников «Грузинской мечты» и сотрудников муниципальных компаний из разных регионов Грузии. После полудня они собрались на площади Европы, откуда провели шествие к патриаршей резиденции, а затем к «Парку Деда Эна».
В патриархии Грузии заявили грузинской службе «Радио Свобода», что не имеют отношения к митингу Гачечиладзе. Одновременно сегодня в патриархии Грузии поблагодарили всех участников мирной акции от имени предстоятеля ГПЦ.
В Ахалгори выявили пять новых случаев коронавируса
В Южной Осетии выявили семь новых случаев коронавируса, пять из них в Ахалгори, два в Цхинвали. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«За 8 апреля было проведено 79 исследований (всего – 20 788), положительный тест у семи человек. Таким образом, общее число выявленных случаев возросло до 3259. Сняты с учета за сутки 11 человек, всего выздоровели находившиеся на учете за период пандемии 2894 граждан», – сказала Гаглоева.
Под наблюдением медиков в Южной Осетии остаются 365 человек. В республиканском многопрофильном центре, по данным на 8 апреля, проходили лечение от коронавируса 13 граждан.
Накануне сообщалось о восьми новых случаях заболевания, а и.о. главврача ахалгорской больницы заявил о новом всплеске коронавируса.
Абхазия ждет от РФ «окончательного решения о дате и объемах поставки вакцины»
Абхазия ждет окончательного решения России о дате и объемах поставки вакцины от коронавирусной инфекции, – заявил заместитель руководителя администрации президента самопровозглашенной республики Джансух Нанба.
Как пишет «Апсныпресс», по итогам заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, принято решение рекомендовать абхазскому лидеру Аслану Бжания продлить ограничительные меры до начала вакцинации.
Джансух Нанба отметил, что объёмов производства вакцины пока еще недостаточно и для самой России. Он добавил, что в течение следующей недели будет более детальная информация о конкретных шагах по вакцинации населения.
Глава Минздрава Тамаз Цахнакия на заседании координационного штаба заявил, что за последние 12 дней в Абхазии наблюдается рост числа инфицированных. Он говорит, что причина роста заболеваемости –несоблюдение ограничительных мер. «Мы пока не готовы к послаблениям», – сказал Цахнакия.
Премьер-министр Норвегии оштрафована за приглашение гостей на юбилей во время карантина
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг оштрафована за приглашение гостей на празднование своего юбилея во время действия карантина из-за ковида. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу начальник норвежской полиции Оле Северуд.
Обычно полиция ограничивается предупреждением за такое нарушение, но глава правительства не должна была нарушать правила, которые требуются от всех граждан, заявил Северуд.
Сульберг праздновала 60-летие в феврале. На вечер были приглашены 13 членов её семьи. В это время в стране действовал запрет собираться больше чем 10 людям одновременно. Она принесла свои извинения после того, как об инциденте стало известно.
Политик возглавляет норвежское правительство с 2013 года. С 2004 она возглавляет местную Консервативную партию. За превышение числа гостей она заплатит 20 000 норвежских крон (2532 доллара США).
Умер супруг королевы Великобритании принц Филипп
Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер на сотом году жизни. Об этом сообщил Букингемский дворец. Он был мужем королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.
Супруг Елизаветы II при рождении принадлежал к династии Глюксбургов, он носил титул принца Греческого и Датского, и был внуком короля Греции Георга I и племянником короля Константина I.
Родственные узы связывали его с королём Дании Кристианом IX, английской королевы Виктории, российской императрицы Александры Фёдоровны и императора Николая I.
Филипп участвовал во Второй мировой войне, служа на британском флоте, принимал участие в морских сражениях. Присутствовал при подписании акта о капитуляции Японии. В период обучения познакомился со своей четвероюродной сестрой Елизаветой, на которой женился в 1947 году после смены немецкой фамилии и православия на англиканство.
После восшествия супруги на престол остановил военную службу и стал заниматься только делами королевской семьи. Он 22 года был президентом Международной федерации конного спорта и 15 лет — Всемирного фонда дикой природы.
Как британский принц встречался с сотнями мировых лидеров, в том числе — Джоном Кеннеди, Леонидом Брежневым, Иосипом Брозом Тито, Ли Сяньнянем и Борисом Ельциным. Был высшим офицером всех родов войск Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, как член королевской семьи награждён высшими наградами сотни государств.
В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. Он два месяца не дожил до своего столетия. В начале 2021 года он был госпитализирован и провёл в больнице около месяца.
