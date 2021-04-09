КГБ установило маршрут коронавируса

Жители Ленингорского района опасаются ужесточения режима изоляции в связи с недавними заявлениями о всплеске заболеваемости коронавирусом. КГБ Южной Осетии сегодня предостерегло ленингорцев от посещения Грузии из-за угрозы «проникновения в республику нового британского штамма коронавируса» и пригрозило нарушителям уголовной ответственностью.

Накануне информагентство Рес распространило заявление и.о. главврача ленингорской районной больницы Джемала Бедоева о том, что в районе отмечается всплеск заболеваемости коронавирусом, число инфицированных достигло уже двадцати. При этом Бедоев отметил, что переносчиками недуга стали нарушители границы с Грузией.

«Думаю, инфекцию на территорию района занесли жители высокогорных сел. Завтра мы намерены отправить транспорт в отдаленные села и протестировать на дому местных жителей», – подчеркнул Джемал Бедоев.

По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили, это заявление более чем странное:

«Среди тех, кто официально был отпущен в Тбилиси на лечение, по возвращении домой все прошли карантин, ни одного зараженного выявлено не было. Карантин, конечно, отвратительный. Людей содержат по три человека в одной палате, с ними общается медперсонал близко, без масок, в карантине их навещают посетители. То есть, там так организована работа, что это не карантин, а наоборот, распространитель инфекции. Просто пока везет, ни один больной туда не попал. Наверное, могут быть и такие нарушители, как говорит Бедоев, из числа жителей горных селений, кто ходит тайными дорогам. Но это явление крайне редкое и, кроме того, жители горных селений живут в изоляции, вниз спускаются редко. Поэтому я не согласна с заявлением Бедоева, он явно не о том говорит».

По словам Меаракишвили, эпидемиологическая ситуация в районе действительно тяжелая, но случилось это по другим причинам:

«Все, кто отвечал за эпидемиологическую ситуацию в районе, все руководители бюджетных организаций сработали очень плохо. У нас официально установленные COVID-больные, которых отправили лечиться на дому, ходили на работу, и никому до этого не было дела. Я знаю продавцов продуктовых магазинов, которые торговали во время болезни, учителей, которые с коронавирусной инфекцией ходили в школу, разносили инфекцию. После этого в районе позакрывали детские сады и школы. Почему их никто не остановил, не запретил выходить на работу?

– Есть информация о том, сколько сейчас болеет людей в восточной части района?

– По официальной информации, двадцать. Я знаю о более чем тридцати болеющих. Но, думаю, есть еще».

Что настораживает в этой истории. Товарищ Бедоев – фигура далеко не медийная и явно не главный эксперт по «короне» и охране границ. Похоже, это его дебютное выступление в СМИ. А тут еще вслед за ним спешит КГБ со своим заявлением. Таких совпадений не бывает. Комитет призывает жителей республики (читай Ленингорского района), воздержаться от посещения Грузии, «так как это формирует угрозу проникновения на территорию Южной Осетии британского штамма коронавируса, что существенно осложнит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике».

В КГБ также предостерегают жителей республики, чтобы они не вакцинировались в Грузии (по их мнению, тамошние вакцины чреваты осложнениями), и предупреждают об уголовной ответственности за нарушение границы.

По мнению Тамары Меаракишвили, все эти заявления похожи на начало очередной кампании по усилению режима изоляции района:

«Мне кажется, хотят отменить последние послабления. В последнее время, чтобы получить разрешение на госпитализацию в тбилисские клиники, уже не надо ехать в Цхинвал, проходить обследование в республиканской больнице и ждать разрешения с самого верха. Теперь местный врач пишет справку, районная администрация согласует, администрация президента разрешает. Теперь все происходит быстро и главную роль в этой истории играет районная больница – какое заключение они напишут, такое решение принимают и чиновники. Из-за этого появились злоупотребления».

Жители района утверждают, что врачи настолько вошли во вкус, что у больных, который не могут или не желают «благодарить», справедливо полагая, что их должны отпустить бесплатно, теперь проблемы с выездом. По уверениям ленингорцев, что размер «благодарности» варьируется от пяти до десяти тысяч рублей, иногда неимущим делают скидку – берут домашними продуктами.

По информации цхинвальских чиновников, об этих злоупотреблениях наслышаны и в прокуратуре, и в администрации президента. Наслышаны и раздражены.

Главное, считает Тамара Меаракишвили, чтобы оргвыводы раздраженного начальства не осложнили жизнь простым людям:

«Если на самом деле существуют злоупотребления и власти решили с ними покончить – флаг им в руки. Если они считают, что инфекцию разносят нарушители, путь их ловят… Главное, чтобы настоящие больные имели возможность выехать на лечение без проволочки. Если вернут прежние правила, опять начнут умирать люди».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия