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Грузия и Литва утвердили план сотрудничества в сфере обороны
Грузия и Литва утвердили план сотрудничества в оборонной сфере на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Документ был оформлен в рамках официального визита в Литву грузинской делегации во главе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. В пятницу его подписали заместители руководителей оборонных ведомств двух стран – Маргирис Абукявичюс и Лела Чиковани, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сотрудничество Литвы и Грузии в области обороны охватывает множество областей: военное образование и обучение, кибербезопасность, совместные учения в Литве и Грузии, а также сотрудничество на уровне сухопутных войск, спецназа, военных академий. Оформленный план касается самых разных аспектов этих отношений – начиная от официальных визитов, заканчивая военными учениями. Как отмечается, все эти мероприятия направлены на усиление возможностей Сил обороны Грузии.
В пресс-службе Минобороны Литвы подчеркнули, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является кибербезопасность.
«Согласно декларации о намерениях, подписанной Литвой и Грузией, планируется участие грузин в Региональном центре кибербезопасности, который будет создан в Каунасе как часть Национального центра кибербезопасности. В этом году Литва и Грузия вместе примут участие в учениях по кибербезопасности», - сказал Абукявичюс.
В прошлом году почти все совместные мероприятия министерств обороны Грузии и Литвы были отменены из-за коронавируса. В этом году ожидается реализация значительно большего числа инициатив, предусмотренных планом сотрудничества.
Другие новости дня
Сегодня в Грузии день траура по погибшим жителям Гальского района
Сегодня, 10 апреля, в Грузии день траура по трагически погибшим 7 апреля 2021 года гражданам Грузии, проживающим на территории самопровозглашенной республики Абхазия.
Государственные флаги Грузии приспущены на всех административных зданиях страны, сообщает Общественный вещатель.
7 апреля четверо граждан Грузии из Гальского района трагически погибли при переходе линии де-факто границы на реке Ингури. По данным СГБ Грузии, они пытались попасть на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, вброд через реку Ингури в районе сел Шамгона и Тагилони, во избежание незаконных задержаний, практикуемых российскими пограничниками на разделительной линии.
Минобороны РФ опубликовало личные дела Гагарина и Титова
Российское министерство обороны рассекретило и опубликовало ряд документов об участниках первого советского отряда космонавтов. В том числе - фрагменты личных дел космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова, полетное задание на первую космическую экспедицию, зачетные книжки космонавтов, их служебные характеристики и наградные листы.
Документы выложены на специальный подсайт министерства, посвященный 60-летию полета Гагарина на космическом корабле «Восток». Оно будет отмечаться 12 апреля. Этот день провозглашен ООН Международным днем полета человека в космос.
С момента первого полета, в космосе побывали 566 человек, трое из них совершили суборбитальные полеты. Рекордсменами по числу экспедиций являются американские астронавты Франклин Чанг-Диас и Джерри Линн Росс, совершившие по семь полетов.
Россиянин Геннадий Падалка больше всех провел времени в космосе - 878 дней. Советский космонавт Анатолий Соловьев 16 раз выходил в открытый космос. Самый продолжительный выход был у астронавтки Сьюзан Хелмс и у Джеймса Восса - почти девять часов.
9 апреля «Роскосмос» отправил к МКС пилотируемый корабль »Союз МС-18», названный именем Гагарина. На корпус ракеты-носителя были нанесены инициалы первого космонавта и его портрет. Корабль доставил на орбиту американского астронавта Марка Ванде Хая и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва.
В марте госкорпорация представила новый новый дизайн ракеты-носителей в бело-синей цветовой гамме в память о первом полете. Однако ракета, запущенная 9 апреля, была покрашена в серо-оранжевый, как и все «Союзы», использующиеся с 1961 года.
Коронавирус в Грузии: 506 случаев заражения за сутки, 11 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 506 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 25,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,96%, за последние две недели – 2,16%, а за последнюю неделю – 2,49%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 287 689. Более 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 240.
В Аджарии зафиксировано 76 случаев, в Самегрело и Земо Сванети – 66, в Имеретии – 43, в Квемо Картли – 33, в Кахетии, Гурии и Шида Картли – по 13, в Мцхета-Мтианети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10, в Самцхе-Джавахети – 3.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 869.
Выздоровели 342 человека, их общее число выросло до 276 426.
На данный момент в Грузии 7 083 активных случая коронавируса. Из них 2 190 пациентов (почти 31%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 074 инфицированных, в Имерети – 334, в Аджарии – 331. Состояние 370 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 76 человек.
4 592 гражданина (почти 65% активных случаев) лечатся на дому, а 301 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 198 граждан, в самоизоляции остаются 11,9 тысячи человек.
В проект бюджета США заложены средства на «сдерживание» Китая и РФ
Администрация президента США Джо Байдена планирует в 2022 году выделить Министерству обороны 715 миллиардов долларов. Это следует из направленного в пятницу в Конгресс предварительного проекта бюджета на будущий год.
Сумма примерно эквивалентна расходам на оборону в нынешнем финансовом году. Администрация Дональда Трампа, предшественника Байдена, существенно повысила военные расходы. Нынешнее предложение, как сообщает Reuters, стало компромиссом между сторонниками дальнейшего повышения расходов на оборону и теми, кто считает, что бюджет Пентагона нуждается в сокращении.
Среди бюджетных приоритетов Министерства обороны указано «сдерживание Китая». Необходимость противостоять угрозам со стороны Китая названо в документе «главным вызовом» для США. Упомянута в документе и Россия – в нем говорится о необходимости сдерживать ее «дестабилизирующее поведение». Россия и Китай названы в проекте бюджета «авторитарными государствами». Отмечено, что будут выделены дополнительные средства на продвижение прав человека и демократических ценностей в мире, а также борьбу с коррупцией – совместно с демократическими странами – партнерами США.
В президентском проекте бюджета нет детального распределения средств по статьям, предполагается, что решение об этом будет принимать Конгресс в рамках заданных параметров. Конгресс, впрочем, вправе менять эти параметры и перераспределять средства по своему усмотрению.
Среди приоритетов администрации Байдена – увеличение бюджетных расходов на борьбу с изменениями климата, образование, общественный транспорт. Полностью будет прекращено финансирование сооружения стены на южной границе США – одного из проектов администрации Трампа. При этом более 800 млн долларов будет выделено странам Центральной Америки с целью снизить поток мигрантов из этих стран, стремящихся добраться до США и получить там убежище или право на проживание.
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с публикацией проекта бюджета обвинила США в «русофобии и синофобии». «Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов», – написала она в Фейсбуке.
Спецслужбы США: Россия продолжит разрушение мирового порядка
Россия в ближайшие два десятилетия, по всей вероятности, будет оставаться разрушителем мирового порядка, но ее глобальное влияние снизится на фоне многочисленных политических, экономических и общественных сдвигов. Таков прогноз американских спецслужб.
В периодическом докладе Национального совета по разведке, издаваемом один раз в четыре года, содержится обзор глобальных тенденций, которые могут повлиять на безопасность США в ближайшие 20 лет.
«В ближайшие годы и десятилетия мир столкнется с новыми, более резкими вызовами. Это и заболевания, и климатические изменения, и рост влияния новых технологий, и финансовые кризисы, предупреждают авторы доклада «Глобальные тренды 2040», опубликованного 8 апреля.
Россия представляется аналитикам из спецслужб США как растущая ревизионистская сила, устремленная, подобно Китаю, к изменению международного порядка, который сложился преимущественно под влиянием Запада. Москва движется к традиционным ценностям, добивается невмешательства в свои внутренние дела и установления своего «протектората» над большей частью евразийского пространства», говорится в докладе.
Россия, по-прежнему будет обладать крупными конвенциональными вооруженными силами, оружием массового поражения, энергетическими и минеральными ресурсами. Не исчезнет и желание России применять свою мощь за рубежом и влиять на формирование властных структур на постсоветском пространстве и порой далеко за его пределами.