Лидер КНДР призвал население готовиться к тяжёлому кризису
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжёлому кризису, сообщает Би-би-си. Такое признание – редкое для такой авторитарной страны – он сделал на фоне предупреждений со стороны международных правозащитников. Они рассказали о том, что КНДР сталкивается с острой нехваткой продовольствия и экономической нестабильностью.
Выступая на партийной конференции, Ким, по всей видимости, сравнил нынешнюю ситуацию с голодом 1990-х годов. Для облегчения бедственного положения населения он призвал чиновников готовиться к "Трудному маршу". Этот термин используется официальными лицами Пхеньяна в качестве характеристики голода середины 1990-х годов, когда из-за нехватки продовольствия погибли от 600 тысяч до двух миллионов северокорейцев.
Нынешняя угроза нависла над страной в условиях пандемии, из-за которой КНДР закрыла границы с Китаем, играющим ключевую роль в поддержании экономического баланса в Северной Корее. Самые серьезные сигналы тревоги идут как раз из районов, расположенных вблизи китайской территории: масштабная контрабанда, которая всегда была источником существенной прибыли для местных жителей КНДР, была перекрыта из-за коронавирусных ограничений. Другим фактором кризиса в Северной Корее являются жёсткие санкции со стороны международного сообщества.
Как выясняется, сейчас в КНДР стоимость килограмма кукурузы – основного продукта питания для большинства сельских жителей страны – порой превышает их месячную зарплату. В отчете Human Rights Watch сообщается о том, что еда из КНР не поступает в Северную Корею уже почти два месяца. О "серьезном продовольственном кризисе", который разворачивается в КНДР, в прошлом месяце докладывал и спецпредставитель ООН. По его словам, поступают сообщения о голодных смертях. В 2019 году организация предупреждала, что голод из-за масштабной засухи угрожает 10 миллионам жителей страны.
Как напоминает британская телерадиокомпания, экономика Северной Кореи жестко контролируется правительством, является одной из наименее свободных в мире и считается крайне неэффективной. "Огромные расходы на содержание военных и силовых структур мало что оставляют рядовому северокорейцу", – резюмируют авторы материала.
Северокорейские власти утверждают, что страна не пострадала из-за COVID-19, однако аналитики сомневаются в правдивости этих слов.
На фоне экономических бедствий в КНДР администрация президента США Джо Байдена пыталась установить контакт с руководством Северной Кореи, но не получила ответа из Пхеньяна. В января 2021 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая в Пхеньяне на съезде Трудовой партии Кореи, заявил, что не намерен отступать от политики конфронтации в отношении Соединённых Штатов, назвав их "самым большим врагом" КНДР. На днях стало известно, что КНДР не будет участвовать в Олимпиаде в Токио летом 2021 года.
В Тбилиси прошла акция, организованная журналистом и певцом Гией Гачечиладзе
Тележурналист и певец Гия Гачечиладзе (Уцноби) провел в центре Тбилиси митинг. На площади Европы собрались несколько тысяч человек. Организаторы акции заявили, что создают новую общественную организацию.
По словам Гии Гачечиладзе, в стране «осуществляется атака на патриарха, семью, гостя, историю, традицию, авторитет и церковь». Он выразил благодарность Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму, после чего собравшиеся направились к зданию Патриархии.
Гачечиладзе также заявил, что он – сторонник интеллектуального протеста, а на проспекте Руставели – «вонючие палатки». Ранее Уцноби сказал, что из грузинской политики необходимо изгнать «вероломную, источающую яд силу – партию Саакашвили» («Единое национальное движение»).
Именно сторонники Саакашвили, а также представители других оппозиционных партий разместили на проспекте Руставели палатки – они требуют проведения внеочередных парламентских выборов.
Президент Грузии: «Необходимо немедленно вернуть посла в Киев»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с украинцами после представления ежегодного отчета в парламенте.
«Я не могу не упомянуть сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей и выражаю им солидарность. Думаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев», – заявила Зурабишвили.
В мае прошлого года посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Позже в МИД заявили, что решение о сроках возвращения дипломата будет зависеть от шагов, которые предпримут власти Украины в плане нормализации отношений с Грузией.
Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей. Как отмечает агентство DPA, с начала нынешнего года потери украинских военных составили не менее 24 человек убитыми, пророссийские сепаратисты заявляли, что с их стороны убитых с начала января 23. В соцсетях в последние дни появляются сообщения о движении российской военной техники к границам Украины, а также вблизи аннексированного Крыма.
