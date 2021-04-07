Гальская трагедия: кто в ответе за гибель четверых?

Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены сегодня возле села Шамгона Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, они направлялись из Гальского района на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.

Их было четверо: двое женщин и двое мужчин, из которых была одна супружеская пара, и все они – жители Гальского района. Вот и вся информация, которая известна на данный момент. В ночь на 7 апреля они пытались перейти через реку Ингури, чтобы попасть на контролируемую грузинскими властями территорию. Местные утверждают, что на реке есть несколько бродов, по которым жители

Гальского района пересекают реку, чтобы тайно перейти через разделительную линию. Однако из-за проливных дождей последних дней поток реки усилился. Добраться до берега не удалось никому. С утра тела троих из них были обнаружены возле села Шамгона Зугдидского муниципалитета, четвертого обнаружили уже вечером. Одна местная жительница в телефонном разговоре с журналистами телекомпании «Мтавари» сказала:

«Эти четыре человека переходили по разным причинам. Кто-то должен был получить пенсию, кто-то шел за медикаментами, у одного человека были проблемы со здоровьем и он должен был сходить к врачу. Ужасная трагедия, людям до сих пор приходится вот так переходить (через разделительную линию), я тоже неоднократно это делала. Почти год на нас никто не обращается внимания. Мы переходим реку, рискуя жизнью, чтобы как-то существовать».

Пункт пересечения Ингури был закрыт на неопределенный срок 14 марта прошлого года. Де-факто власти Абхазии тогда объяснили свое решение попыткой предотвратить распространение коронавируса. За год несколько раз открывались гуманитарные коридоры, но меры по сдерживанию распространения инфекции, принятые грузинскими властями, тоже усложняли этот процесс. Пересекавшим мост через реку Ингури приходилось находиться в обязательном карантине 12 дней. Этот срок сократился до 5 дней два месяца назад, когда абхазская сторона открыла ингурский пункт пересечения для пожилых людей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Впрочем, многие из них, переходят на подконтрольную грузинским властям территорию, чтобы получить пенсию, купить медикаменты, продукты питания и не желают тратить на это 5 дней. Избегая карантина, прибегают к крайним мерам (переходят через реку). И это – одна из причин, по которой грузинская оппозиция взваливает вину за случившееся на власти. На сегодняшней пресс-конференции член «Единого национального движения» Манучар Ахалая сказал:

«Насколько вам известно, уже больше года ингурский мост закрыт, и десятки тысяч наших граждан остаются в полной изоляции в Гальском районе. Несмотря на то, что на протяжении года политические партии, неправительственный сектор, местное население требовали принять меры, чтобы появилась возможность передвижения, чтобы был снят этот непонятный и абсолютно алогичный карантин для тех, кто переходит через ингурский мост, власти ничего не сделали для этого. В результате мы получили эту ужасную трагедию».

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили всю ответственность за произошедшее возлагает на «оккупационный режим».

«Неприемлемы ограничения на свободное передвижение, введенные оккупационным режимом, они грубо нарушают фундаментальные права человека. Вызывает тревогу то, что жертвами становятся ни в чем не повинные люди, мирное местное население, которое просто пытается преодолеть трудности, вызванные тяжелым гуманитарным кризисом в оккупированной Абхазии», – сказано в письменном заявлении президента Грузии.

Схожий комментарий сегодня распространили и в Службе госбезопасности. Произошедшее – «результат пагубной практики оккупационного режима по незаконным задержаниям и ограничению свободного передвижения действующей на протяжении лет», – говорят в СГБ.

И действительно, схожие трагедии происходили и раньше, задолго до введения 5-дневного карантина, говорит экс-госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили:

«Вообще, все это началось, когда абхазская сторона закрыла 4 пропускных пункта еще во время правления Хаджимбы. Сейчас людям лучше (по их мнению) переходить реку Ингури в нижней части, иначе им приходится делать большой круг, чтобы перейти через ингурский мост – единственный пост, где можно перейти. Поэтому многие люди уже несколько лет так передвигаются, короткими путями, ближе к своей деревне».

Кстати, Паата Закареишвили, как и многие его единомышленники, неоднократно призывал власти Грузии предпринять действенные шаги для начала прямого диалога с абхазским обществом и лидерами для облегчения положения местных жителей. Однако, несмотря заявленную готовность обоих сторон перейти к этому процессу, он пока не начат. Общение происходит лишь с помощью посредников, говорит Закареишвили. Сегодняшний инцидент пока тоже не стал поводом для прямых дискуссий, о случившемся правительство Грузии проинформировало Миссию наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских переговоров, сообщили сегодня в СГБ.