Авторы доклада считают, что Россия продолжит использовать средства информационной войны для умножения разногласий между западными странами.
Вместе с тем, Россия, вероятно продолжит свою экспансию в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Москва также стремится наращивать свое экономическое и военное присутствие в Арктике, используя возможности, которые открываются в результате глобального потепления на обширных северных территориях.
У самолетов Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы
У самолетов Boeing 737 MAX выявили новые проблемы, способные потенциально привести к авиакатастрофам. Речь идет о возможных сбоях с электричеством. Таким образом, модели, которые были только недавно возвращены в строй после двухлетнего простоя, могут снова отправиться в ангары.
В то же время, как предполагается, уязвимость имеют не все самолеты этого класса. Конкретные экземпляры уже выявлены. Они были поставлены 16 авиакомпаниям. Производитель рекомендует соответствующим клиентам не запускать в работу воздушные судна до тех пор, пока не будет проведена проверка заземления в электрических системах. В противном случае есть риск возникновения пожара во время полета.
Полеты самолетов этого типа были приостановлены по всему миру два года назад. Это произошло после двух идентичных катастроф. Они случились из-за неправильной работы новой системы маневрирования, которая приводила к пике. В коммерческие рейсы 737 MAX начали возвращаться после обновления программного обеспечения.
Некоторые авиакомпании стали менять названия этих самолетов, опасаясь снижения спроса. В то же время представители авиаперевозчика American не заметили, чтобы пассажиры менее охотно летали на MAX по сравнению с другими моделями.
В Беларуси возбудили дело о геноциде белорусского народа
Генпрокурор Беларуси Андрей Швед опубликовал заявление о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны и после нее. В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится о том, что западные страны проводят против белорусского государства агрессивную политику, направленную против его суверенитета и территориальной целостности.
Согласно тексту, эти действия привели к массовому уничтожению белорусов в годы Второй мировой войны. По мнению генпрокуратуры, сейчас Запад ведет против белорусского народа «информационную войну». Как утверждается, отдельные граждане уже подают заявления с требованием расследовать указанные преступления.
Итоги расследования планируется включить в основы идеологической, воспитательной и информационной работы. В ходе следствия белорусские власти планируют обратиться за помощью к России.
Заявление генпрокурора прозвучало спустя две недели после того, как в Беларуси прошел первый в этом году масштабный митинг против Александра Лукашенко. Тогда были задержаны более 200 человек, в том числе пять журналистов. В конце марта в ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси. Ранее ЕС ввел санкции против почти сотни физических и юридических лиц – представителей белорусского режима, в том числе лично против Лукашенко.
- Протесты против власти Александра Лукашенко продолжаются с августа прошлого года, когда бессменно правящий страной с 1994 года Лукашенко был объявлен победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось – после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Произвольное задержание более двухсот мирных людей по всей Беларуси по случаю Дня воли демонстрирует, что масштабы репрессий со стороны государства не уменьшаются. Виновные должны быть привлечены к ответственности».
- Во время германской оккупации Беларуси, входившей в состав Советского Союза, погибло, по различным оценкам, около четверти довоенного населения республики. Значительную часть жертв составили жившие на территории Беларуси евреи.
В Абхазии за сутки выявлено 24 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 203 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 24 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 39 человек, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11, в Гагрской ЦРБ - 9.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 669 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13 163 человека
4-11 мая объявлены выходными днями в масштабе всей Грузии
«Межведомственный координационный совет обращается к работодателям с рекомендацией о переводе сотрудников на дистанционный режим работы», - данное решение было принято на заседании Межведомственного координационного совета, которое провел сегодня, - апреля, премьер-министр Ираклий Гарибашвили в формате видеоконференции, сообщает Общественный вещатель.
На сегодняшнем заседании Координационный совет принял решение объявить 4-11 мая выходными днями в масштабе всей Грузии.
На заседании также обсуждалась эпидемиологическая ситуация, которая ухудшается во всем мире, в том числе и в Грузии. Было отмечено, что динамика роста числа случаев, наблюдаемых в стране, требует внимания и особо ответственного подхода как со стороны правительства, так и граждан. В очередной раз была подчеркнута необходимость соблюдать установленные регуляции, что убережет страну от третьей волны вируса и, соответственно, от необходимости введения жестких ограничений.
Согласно решению совета, основанному на оценке текущей эпидемиологической ситуации, на данном этапе в силе остается ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.
На встрече также обсуждалась важность дальнейшей интенсификации текущего процесса вакцинации в стране. Было отмечено, что в ближайшее время страна получит новые дозы вакцин. Параллельно, по указанию премьер-министра и при непосредственном его участии ведутся активные переговоры с производителями вакцин и странами-партнерами о мобилизации дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.
Неизвестные напали на машину телекомпании «Формула» – МВД начало следствие
МВД Грузии расследует факт повреждения автомобиля оппозиционной грузинской телекомпании «Формула». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
Случай произошел накануне ночью в селе Гамарджвеба Гардабанского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, во время «комендантского часа» неизвестные разбили окна машины, где был размещен стикер с изображением логотипа «Формулы», а после скрылись с места.
«Уже опрошен владелец машины, который работал в телекомпании «Формула» водителем. По данному факту ведется расследование по статье 187 Уголовного кодекса Грузии», – говорится в заявлении.
Сегодня на брифинге директор телекомпании Зураб Гумберидзе заявил, что некоторое время назад нападению подвергся другой их водитель. Пострадавший пожелал не разглашать свое имя, опасаясь за безопасность членов своей семьи, – пишет «Новости-Грузия».
Гумберидзе считает, что участившиеся факты нападения на сотрудников «Формулы» являются логическим продолжением «безответственной риторики» членов правящей партии «Грузинская мечта», которые зачастую упоминают независимые СМИ, как своих оппонентов.
Гумберидзе призвал Народного защитника Грузии и дипломатический корпус заинтересоваться перечисленными фактами насилия и вандализма.
В начале марта из-за своей профессиональной деятельности пострадал журналист телеканала «Формула» Вахо Саная. Его избили на улице в присутствии жены и ребенка. Трое задержанных дожидаются приговора в тюрьме.
Врио главы Северной Осетии принимал участие в российско-грузинской войне 2008 года
Вице-адмирал Сергей Меняйло, которого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, принимал активное участие в российско-грузинской войне 2008 года.
В частности, он был одним из руководителей военно-морской десантной кампании – для доставки российского контингента в район противостояния Меняйло возглавил отряд боевых кораблей Черноморского флота в самопровозглашенной республике Абхазия.
Уже после войны, в октябре 2009 Меняйло был назначен заместителем командующего Черноморского флота, а 22 декабря 2011 года освобожден от занимаемой должности и уволен в запас.
Владимир Путин на встрече с Меняйло в режиме видеоконференции сегодня заявил, что федеральный центр будет оказывать поддержку его деятельности на посту врио главы Северной Осетии.
«Через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело. И со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать», – обратился Путин к Меняйло.
По словам российского президента, Северная Осетия «всегда была форпостом России в этом регионе», – пишет ТАСС.
«Самое главное ее достояние – это, конечно, люди: талантливые, трудолюбивые и очень мужественные. Это исторически так все сложилось», – сказал президент РФ.
- Президент России Владимир Путин сегодня уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Утверждается, что Битаров, возглавляющий республику с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию. По данным ТАСС, парламент Северной Осетии выберет нового главу республики 19 сентября.
Путин уволил главу Северной Осетии и назначил на его место полпреда в Сибири
Президент России Владимир Путин 9 апреля уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. На его место, временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии назначен полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указ об этом выложен на сайте Кремля.
Утверждается, что Битаров, возглавляющий республику с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию. Ранее в течение недели свой пост покинули ещё двое глав регионов — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Во всех случаях главы регионов весной отвергали слухи о своём уходе, но, по официальной версии, уволились по собственному желанию. Однако отставка всех троих была предсказана заранее.