«Мы прекрасно знаем, кто закрыл Ингурский мост, и кто ответственен за это» – Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что «тема оккупации – самая сакральная».
«Необходимо прекратить абсурдные обвинения по этой теме – «ничего не делают», «закрыли Ингурский мост» – особенно тогда, когда мы прекрасно знаем, кто закрыл Ингурский мост, и кто ответственен за это», – сказала она.
Президент говорит, что необходимо с осторожностью относиться ко всем возможным манипуляциям, которые могут исходить из других стран.
Отметим, что часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. Они трагически погибли в реке Ингури.
Власти Грузии уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
Президент Грузии заявила, что с ней не обсудили планы подать заявку на членство в ЕС
Важнейшие вызовы для Грузии, которые необходимо довести до конца – евроатлантическая интеграция и деоккупация, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления в парламенте.
Она призвала все политические силы страны к сотрудничеству по актуальным для страны вопросам.
При этом Зурабишвили упрекнула правительство страны. В частности, по словам президента, с ней не согласовывали планы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году.
«Тема внесения нашей кандидатуры в Евросоюз не была согласована не только с оппозицией, но даже с президентом страны. Если мы не создадим такое будущее вместе, не сможем преодолеть оккупацию и (осуществить) евроатлантическую интеграцию», – заявила Зурабишвили.
Ранее действующий премьер Ираклий Гарибашвили, экс-премьеры Георгий Гахария и Бидзина Иванишвили, а также представители правящей партии «Грузинская мечта» не раз заявляли, что Грузия готовится подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.
В Бразилии новый антирекорд смертей от COVID-19, больницы переполнены
В Бразилии зарегистрирован новый за последние дни антирекорд по числу смертей от коронавируса – 4249 летальных исходов за 8 апреля.
По этому показателю страна приближается к суточному рекордному числу, которое было отмечено в США 20 января – 4405 умерших.
Больницы в Бразилии сейчас переполнены, к тому же в них отмечена нехватка средств для лечения больных, включая кислород, анестезию, основные препараты для интубации. Опрос, проведённый на этой неделе Национальной ассоциацией частных клиник, показал, что даже в самых дорогих из них запасов недостаточно. Также есть проблемы с вакцинами против COVID-19.
Сенат Бразилии планирует на будущей неделе сформировать специальный комитет по расследованию принимаемых исполнительной властью мер для сдерживания болезни. Президент Жаир Болсонару с самого начала преуменьшал угрозу пандемии. Он не поддержал, к примеру, усилия властей штатов с целью ограничить передвижение.
"Мы всё еще живём в условиях пандемии, которую отчасти используют в политических целях – не для того, чтобы побороть вирус, а для того, чтобы сместить президента", - заявил Болсонару, выступая ранее на этой неделе.
За время пандемии жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии стали более 345 тысяч человек. По числу смертей страна занимает второе место в мировой официальной статистике после Соединённых Штатов, где население примерно на 50 процентов больше, пишет Reuters.
В настоящий момент в Бразилии, по данным Института общественного здоровья Fiocruz, зафиксировано 92 варианта нового коронавируса, включая тот, что считается намного более заразным, чем изначальный штамм, и чьё распространение в других государствах Латинской Америки и за её пределами вызывает обеспокоенность по всему миру, отмечает "Би-би-си".
С сайта Первого канала исчез сюжет с 14-летней предполагаемой женой Кадырова
На сайте российского Первого канала перестал быть доступен сюжет о конкурсе "Краса Чечни-2006", в котором участвовала 14-летняя Фатима Хазуева. Это произошло вскоре после публикации, в которой её назвали второй женой главы Чечни Рамзана Кадырова. Одновременно сайт опубликовавшего расследования издания подвергся хакерским атакам.
Расследование издания "Проект" вышло 7 апреля. В тексте утверждалось, что несмотря на официальный запрет в России полигамных браков, у Кадырова могут быть несколько жён, вторая из которых — Хазуева. У первой, официальной, супруги и Хазуевой издание нашло недвижимость общей стоимостью не менее 800 миллионов рублей. Это значительно превышает их официальные доходы — обе женщины трудоустроены чиновниками в администрации главы Чечни.
В 2006 году Хазуева, которой тогда было 14 лет, участвовала в единственном в истории современной Чечни конкурсе красоты. Фрагмент сюжета Первого канала о конкурсе "Проект" показал в своем расследовании. Сейчас вместо репортажа на сайте канала появляется сообщение о ошибке, обратило внимание издание. Возможно, это была единственная публично доступная видеозапись с ней.
