«Карантин нас не защищает, он нас убивает»

Тела четверых граждан Грузии, утонувших в реке Ингури, перевезены в Гальский район. Трагедия произошла 7 апреля, когда они, попытались вброд перебраться на подконтрольную центральным властям территорию в обход пропускного пункта на Ингурском мосту. В Тбилиси сегодня прошла акция с требованием отменить правило, согласно которому жителей Абхазии определяют в пятидневный карантин после пересечения административной границы.

Тела супругов – 38-летней Маквалы Гамисония и 47-летнего Элгуджи Гвилава сегодня перевезли из Зугдиди в Гали. Они проживали в селе Царче. Ранее в Гали были доставлены тела еще двоих граждан, погибших вместе с супружеской парой – 30-летней Тамуны Цатава и 62-летнего Тамаза Басландзе. Его родственнице Марине Бигвава де-факто власти разрешили сопроводить тела на территорию Абхазии:

«Мост закрыт – вот это и результат. Иначе с чего им было идти через лес? Или по какой дороге они должны были идти? В карантин попасть? Не я одна, все общество, все люди просят отменить (карантин). Если этих людей во что-то ставят – все – взрослые, дети, старики все просят как-нибудь открыть», – сказала женщина в интервью местному корреспонденту грузинской службы Радио Свобода – Тамуне Зантарая.

Как полагают родственники погибших, четверо жителей Гальского района пытались попасть на территорию подконтрольную центральным властям и, скрываясь от российских пограничников, в спешке не рассчитали уровень воды в реке. Их тела были обнаружены 7 апреля возле сел Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета.

Такому риску многие жители Гальского района подвергают себя регулярно. Один из них – он просит не называть его имени – говорит, что за время пандемии он дважды переплывал реку:

«Допустим, тебя заметил русский (пограничник), ты, конечно, убегаешь. И тогда ты не можешь определить, где входить (в воду), а где не стоит. Ты просто бежишь. Уже не обращаешь внимания на глубину. Ты не знаешь, где брод, если с того берега тебе никто не подаст знак, не покажет рукой», – рассказывает мужчина.

Сегодня в Тбилиси прошла акция с требованием отменить обязательный пятидневный карантин, установленный для людей, приезжающих из оккупированных регионов. Ее участники, среди которых были студенты из Гали, собрались у здания правительственной канцелярии. В руках они держали красные гвоздики и плакаты, на которых было написано: «Мы существуем», «Ингури – не граница».

«Сегодня здесь мы – голос из Абхазии. Мы защищаем наши семьи, не требуем ничего особенного – требуем заменить пятидневный карантин на однодневный с проведением теста в этот же день. Карантин нас не защищает, он нас убивает», – сказала одна из участниц акции.

«С тех пор как начался карантин, уже полтора года я не видела родителей. Из-за того, что карантин пятидневный, они не могут (так надолго) оставлять дом. И, вероятно, теперь они уже и не рискнут переплывать Ингури».

Представители власти изначально заявляли лишь, что произошедшая трагедия – результат действий оккупационных сил. Впрочем, сегодня стало известно, что, возможно, правила, касающиеся карантина, будут пересмотрены. Говорит Давид Пацация, министр юстиции и гражданской интеграции правительства Абхазии в изгнании:

«Что касается ситуации по ковиду и открытия дороги – это принципиально сложное обстоятельство, которое было разработано в соответствии со стандартами и условиями, которые касаются всей страны и всех регионов (…) Мы уже давно интенсивно обсуждаем это, в том числе с ведущими специалистами системы здравоохранения, чтобы облегчить эту ситуацию максимально скоро. Вероятно, в ближайшие дни будет принято решение».

Завтрашний день – 10 апреля в Грузии объявлен траурным.