В марте аналитический отчёт группы "Минченко консалтинг" назвал Битарова, Морозова и Кара-оола претендентами на скорое увольнение. В случае с главой Осетии отставка прогнозировалась из-за массовых протестов ковид-диссидентов в республике и внимания к делу о ДТП с участием брата Битарова, который позже, предположительно, покончил с собой.
- Назначенный на пост главы Осетии Меняйло родился в столице республики Владикавказе, служил на флоте, был российским губернатором аннексированного Крыма. Он принимал участие в вооружённом конфликте в Грузии в 2008 году, имеет звание вице-адмирала.
Уцноби оштрафуют за надпись «Бог есть любовь» на фрагменте Берлинской стены
Тележурналист, певца и шоумена Гию Гачечиладзе (Уцноби) оштрафуют за вандализм. Во время акции на площади Европы в Тбилиси он оставил надпись «Бог есть любовь» на фрагменте Берлинской стены.
В тбилисской мэрии подтвердили, что это – правонарушение. Муниципальная инспекция, вероятно, оштрафует Гачечиладзе на 1000 лари (около 300 долларов).
Фрагмент Берлинской стены подарили Грузии в знак грузино-германской дружбы в 2017 году.
Отметим, что на площади Европы сегодня собрались несколько тысяч человек. Организаторы акции заявили, что создают новую общественную организацию.
По словам Гии Гачечиладзе, в стране «осуществляется атака на патриарха, семью, гостя, историю, традицию, авторитет и церковь». Он выразил благодарность Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму. Гачечиладзе также заявил, что он – сторонник интеллектуального протеста, а на проспекте Руставели – «вонючие палатки». Ранее Уцноби сказал, что из грузинской политики необходимо изгнать «вероломную, источающую яд силу – партию Саакашвили» («Единое национальное движение»).
По сообщениям СМИ, для участия в акции в Тбилиси сегодня организовали приезд сторонников «Грузинской мечты» и сотрудников муниципальных компаний из разных регионов Грузии. После полудня они собрались на площади Европы, откуда провели шествие к патриаршей резиденции, а затем к «Парку Деда Эна».
В патриархии Грузии заявили грузинской службе «Радио Свобода», что не имеют отношения к митингу Гачечиладзе. Одновременно сегодня в патриархии Грузии поблагодарили всех участников мирной акции от имени предстоятеля ГПЦ.
В Ахалгори выявили пять новых случаев коронавируса
В Южной Осетии выявили семь новых случаев коронавируса, пять из них в Ахалгори, два в Цхинвали. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«За 8 апреля было проведено 79 исследований (всего – 20 788), положительный тест у семи человек. Таким образом, общее число выявленных случаев возросло до 3259. Сняты с учета за сутки 11 человек, всего выздоровели находившиеся на учете за период пандемии 2894 граждан», – сказала Гаглоева.
Под наблюдением медиков в Южной Осетии остаются 365 человек. В республиканском многопрофильном центре, по данным на 8 апреля, проходили лечение от коронавируса 13 граждан.
Накануне сообщалось о восьми новых случаях заболевания, а и.о. главврача ахалгорской больницы заявил о новом всплеске коронавируса.
Абхазия ждет от РФ «окончательного решения о дате и объемах поставки вакцины»
Абхазия ждет окончательного решения России о дате и объемах поставки вакцины от коронавирусной инфекции, – заявил заместитель руководителя администрации президента самопровозглашенной республики Джансух Нанба.
Как пишет «Апсныпресс», по итогам заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, принято решение рекомендовать абхазскому лидеру Аслану Бжания продлить ограничительные меры до начала вакцинации.
Джансух Нанба отметил, что объёмов производства вакцины пока еще недостаточно и для самой России. Он добавил, что в течение следующей недели будет более детальная информация о конкретных шагах по вакцинации населения.
