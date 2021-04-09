Афган Мухтарлы: «Тбилиси – мой любимый город, но моя родина – Азербайджан»

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, похищенный из Тбилиси в мае 2017 года, говорит, что не надеется на прокуратуру Грузии, поскольку, по его словам, к похищению причастна и власти Грузии. Мухтарлы вернулся в Тбилиси 7 апреля, впервые после похищения и нахождения в азербайджанской тюрьме.