Из четырёх материалов о конкурсе исчез только сюжет о ней, так что маловероятно, что репортаж удалили случайно, отмечает "Проект". Редакции не удалось связаться с представителями Первого канала.
После публикации материала о супругах Кадырова, увеличилось количество атак злоумышленников на сайт "Проекта", утром 9 апреля он на некоторое время перестал открываться, сообщает издание. Кроме того, на расследование поступали масссовые жалобы в ютьюбе и тиктоке, вероятно, с целью блокировки видео.
Израиль готов легально трудоустроить 1000 граждан Грузии
Граждане Грузии смогут трудоустроиться в Израиле на законных основаниях. Соответствующее соглашение оформлено между правительствами двух стран, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», на данном этапе Израиль предлагает соискателям из Грузии работу на позициях вспомогательного персонала в учреждениях длительного ухода. Регистрация желающих начнется на специальном портале Минздрава Грузии 12 апреля и будет продолжаться в течение всего года. Граждане, заявки которых будут удовлетворены, смогут легально жить и работать в Израиле в течение 1 года. Тель-Авив готов принять тысячу рабочих из Грузии.
Сегодня посол Израиля в Грузии Ран Гидор обсудил с замминистра здравоохранения Тамар Баркалая реализацию двухстороннего соглашения. После встречи Гидор подчеркнул, что система длительного ухода – это «относительно новая сфера деятельности в Израиле». По его словам, Грузия стала второй страной, которую Тель-Авив выбрал для привлечения специалистов длительного ухода.
«Мы с особой осторожностью подходим к данному вопросу, при выборе стран и обращении к каким-либо правительствам», – сказал Гидор.
Система долговременного ухода – это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Система включает поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа. Система обеспечивает достойное качество жизни с возможным уровнем самореализации, независимости, автономии и активной деятельности пожилых людей и инвалидов.
- Ранее квота для граждан Грузии, желающих получить временную легальную работу на рынке труда Германии, была увеличена в 10 раз. Для работы за границей зарегистрировались до 100 тысяч граждан Грузии.
COVID-19 в Грузии: 777 новых случаев, девять пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3858 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 777 новый случай коронавируса (днём ранее – 761). Накануне провели 36 578 тестов: PCR-тестов – 12 140, экспресс‐тестов на антиген – 24 438.
Выздоровели еще 342 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 287 183, выздоровевших – 276 426.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,12%, за последние 14 дней – 2,09%, за неделю – 2,47%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и нескольких членов парламента от правящей партии «Грузинская мечта».
Немецкий лоукостер Eurowings выходит на рынок Грузии
Авиакомпания Eurowings выходит на рынок Грузии. Немецкий лоукостер планирует выполнять рейсы из Дюссельдорфа в Тбилиси дважды в неделю – с 21 июля.
Как сообщает портал Avianews.ge, билеты на сайте авиакомпании уже продаются. Их стоимость – от 69.99 евро (в одну сторону).
Eurowings базируется в Дюссельдорфе. Она является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.
Ранее Агентство гражданской авиации Грузии утвердило график полетов летней навигации 2021 года. По предварительным данным, в летний сезон запланированы регулярные пассажирские рейсы из международного аэропорта Тбилиси по 24 направлениям, из Батуми – по шести, из Кутаиси – по четырем.
- Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
- С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Многие авиакомпании уже возобновили рейсы в Грузию. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов.
В Египте под песками найден 3000-летний «золотой город»
В Египте, неподалёку от Луксора, археологи обнаружили так называемый затерянный золотой город, скрытый под песками три тысячи лет назад. Об этом сообщил руководитель экспедиции историк Захи Хавасс.
По словам учёных, найденный город – один из самых больших когда-либо найденных в Египте. Он был основан фараоном Аменхотепом III, который правил страной с 1391 по 1353 год до нашей эры и активно использовался его сыном Аменхотепом IV. В те времена это было самое крупное поселение на западном берегу реки Луксора.
На улицах города сохранились дома, высота стен которых около трёх метров. Археологи датировали поселение благодаря надписям на сосудах для вина, а также печатям Аменхотепа III на глиняных кирпичах. Среди находок – посуда для хранения еды и инструменты. На севере города найдено кладбище и гробницы в скале.
