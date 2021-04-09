Неизвестные напали на машину телекомпании «Формула» – МВД начало следствие

МВД Грузии расследует факт повреждения автомобиля оппозиционной грузинской телекомпании «Формула». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Случай произошел накануне ночью в селе Гамарджвеба Гардабанского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, во время «комендантского часа» неизвестные разбили окна машины, где был размещен стикер с изображением логотипа «Формулы», а после скрылись с места.

«Уже опрошен владелец машины, который работал в телекомпании «Формула» водителем. По данному факту ведется расследование по статье 187 Уголовного кодекса Грузии», – говорится в заявлении.

Сегодня на брифинге директор телекомпании Зураб Гумберидзе заявил, что некоторое время назад нападению подвергся другой их водитель. Пострадавший пожелал не разглашать свое имя, опасаясь за безопасность членов своей семьи, – пишет «Новости-Грузия».

Гумберидзе считает, что участившиеся факты нападения на сотрудников «Формулы» являются логическим продолжением «безответственной риторики» членов правящей партии «Грузинская мечта», которые зачастую упоминают независимые СМИ, как своих оппонентов.

Гумберидзе призвал Народного защитника Грузии и дипломатический корпус заинтересоваться перечисленными фактами насилия и вандализма.

В начале марта из-за своей профессиональной деятельности пострадал журналист телеканала «Формула» Вахо Саная. Его избили на улице в присутствии жены и ребенка. Трое задержанных дожидаются приговора в тюрьме.