Глава Минздрава Тамаз Цахнакия на заседании координационного штаба заявил, что за последние 12 дней в Абхазии наблюдается рост числа инфицированных. Он говорит, что причина роста заболеваемости –несоблюдение ограничительных мер. «Мы пока не готовы к послаблениям», – сказал Цахнакия.
Премьер-министр Норвегии оштрафована за приглашение гостей на юбилей во время карантина
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг оштрафована за приглашение гостей на празднование своего юбилея во время действия карантина из-за ковида. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу начальник норвежской полиции Оле Северуд.
Обычно полиция ограничивается предупреждением за такое нарушение, но глава правительства не должна была нарушать правила, которые требуются от всех граждан, заявил Северуд.
Сульберг праздновала 60-летие в феврале. На вечер были приглашены 13 членов её семьи. В это время в стране действовал запрет собираться больше чем 10 людям одновременно. Она принесла свои извинения после того, как об инциденте стало известно.
Политик возглавляет норвежское правительство с 2013 года. С 2004 она возглавляет местную Консервативную партию. За превышение числа гостей она заплатит 20 000 норвежских крон (2532 доллара США).
Умер супруг королевы Великобритании принц Филипп
Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер на сотом году жизни. Об этом сообщил Букингемский дворец. Он был мужем королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.
Супруг Елизаветы II при рождении принадлежал к династии Глюксбургов, он носил титул принца Греческого и Датского, и был внуком короля Греции Георга I и племянником короля Константина I.
Родственные узы связывали его с королём Дании Кристианом IX, английской королевы Виктории, российской императрицы Александры Фёдоровны и императора Николая I.
Филипп участвовал во Второй мировой войне, служа на британском флоте, принимал участие в морских сражениях. Присутствовал при подписании акта о капитуляции Японии. В период обучения познакомился со своей четвероюродной сестрой Елизаветой, на которой женился в 1947 году после смены немецкой фамилии и православия на англиканство.
После восшествия супруги на престол остановил военную службу и стал заниматься только делами королевской семьи. Он 22 года был президентом Международной федерации конного спорта и 15 лет — Всемирного фонда дикой природы.
Как британский принц встречался с сотнями мировых лидеров, в том числе — Джоном Кеннеди, Леонидом Брежневым, Иосипом Брозом Тито, Ли Сяньнянем и Борисом Ельциным. Был высшим офицером всех родов войск Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, как член королевской семьи награждён высшими наградами сотни государств.
В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. Он два месяца не дожил до своего столетия. В начале 2021 года он был госпитализирован и провёл в больнице около месяца.
Лидер КНДР призвал население готовиться к тяжёлому кризису
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжёлому кризису, сообщает Би-би-си. Такое признание – редкое для такой авторитарной страны – он сделал на фоне предупреждений со стороны международных правозащитников. Они рассказали о том, что КНДР сталкивается с острой нехваткой продовольствия и экономической нестабильностью.
Выступая на партийной конференции, Ким, по всей видимости, сравнил нынешнюю ситуацию с голодом 1990-х годов. Для облегчения бедственного положения населения он призвал чиновников готовиться к "Трудному маршу". Этот термин используется официальными лицами Пхеньяна в качестве характеристики голода середины 1990-х годов, когда из-за нехватки продовольствия погибли от 600 тысяч до двух миллионов северокорейцев.
Нынешняя угроза нависла над страной в условиях пандемии, из-за которой КНДР закрыла границы с Китаем, играющим ключевую роль в поддержании экономического баланса в Северной Корее. Самые серьезные сигналы тревоги идут как раз из районов, расположенных вблизи китайской территории: масштабная контрабанда, которая всегда была источником существенной прибыли для местных жителей КНДР, была перекрыта из-за коронавирусных ограничений. Другим фактором кризиса в Северной Корее являются жёсткие санкции со стороны международного сообщества.
Как выясняется, сейчас в КНДР стоимость килограмма кукурузы – основного продукта питания для большинства сельских жителей страны – порой превышает их месячную зарплату. В отчете Human Rights Watch сообщается о том, что еда из КНР не поступает в Северную Корею уже почти два месяца. О "серьезном продовольственном кризисе", который разворачивается в КНДР, в прошлом месяце докладывал и спецпредставитель ООН. По его словам, поступают сообщения о голодных смертях. В 2019 году организация предупреждала, что голод из-за масштабной засухи угрожает 10 миллионам жителей страны.
Как напоминает британская телерадиокомпания, экономика Северной Кореи жестко контролируется правительством, является одной из наименее свободных в мире и считается крайне неэффективной. "Огромные расходы на содержание военных и силовых структур мало что оставляют рядовому северокорейцу", – резюмируют авторы материала.
Северокорейские власти утверждают, что страна не пострадала из-за COVID-19, однако аналитики сомневаются в правдивости этих слов.
На фоне экономических бедствий в КНДР администрация президента США Джо Байдена пыталась установить контакт с руководством Северной Кореи, но не получила ответа из Пхеньяна. В января 2021 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая в Пхеньяне на съезде Трудовой партии Кореи, заявил, что не намерен отступать от политики конфронтации в отношении Соединённых Штатов, назвав их "самым большим врагом" КНДР. На днях стало известно, что КНДР не будет участвовать в Олимпиаде в Токио летом 2021 года.
В Тбилиси прошла акция, организованная журналистом и певцом Гией Гачечиладзе
Тележурналист и певец Гия Гачечиладзе (Уцноби) провел в центре Тбилиси митинг. На площади Европы собрались несколько тысяч человек. Организаторы акции заявили, что создают новую общественную организацию.
По словам Гии Гачечиладзе, в стране «осуществляется атака на патриарха, семью, гостя, историю, традицию, авторитет и церковь». Он выразил благодарность Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму, после чего собравшиеся направились к зданию Патриархии.
Гачечиладзе также заявил, что он – сторонник интеллектуального протеста, а на проспекте Руставели – «вонючие палатки». Ранее Уцноби сказал, что из грузинской политики необходимо изгнать «вероломную, источающую яд силу – партию Саакашвили» («Единое национальное движение»).
Именно сторонники Саакашвили, а также представители других оппозиционных партий разместили на проспекте Руставели палатки – они требуют проведения внеочередных парламентских выборов.
Президент Грузии: «Необходимо немедленно вернуть посла в Киев»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с украинцами после представления ежегодного отчета в парламенте.
«Я не могу не упомянуть сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей и выражаю им солидарность. Думаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев», – заявила Зурабишвили.
В мае прошлого года посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Позже в МИД заявили, что решение о сроках возвращения дипломата будет зависеть от шагов, которые предпримут власти Украины в плане нормализации отношений с Грузией.
Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей. Как отмечает агентство DPA, с начала нынешнего года потери украинских военных составили не менее 24 человек убитыми, пророссийские сепаратисты заявляли, что с их стороны убитых с начала января 23. В соцсетях в последние дни появляются сообщения о движении российской военной техники к границам Украины, а также вблизи аннексированного Крыма.
«Мы прекрасно знаем, кто закрыл Ингурский мост, и кто ответственен за это» – Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что «тема оккупации – самая сакральная».
«Необходимо прекратить абсурдные обвинения по этой теме – «ничего не делают», «закрыли Ингурский мост» – особенно тогда, когда мы прекрасно знаем, кто закрыл Ингурский мост, и кто ответственен за это», – сказала она.
Президент говорит, что необходимо с осторожностью относиться ко всем возможным манипуляциям, которые могут исходить из других стран.
Отметим, что часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. Они трагически погибли в реке Ингури.
Власти Грузии уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
Президент Грузии заявила, что с ней не обсудили планы подать заявку на членство в ЕС
Важнейшие вызовы для Грузии, которые необходимо довести до конца – евроатлантическая интеграция и деоккупация, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления в парламенте.
Она призвала все политические силы страны к сотрудничеству по актуальным для страны вопросам.
При этом Зурабишвили упрекнула правительство страны. В частности, по словам президента, с ней не согласовывали планы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году.