Раскопки начались в сентябре 2020 года. Экспедиция планировала найти погребальный храм Тутанхамона в районе между храмом Рамзеса III в Мединет Хабу и храмом Аменхотепа III в Мемноне. Через несколько недель после начала раскопок археологии нашли постройки из сырцовых кирпичей. Позднее было найдено само поселение.
Сухуми обвиняет Тбилиси в попытке политизации Гальской трагедии
Гибель четырех жителей Гальского района, по мнению МИД самопровозглашенной республики Абхазия, грузинская сторона использует лишь «для нагнетания истерии».
«Как официальные грузинские власти, так и их политические оппоненты озабочены не самим фактом гибели людей, сколько возможностью продемонстрировать свой наигранный патриотизм и в очередной раз обрушиться с абсолютно беспочвенными обвинениями в адрес России. Считаем абсолютно неуместными любые попытки Тбилиси политизировать произошедшее и пытаться заработать дешевые политические дивиденды на трагической гибели людей», – говорится в заявлении абхазского ведомства.
В Сухуми заявляют, что обстоятельства данного инцидента расследуются правоохранительными органами Абхазии, а также призывают жителей Гальского района пересекать де-факто границу «в установленных пунктах пропуска».
Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены 7 апреля возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.
Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
Из Зугдиди в Гальский район Абхазии уже перевезли тела 62-летнего Тамаза Басландзе и 30-летней Тамуны Цатава. Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче Гальского района перевезут сегодня.
10 апреля 2021 года объявлено в Грузии днем траура в память о трагически погибших жителях Гальского района.
США могут отправить в Чёрное море корабли в знак поддержки Украины
США рассматривают возможность отправки в Чёрное море военных кораблей в знак поддержки Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Соединённых Штатов.
Представитель Пентагона в разговоре с телеканалом уточнил, что американский военно-морской флот присутствует в Чёрном море. Размещение дополнительных кораблей, по его словам, будет для России особым сигналом, который покажет, что США внимательно следят за происходящим на востоке Украины.
CNN пишет, что в соответствии с конвенцией от 1936 года, Вашингтон должен за две недели оповестить Турцию о проходе своих кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Информацией о том, направлено ли уведомление Анкаре, телеканал не располагает.
Представитель Минобороны также сообщил, что США продолжат разведывательные полёты в международном пространстве и будут следить за активностью российского флота в Чёрном море и войск в аннексированном Крыму. По словам военного, Вашингтон пока не рассматривает размещение российских войск вблизи границы с Украиной как готовность к наступлению.
О том, что США обеспокоены действиями России у границ с Украиной также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- В последние недели аналитики, а также официальные представители зарубежных государств и организаций обращают внимание на усиление группировки российских войск у границ с Украиной, а также на их повышенную активность и перемещение военных и техники из постоянных мест дислокации в полевые лагеря. Один из таких лагерей, как утверждают расследователи группы Conflict Intelligence Team, расположен примерно в 250 км от украинской границы.
- В Киеве опасаются, что речь может идти о подготовке российского вторжения на Украину под предлогом поддержки сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские власти утверждают, что войска перемещаются в рамках учений, и называют их перемещение внутренним делом России. При этом высокопоставленные российские представители утверждают, что Украина может готовить наступление в Донбассе и отмечают, что Россия в случае такого наступления может жёстко отреагировать.
Гальская трагедия: 10 апреля в Грузии объявили днём траура
10 апреля 2021 года объявлено в Грузии днем траура в память о трагически погибших 7 апреля четырёх жителях Гальского района. Распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Как сообщили в правительстве, в стране, на всех административных зданиях будут приспущены государственные флаги – с 00:00 10 апреля до 00:00 11 апреля 2021 года.
Накануне премьер Грузии выразил соболезнования родным и близким погибших. Гарибашвили говорит, что «будет строго поставлен вопрос об ответственности оккупационного режима за все инциденты и факты незаконных задержаний граждан».
Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены 7 апреля возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.
Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
Из Зугдиди в Гальский район Абхазии уже перевезли тела 62-летнего Тамаза Басландзе и 30-летней Тамуны Цатава. Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче Гальского района перевезут сегодня.
В Грузии вспоминают жертв силового разгона митинга 9 апреля 1989 года
Сегодня, 9 апреля, Грузия отмечает День национального единства и вспоминает людей, ставших жертвами жестокого разгона мирного митинга в центре Тбилиси в 1989 году советскими войсками. В то же время сегодня – день восстановления независимости Грузии.
