В Абхазии за сутки выявлено 24 случая инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 203 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 39 человек, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11, в Гагрской ЦРБ - 9.

По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 669 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13 163 человека