COVID-19 в Абхазии: вирус стал более патогенным

Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции рекомендует продлить ограничительные меры, но не устанавливать дату. Вакцины в республике пока нет, но переговоры с Россией ведутся. Началась комплектация, оснащение и обучение медицинских бригад, которые должны будут проводить вакцинацию.

12 апреля истекает срок действия ограничительных мер, которые были установлены распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания. Сегодня в Сухуме Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции собрался, чтобы решить вопрос их продления.

По оценке министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, последние десять дней в республике отмечается «не категоричный, но устойчивый рост заболеваемости», и вирус стал более патогенным: симптоматика развивается бурно и с осложнениями, процент тяжелых больных по отношению к выявляемому количеству вырос.

По данным санитарно-эпидемиологической службы Абхазии, общее число больных коронавирусной инфекцией за все время пандемии составило 13645 человек, летальных случаев 217. Вчера из 206 человек, прошедших тестирование, COVID-19 выявлен у 45.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик считает, что ограничения снимать пока нельзя и участие в массовых мероприятиях надо существенно ограничить:

«Санитарная служба республики предложила исключить из всех распоряжений даты и обосновала ограничительные мероприятия по количеству человек. Ввиду того, что у нас свадебные мероприятия запрещены, начали проводить «компании». Вроде бы их проводят в домашних условиях, но все равно сажают по двести-триста человек. Вот я сейчас акцентировала внимание на том, что проведение любых массовых мероприятий возможно только с участием до пятидесяти человек. Проведение спортивных мероприятий в спортзалах, если занимается команда или, если это командные соревнования, то – пожалуйста, но также ограничить посещение гостей и зрителей. Проведение культурно-массовых мероприятий в залах – до пятидесяти человек и не более 45 минут, потом помещение нужно проветрить и только после этого продолжить его проведение. В помещениях кафе и ресторанов точно также – до пятидесяти человек с посадкой за индивидуальные столики по два-три человека».

Скорик напомнила, что обязательным остается ношение лицевых масок в общественном транспорте, на территории рынков и в местах скопления граждан.

11 апреля в республике пройдут муниципальные выборы, что накладывает ответственность на все избирательные комиссии, которые должны будут принять необходимые санитарные меры, а избиратели, которые придут голосовать, должны быть в масках как внутри помещений, так и снаружи.

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия проинформировал о росте заболеваемости в образовательных учреждениях Абхазии, из-за чего в некоторых из них ввели частичный карантин:

«Мы замечаем рост заболеваемости в образовательных учреждениях страны. Заболевших педагогов сейчас у нас 17 человек, заболевших учащихся – 49. Бомборская школа была закрыта на двухнедельный карантин ввиду того, что заболело три педагога и пятеро учащихся, поэтому мы пришли к выводу, что ее надо закрыть на карантин частично, с 5-го по 11-й классы. Похожий случай распространения коронавирусной инфекции в Очамчырской школе-интернате. Мы там тоже ввели карантин ввиду того, что заболело пять педагогов и пять учащихся. Мы предупреждаем всех руководителей образовательных учреждений, что санитарные меры обязательны к исполнению. Это – дезинфекция классов, проветривание, использование средств защиты, в первую очередь, педагогическим коллективом, так как источником инфекции стали не дети, а педагоги».

Джансух Нанба, заместитель руководителя Администрации президента проинформировал о перспективах начала в Абхазии вакцинации:

«Идет активная работа с нашими российскими коллегами, рассматриваются различные варианты поставки российской вакцины, ждем окончательного решения от российской стороны о сроках и объемах поставки. Необходимо отметить, что в самой Российской Федерации объемы производимой вакцины недостаточны для нее самой, поэтому этот процесс делится на этапы. На первом этапе мы планируем в срочном порядке получить партию, которую нам определят российские коллеги, а в дальнейшем, когда объемы производства вакцины выйдут на более высокий уровень, мы по заверению коллег из России сможем получать уже большие партии. Более детальная информация будет в течение следующей недели, и мы проинформируем население о конкретных шагах по вакцинированию».

Несмотря на то, что пока вакцины нет, Минздрав начал подготовку: комплектуют медицинские бригады, обучают медиков, оснащают их противошоковыми укладками, расходными материалами и средствами индивидуальной защиты. Для выезда в отдаленные районы за бригадами закрепляют транспорт и выделяют на эти цели ГСМ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия