Тбилисский суд оказался скор на источник

Давление на оппозиционное СМИ или необходимость во имя торжества правосудия? Решение суда, позволившее грузинской прокуратуре изъять у телекомпании TV Pirveli записи скандального телефонного разговора предположительно Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили, вызвали в Грузии противоречивую реакцию.

Скандал с аудиозаписями разговоров Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили за последние сутки приобрел несколько иной оттенок – прокуратура, которую оппозиция призывала немедленно отреагировать на факт вероятного преступления со стороны представителей правящей партии и непосредственно правительства страны, отреагировала, но заинтересовалась не содержанием разговоров, а самим фактом появления записей.

Более того, Тбилисский городской суд проявил редкую расторопность, тут же удовлетворив ходатайство прокуратуры о необходимости предоставить следственному органу как сами аудиозаписи, так и электронный носитель, на котором они находились, и даже конверт, в котором журналистам телекомпании TV Pirveli, якобы, был передан этот самый носитель.

Продюсер телеканала Нодар Меладзе выразил удивление такой осведомленностью следователей:

«Теперь следственные органы просят «какой-то непонятный конверт» и «электронный носитель». Как они установили, что аудиозапись поступила к нам на электронном носителе? Предположим, так и было, но спустя четыре дня после выхода в эфир расследования этот электронный носитель по-прежнему находится на телевидении?».

Юристы телекомпании готовят соответствующее ответное письмо, которое будет направлено в прокуратуру. По словам одного из адвокатов Георгия Мшвениерадзе, сам факт передачи носителя, даже если он существует, идет в противоречие с правом журналистов на неразглашение источника информации:

«Вердикт хорошо иллюстрирует дух расследования, которое заботится вовсе не о содержании записи. Вердикт требует не аудиофайл, который мы готовы предоставить, а запрашивает устройство, на которое этот файл мог быть записан, то есть они заинтересованы не в самом файле, в его происхождении».

По словам Мшвениерадзе, если обжалование не будет удовлетворено на местном уровне, юристы телекомпании готовы обратиться в Европейский суд по правам человека, для того, чтобы тот задействовал временное вето на исполнение решения местного суда. Подобный прецедент уже был во время имущественного спора вокруг телекомпании «Рустави-2».

Недовольна действиями прокуратуры и суда и народный защитник. По словам Нино Ломджария решение об изъятии материалов необоснованно и противоречит как грузинскому законодательству, так и европейской конвенции о правах человека:

«Обнародованная телекомпанией запись, в связи с которой прокуратура Грузии начала расследование, получена из конфиденциального источника. Право журналиста не указывать источник и не передавать следствию информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности, в первую очередь охраняется национальным законодательством. Обыск и изъятие в отношении СМИ разрешены только в случаях, когда имеется четкое и убедительное обоснование того, что проведение указанного следственного действия не приведет к нарушению права на свободу слова, охраняемого Конституцией Грузии».

Как говорится в официальном заявлении аппарата омбудсмена, в вердикте суда подобного процессуально-правового обоснования не приводится, следовательно, решение не удовлетворяет даже минимальным критериям национального законодательства. Более того, как отмечает Ломджария, налицо и нарушение 10 статьи Конвенции по правам человека (свобода выражения мнения). И наличие такого прецедента может привести к серьезным последствиям.

На фоне подобных заявлений генеральная прокуратура Грузии выступила с объяснениями, заявив, что ни о каком насильственном изъятии улик речь не идет. В ведомстве отметили, что устройство необходимо для соответствующей экспертизы, и выразили надежду на то, что телекомпания будет сотрудничать со следствием:

«Мы надеемся, что TV Pirveli предоставит нам аудиофайлы, переданные им источником вместе с электронным устройством, с помощью которого им были предоставлены эти секретные записи. Подчеркнем, никто не собирается врываться в здание телеканала. Такая информация явно нацелена на введение общественности в заблуждение».

Впрочем, объяснения прокуратуры не успокоили недовольных. Наоборот, практически весь оппозиционный спектр обрушился с критикой на правоохранителей. Объединенная оппозиция опубликовала совместное заявление, в котором назвала действия суда и прокуратуры явным признаком скатывания страны в авторитаризм:

«Решение режима Иванишвили атаковать независимые и критически настроенные по отношению к правительству СМИ, вторгнуться на телевидение, совершенно незаконно и преступно. Требование к журналистам назвать источник информации является опасным признаком авторитаризма, который грузинское общество и демократические оппозиционные партии не потерпят. Стремление режима наказать всех, кто причиняет беспокойство Иванишвили или его семье, разоблачает их преступную деятельность, указывает на то, под какой угрозой находится демократический выбор грузинского народа», – говорится в заявлении.

В правящей партии позицию оппонентов назвали попыткой сместить повестку в преддверии визита спецпредставителя президента Европейского совета. Член парламентского большинства Созар Субари напомнил, что вторжением в СМИ занималось «Единое национальное движение» и не ему обвинять «Грузинскую мечту» в подобных действиях:

«Мы очень хорошо помним вторгшееся на телеканал «Имеди» «Национальное движение» и его спецназ, избитых журналистов, депутатов, которые там находились. Мы очень хорошо помним телеканал «Иберия», мы очень хорошо помним отключенный эфир, я был тогда народным защитником. Все это больше не повторится. Мы очень хорошо помним гранату, заложенную во дворе телеканала «Маэстро», и это тоже больше не повторится. Мы хорошо помним конфискованный у владельцев «Рустави-2», мы помним конфискованный у владельцев «Имеди». Сегодня такого больше не повторится».

Тем не менее, в оппозиции обещают: вопрос телеканала TV Pirveli обязательно будет поднят на встрече с Кристианом Даниельсоном, который прибывает в страну, чтобы усадить власти и оппозицию за стол переговоров.

В любом случае, обнародование скандальных записей не может радовать партию власти. Сам факт разговоров, в которых обсуждаются действия насильственного характера в отношении несовершеннолетних со стороны нынешнего премьер-министра и сына лидера правящей партии, не добавляет «Мечте» харизмы. Более того, подчеркнутое молчание Ираклия Гарибашвили и фактическое признание Берой Иванишвили подлинности этих разговоров, по мнению наблюдателей, может существенно подпортить «Грузинской мечте» политическую карму.