32 года назад подразделения внутренних войск СССР в ночь на 9 апреля силовым методом разогнали демонстрантов, выступавших за независимость возле тогдашнего Дома правительства. Погиб 21 участник акции, большинство из них - женщины.
Люди по традиции начали приходить к мемориалу возле здания парламента на проспекте Руставели еще ночью. В течение дня здесь будут собираться сотни людей, политики и родственники погибших. 9 апреля в Грузии – официальный выходной день.
Через два года после трагических событий в Тбилиси, 9 апреля 1991 года, основываясь на результатах референдума 31 марта о восстановлении независимости страны и выходе из Советского Союза, законодательный орган Грузии принял декларацию о независимости.
Израиль не будет сотрудничать с судом в Гааге по Палестинской автономии
Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге и не признает его решений в рамках расследования предполагаемых военных преступлений израильтян в Палестинской автономии с июня 2014 года. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Израиль направил в суд письмо, в котором отверг все обвинения. В документе также отмечается, что у суда нет полномочий для проведения расследования.
В мае 2018 года Палестинская автономия подала заявление в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой расследовать преступления, которые, как утверждается, были совершены Израилем с 13 июня 2014 года. В декабре 2019 года прокуроры завершили предварительное расследование и решили, что ситуация в автономии подходит под критерии Римского статута. Это позволяет открыть в отношении Израиля полноценное расследование. Оно началось в марте.
- 12 июня 2014 года на Западном берегу Иордана были похищены трое еврейских подростков. Израильские власти обвинили в похищении радикальную палестинскую группировку ХАМАС. Трупы подростков нашли в конце июня. За время поисков израильские военные убили несколько палестинцев.
- В начале июля начались обстрелы Израиля из сектора Газа – в основном по приграничным населенным пунктам. 7 июля израильское правительство приняло решение начать против палестинцев операцию под кодовым названием «Нерушимая скала». Она длилась 50 дней. За это время погибло около 70 израильтян – в основном военных. В секторе Газа, по данным палестинских медиков, погибли более двух тысяч палестинцев, ранения получили более 10 тысяч человек.
Роскомнадзор подал иск к Первому каналу из-за сюжета Настоящего Времени
Роскомнадзор подал в Арбитражный суд Москвы иск к Первому каналу из-за показанного в эфире фрагмента сюжета телеканала «Настоящее Время» без указания его статуса «СМИ – иностранного агента». Об этом сообщает РБК и само Настоящее Время.
Ведомство намерено привлечь один из крупнейших российских телеканалов к административной ответственности. Протокол составили из-за показа 11 марта в эфире Первого канала в программе «Время покажет» сюжета иностранного СМИ, признанного «иностранным агентом», указали РБК в пресс-службе Роскомнадзора.
В этом выпуске, как сообщается, ведущие обсуждали с гостями новую политику США после вступления на пост президента Джо Байдена, представление российского посольства в адрес МИД Великобритании из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране, а также возобновление боев в Донбассе. Какой именно сюжет Настоящего Времени показал Первый канал – неясно.
Первое заседание суда по этому административному делу назначено на 6 мая.
В конце 2017 года российские власти внесли в список так называемых СМИ-«иноагентов» Радио Свобода, его региональные проекты, телеканал «Настоящее Время» и несколько подразделений Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Впоследствии власти начали ужесточать требования к «СМИ – иностранным агентам», в частности, была введена обязанность особым образом маркировать производимый ими контент. Роскомнадзор подверг РСЕ/РС штрафным санкциям на сумму примерно в 1 миллион долларов, насчитав в работе медиакорпорации 390 нарушений закона об «иностранных агентах». РСЕ/РС оспаривает все решения Роскомнадзора в судебном порядке, считая их нарушением Конституции России, закона о СМИ и правил конкуренции на медиарынке. Тверской районный суд Москвы к настоящему времени рассмотрел и отклонил все 72 поданных РСЕ/РС апелляции.
Президент медиакорпорации Джейми Флай заявил, что, несмотря на судебные преследования и давление Кремля, РСЕ/РС продолжит работу в России: «Мы стали объектом давления российских властей из-за того, что продолжаем предоставлять своим читателям, зрителям и слушателям объективную информацию в то время, когда Кремль пытается ограничить к ней доступ. Мы не оставим нашу аудиторию – вне зависимости от того, какие еще незаконные штрафы наложит на нас российские власть. Мы будем бороться с атаками на нашу журналистскую независимость всеми доступными методами».
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