«Тема внесения нашей кандидатуры в Евросоюз не была согласована не только с оппозицией, но даже с президентом страны. Если мы не создадим такое будущее вместе, не сможем преодолеть оккупацию и (осуществить) евроатлантическую интеграцию», – заявила Зурабишвили.
Ранее действующий премьер Ираклий Гарибашвили, экс-премьеры Георгий Гахария и Бидзина Иванишвили, а также представители правящей партии «Грузинская мечта» не раз заявляли, что Грузия готовится подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.
В Бразилии новый антирекорд смертей от COVID-19, больницы переполнены
В Бразилии зарегистрирован новый за последние дни антирекорд по числу смертей от коронавируса – 4249 летальных исходов за 8 апреля.
По этому показателю страна приближается к суточному рекордному числу, которое было отмечено в США 20 января – 4405 умерших.
Больницы в Бразилии сейчас переполнены, к тому же в них отмечена нехватка средств для лечения больных, включая кислород, анестезию, основные препараты для интубации. Опрос, проведённый на этой неделе Национальной ассоциацией частных клиник, показал, что даже в самых дорогих из них запасов недостаточно. Также есть проблемы с вакцинами против COVID-19.
Сенат Бразилии планирует на будущей неделе сформировать специальный комитет по расследованию принимаемых исполнительной властью мер для сдерживания болезни. Президент Жаир Болсонару с самого начала преуменьшал угрозу пандемии. Он не поддержал, к примеру, усилия властей штатов с целью ограничить передвижение.
"Мы всё еще живём в условиях пандемии, которую отчасти используют в политических целях – не для того, чтобы побороть вирус, а для того, чтобы сместить президента", - заявил Болсонару, выступая ранее на этой неделе.
За время пандемии жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии стали более 345 тысяч человек. По числу смертей страна занимает второе место в мировой официальной статистике после Соединённых Штатов, где население примерно на 50 процентов больше, пишет Reuters.
В настоящий момент в Бразилии, по данным Института общественного здоровья Fiocruz, зафиксировано 92 варианта нового коронавируса, включая тот, что считается намного более заразным, чем изначальный штамм, и чьё распространение в других государствах Латинской Америки и за её пределами вызывает обеспокоенность по всему миру, отмечает "Би-би-си".
С сайта Первого канала исчез сюжет с 14-летней предполагаемой женой Кадырова
На сайте российского Первого канала перестал быть доступен сюжет о конкурсе "Краса Чечни-2006", в котором участвовала 14-летняя Фатима Хазуева. Это произошло вскоре после публикации, в которой её назвали второй женой главы Чечни Рамзана Кадырова. Одновременно сайт опубликовавшего расследования издания подвергся хакерским атакам.
Расследование издания "Проект" вышло 7 апреля. В тексте утверждалось, что несмотря на официальный запрет в России полигамных браков, у Кадырова могут быть несколько жён, вторая из которых — Хазуева. У первой, официальной, супруги и Хазуевой издание нашло недвижимость общей стоимостью не менее 800 миллионов рублей. Это значительно превышает их официальные доходы — обе женщины трудоустроены чиновниками в администрации главы Чечни.
В 2006 году Хазуева, которой тогда было 14 лет, участвовала в единственном в истории современной Чечни конкурсе красоты. Фрагмент сюжета Первого канала о конкурсе "Проект" показал в своем расследовании. Сейчас вместо репортажа на сайте канала появляется сообщение о ошибке, обратило внимание издание. Возможно, это была единственная публично доступная видеозапись с ней.
Из четырёх материалов о конкурсе исчез только сюжет о ней, так что маловероятно, что репортаж удалили случайно, отмечает "Проект". Редакции не удалось связаться с представителями Первого канала.
После публикации материала о супругах Кадырова, увеличилось количество атак злоумышленников на сайт "Проекта", утром 9 апреля он на некоторое время перестал открываться, сообщает издание. Кроме того, на расследование поступали масссовые жалобы в ютьюбе и тиктоке, вероятно, с целью блокировки видео.
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