Цветы на Руставели, или За два года до спасения от империи

В Грузии вспоминают жертв разгона советскими войсками мирного митинга в 1989 году. С утра люди приносят цветы к тбилисскому мемориалу возле здания парламента, где и произошли трагические события 32 года назад. Приходят сюда и сами участники тех событий, и политики.

Возле тбилисского мемориала погибшим 9-го апреля 1989 года с утра – десятки букетов и венков. На проспект Руставели съезжаются со всех районов столицы и районов Грузии, чтобы отметить День национального единства и почтить память людей, погибших 32 года назад во время разгона мирного митинга советскими военными. Здесь их фотографии – семнадцати женщин и четырех мужчин, самым младшим из них было всего 16 лет. Сюда приходят люди, которые лично были знакомы с ними, участники и свидетели одного из самых тяжелых событий в современной истории Грузии.

«Тогда объединилась вся Грузия. Абхазия, Южная Осетия все были единодушны, желали независимости государства. Все произошло утром 9-го апреля – появились танки. Мы – митингующие, стояли возле стояли возле Дома художников, на противоположной от парламента стороне, нас начали «сжимать» в кольцо, отогнали к лестницам парламента. Мы знали, что ничего хорошего не стоит ждать, но народ был на пределе, никто не собирался уходить отсюда», – сказал один из участников в интервью телекомпании «Пирвели».

Почтить память погибших вовремя трагических событий сегодня пришли и первые лица государства. Среди них и президент Грузии Саломе Зурабишвили, в разговоре с журналистами она отметила: не стоит забывать, что сегодня и день восстановления независимости Грузии:

«Уважение к героям 9-го апреля должно выражаться не только в принесенных (к мемориалу) тюльпанах и в том, что мы приходим сюда в этот день. Уважение заключается в почитании духа 9-ого апреля, а это – единство и полное осознание независимости, ее сути. Поэтому я призываю всех своим единством выразить уважение этому дню».

Присутствовать на месте событий, произошедших 32 года назад, не смог премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сейчас он находится в карантине из-за подтвержденного диагноза COVID-19. Впрочем политик опубликовал свое обращение в соцсети facebook:

«Сегодня важнейшая дата в нашей истории. 9 апреля 1989 года грузинский народ громко заявил о своей непоколебимой решимости восстановить независимость. Грубое противодействие воле народа – разгон мирной демонстрации советской армией, стал поворотным моментом, определившим победу идеи независимости не только в Грузии, но и в других республиках Советского Союза. 9 апреля навсегда останется символом самопожертвования за Родину и вместе с тем свободы и единства. Поэтому сегодня мы вспоминаем имена всех погибших героев, с болью, но в то же время с гордостью».

Отметить День национального единства сегодня к зданию парламента в Тбилиси пришли и представители оппозиции. Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия сказал:

«Конечно, это трагический день, поскольку жертвами империи зла стали наши граждане. Тогда наше общество открыто выступило против сохранения нашей страны в составе советской империи. И в то же время – это день победы грузинского народа».

Однако борьба за свободу продолжается и сегодня говорит лидер Движения «Для народа» Анна Долидзе:

«Мы должны помнить о главном – то дело, ради которого герои пожертвовали собой 9-го апреля, не закончилось. Борьба за свободу – не одноразовый акт и она продолжается. Участие в ней – ежедневный долг каждого из нас».

С этим соглашаются многие гражданские активисты, которые также пришли сегодня к мемориалу жертвам 9 апреля сегодня. Один из представителей движения «За Грузию» сказал:

«9-е апреля – символ независимости. Люди погибшие здесь пожертвовали собой ради нашего будущего. Спустя 32 года мы вновь стоим перед лицом той же опасности, которую можно назвать – русская опасность. Наше движение и все представители грузинской общественности сделают все, чтобы вернуть эту свободу».

День национального единства отметили сегодня и в других городах Грузии. Например, в Батуми представители «Национального движения» организовали шествие. Оппозиционный депутат батумского сакребуло Мирдат Камададзе в интервью местным СМИ сказал:

«Будь то выборы или любое другое решение, принимаемое народом, в этой стране должно быть принято так, как это прописано в конституции – справедливыми методами. Именно ради этого погибли люди 32 года. Они пожертвовали собой чтобы наша страна была независимой».

С 30-летием восстановления независимости и Днем национального единства Грузию сегодня поздравили и представители дипломатического корпуса. Сегодня многие из них так же почтили память погибших 9 апреля 1989 года, возложив венки к мемориалу.