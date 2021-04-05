Алхас Джинджолия: «Золотой момент для вакцинации»

30 марта в грузинском правительстве заявили, что медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса «на территории, контролируемой центральными властями Грузии. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer». На этот предсказуемый жест последовал и столь же предсказуемый ответ из Сухума и Цхинвала.

«Мы не нуждаемся в помощи Грузии и ее властей. В вопросе вакцинации населения нам оказывает помощь наш друг и стратегический партнер – Российская Федерация. Скоро в Абхазии начнется вакцинация населения одним из препаратов, разработанных российскими учеными. Мы не намерены приобретать вакцины, разработанные в других странах», – сообщила пресс-служба Администрации президента Абхазии.

Абхазское интернет-сообщество в данном случае единодушно поддержало позицию руководства республики. В комментариях вспомнили, конечно, и про смерть медсестры из Ахалцихе, которая скончалась после вакцинации западноевропейским препаратом AstraZeneca, но понятно, что отрицательное отношение к этому предложению в абхазском сегменте соцсетей прозвучало бы не будь данного случая и в помине.

Между тем, поступление обещанной российской вакцины в Абхазию задерживается. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с депутатом парламента Абхазии, врачом, членом Оперативного штаба РА по противодействию коронавирусной инфекции Алхасом Джинджолия. И первым вопросом, который мы задали, был вопрос о перспективах поступления вакцины из России. Джинджолия ответил:

«Известно, что пока вакцины нет – вот это единственная точная определенность, к сожалению. Обращались по линии правительства, обращались по линии парламентских связей. И президент, говорит, напрямую общался на своем уровне. Обещают, но… Как видите, февраль прошел, март прошел, апрель начался – пока вакцины нет. В свою очередь, напомню, Минздрав наш проводил видеоконференцию, была заметка о ней, если вы обратили внимание, в СМИ… И там прямым текстом российская сторона, если я не ошибаюсь, глава Роспотребнадзора, пообещала: как сможем, пришлем, поможем, и так далее, с маленьким дополнением: «Но вы же понимаете, что в первую очередь мы должны соблюдать интересы своей страны». То есть производственных мощностей сейчас в России не хватает. «Спутник V» вот этот знаменитый пользуется спросом ажиотажным. Для России он поставляется, конечно, бесплатно, но для внешнего рынка это все платно…

– Но нам они бесплатно, в общем-то, обещают?

– Обещали, но…».

Легкую панику в обществе вызвало на прошлой неделе телеинтервью главврача Сухумской инфекционной больницы Астамура Гуния о том, что больница снова переполнена больными с подтвержденным диагнозом COVID-19. Но в целом по республике статистика свидетельствует, что в последние месяц-полтора распространение коронавирусной инфекции вышло на плато. 26 марта Оперативный штаб зафиксировал минимальное количество инфицированных за сутки в последние месяцы – 6. За почти две недели, прошедшие после этого, суточный прирост составлял примерно от 15 до 30 человек. Алхас Джинджолия прокомментировал эту ситуацию так:

«Завуалированный прирост, мне кажется, начался все-таки. Здесь осуждать никого не надо, но такое ощущение, что напряжение спало, опыта стало больше, в будничном ритме все идет, но хочу напомнить, что Сухумская инфекционная больница… давайте ее как маркер возьмем… она была практически пуста, а сейчас там опять набралось под сорок… точно не помню, но между тридцатью и сорока больными. Больные стали туда поступать в тяжелой форме в большинстве своем, быстро «тяжелеют». Сейчас такого взлета нет, как был в новогодний период, как помните, но какой-то перманентный не падающий уровень держится. Хочу сказать, что сейчас самый вот был золотой момент для вакцинации. Когда спад и можно добить эту болезнь… Вот была бы у нас возможность провакцинировать такие социальные группы, как медики, правоохранители, учителя, которые в гуще народа обычно, – это было бы отлично, но пока, к сожалению, руки связаны».

Пользуясь случаем, решил уточнить у Алхаса Джинджолия про срок действия вакцины, ибо некоторые утверждали, что он не превышает месяцев четырех. Джинджолия сказал:

«Заявленная ее продолжительность такая усредненная, это полгода тире год в некоторых случаях. По информации самого изготовителя».

В абхазском сегменте соцсетей возникала переписка относительно того, можно ли жителям Абхазии вакцинироваться в соседнем Сочи, до которого от границы с Абхазией час езды, а до сочинского района Адлера и того меньше. Один пользователь даже расписал, куда и когда надо там обращаться... Алхас Джинджолия, отвечая на этот вопрос, признался, что не знает, можно ли это сделать по российскому загранпаспорту, не имея прописки в РФ:

«Честно говоря, этот момент – я еще до него не добрался, недоизучил. Портал есть такой – «Госуслуги», российский портал. Якобы там можно зарегистрироваться. Но как это в жизни, я не знаю».

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик ответила на этот вопрос «Эха Кавказа» определенно – вакцинироваться в России можно только

«Если вы имеете там регистрацию. При поликлинике по месту регистрации. Если вы просто имеете российский паспорт, даже если имеете медицинский полис, вас все равно не провакцинируют. Вакцинируют в Российской Федерации по месту регистрации».

Отвечая на вопрос, каковы перспективы поступления российской вакцины в Абхазию, Людмила Вильбертовна сказала, что появились подвижки:

«Занимается этими вопросами советник президента. Сейчас решаем вопрос, как мы будем транспортировать эту вакцину, потому что вакцина имеет своеобразные условия транспортировки – минус 18 градусов.

– Это будет «Спутник V»?

– Да, это будет «Спутник V».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия