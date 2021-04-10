Новости
Кадыровцы окружили дом, где находится депортированный из Франции чеченец Гадаев
Силовики из Чечни окружили дом, где находится депортированный накануне из Франции уроженец республики Магомед Гадаев. Они требуют у адвоката и правозащитников, чтобы им выдали его.
Как сообщила Кавказ.Реалии жена Гадаева, муж позвонил ей с телефона адвоката и рассказал, что его хотят увезти в Чечню.
«Правозащитники спрятали его, но кадыровцы нашли место. Они окружили дом, сказали, что только допросить его заберут в Чечню», – рассказала собеседница.
Редакция не смогла получить полноценные комментарии у правозащитников, но получила подтверждение происходящего.
Ранее сегодня адвокатам и общественникам потребовалось несколько часов, чтобы добиться освобождения незаконно удерживаемого сотрудниками ФСБ в московском аэропорту «Шереметьево» 37-летнего Гадаева.
- Гадаева выдворили 9 апреля. Накануне в депортационной тюрьме он порезал себе живот в знак протеста против решения о высылке.
- 8 апреля во Франции Гадаева задержали, когда он пришел в полицию отмечаться. Он приходил туда для этого ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
Другие новости дня
В селе Намохвани утонул в реке один из участников акции протеста против строительства ГЭС
В селе Намохвани Цхалтубского муниципалитета в реке утонул один из протестующих против строительства Намахванской ГЭС. Информацию Общественному вещателю Грузии подтвердил один из организаторов акции протеста Варлам Голетиани.
«Мужчина на берегу реки передал свой телефон одному из активистов и вошел в воду. Находившиеся поблизости попытались спасти молодого мужчину, но он поплыл к середине реки, и в конце концов его унесло течением. Тело пока не найдено. На данном этапе мне сложно сказать, связано ли его решение со строительством Намахванской ГЭС», - сказал Варлам Голетиани.
Как сообщили в МВД, на месте работают спасатели.
В Абхазии за сутки подтверждено 22 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 179 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, 27 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 9.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 691 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13 190 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последние данные по вакцинации от коронавируса в Грузии
Вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли 18 287 человек. Информацию распространяет Национальный центр по контролю над заболеваниями. Практически все граждане пока получили только первую дозу вакцины. Количество привившихся сохраняется на уровне 1-1,5 тысячи человек в день.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта. На данном этапе привиться могут медицинские работники, лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами.
8 апреля Минздрав Грузии объявил, что вакцину AstraZeneca будут использовать только для граждан старше 55 лет. Решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) потребовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании.
Граждан Грузии также прививают американо-немецкой вакциной Pfizer. Записаться на вакцинацию можно на специальной электронной платформе Минздрава Грузии. Получить дополнительную информацию можно на «горячей линии» 1522 с 09:00 до 23:00, включая выходные. Вакцинация является добровольной и полностью бесплатной.
У Бранденбургских ворот появился палаточный лагерь в защиту Навального
Перед Бранденбургскими воротами в Берлине появился палаточный лагерь в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок во Владимирской области, сообщила «Немецкая волна». Ожидается, что «лагерь демократии» будет оставаться в центре немецкой столицы на протяжении одного месяца. Организатор акции – объединение Unkremlin, находящееся в стадии формирования.
Активисты требуют освобождения Навального и всех других политических заключенных в России. На плакатах, в частности, написаны требования «остановить путинский террор», «прекратить реализацию проекта «Северный поток – 2» и «лишить лицензии телеканал RT».
По данным организаторов, в ближайшие дни в протестном лагере выступят ряд представителей российской оппозиции, в том числе журналистка и политическая активистка Ольга Романова.
Похороны принца Филиппа назначены на 17 апреля
Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля, сообщил Букингемский дворец. Геральдическая палата ранее объявила, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия, а до похорон тело принца останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном.
В соответствии в волей герцога, перед похоронами не будет проводиться публичного прощания.
Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца Филипа, траур королевской семьи - две недели.
В субботу, 10 апреля, по всей Британии, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе, описывает Би-би-си сегодняшние памятные мероприятия, проходящие в условиях эпидемических ограничений.
Артиллерийский салют начался в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Каждую минуту раздавался один артиллерийский залп, всего 41. Применялись и пушки времен Первой мировой войны. Из них же стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа, а позднее - во время коронации Елизаветы II.
К салюту присоединились корабли Королевского военно-морского флота, в том числе эскадренный миноносец «Даймонд» и фрегат «Монтроуз». Во время Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте, а с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.
Ранее подобная церемония проводилась лишь дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965-м.
Артиллерийский салют транслировался онлайн и по телевидению.
В Тбилиси не разрешили установить палатки бизнесменам, протестующим из-за «комендантского часа»
Полицейские не позволили предпринимателям, требующим отмены «комендантского часа», установить палатки у Дома правительства в центре Тбилиси, сообщает Общественный вещатель Грузии.
У администрации правительства Грузии сегодня собрались около двух десятков человек – владельцы детских развлекательных центров, отелей, объектов питания и туроператоры. Их главное требование – незамедлительно отменить запрет на передвижение с 21:00 до 5:00. Протестующие попытались установить на месте две палатки, однако сотрудники МВД конфисковали их. Некоторое время на акции было шумно. Полицейские призвали участников акции к спокойствию, пообещав вернуть им палатки чуть позже.
«Мы фактически закрыты уже год и месяц, и прогнозов о том, когда мы сможем работать полноценно или хотя бы с более-менее нормальной нагрузкой, не существует. Я требую отмены «комендантского часа» и прогнозируемых условий. Если «комендантский час» обязательно должен быть, то пусть он будет привязан к числу инфицированных», - сказал в комментарии журналистам владелец гостиницы Гурам Гогишвили.
Предприниматели намерены оставаться у Дома правительства до тех пор, пока власти не ответят на их требования. Они также призвали поддержать их протест политиков и общественных деятелей.
- Ограничение на передвижение по улицам пешком и на автомобилях действует в Грузии с ноября 2020 года. За нарушение «комендантского часа» для физических лиц предусмотрен штраф в размере 2 тысяч лари, а для юридических - 10 тысяч.
- В настоящее время в Грузии также запрещено проведение социальных мероприятий с участием более 10 человек. Физическим и юридическим лицам не разрешается предоставлять помещения для проведения массовых мероприятий, свадеб, поминок и юбилеев.
- По субботам и воскресеньям все объекты питания могут работать только навынос. Еще одно ограничение – всеобщий масочный режим.
- Накануне власти Грузии приняли решение о продлении пасхальных каникул на десять дней. Нерабочими объявлены дни с 4 по 11 мая. Уже сейчас работодателям рекомендовано переводить сотрудников на «дистанционку».
МИД Грузии: Решение о возвращении посла в Украину будет принято в ближайшее время
В МИД Грузии подтвердили информацию о решении вернуть посла в Украину.
Как сообщила Общественному вещателю пресс-секретарь ведомства Мари Нарчемашвили, решение о возвращении Теймураза Шарашенидзе в Киев будет принято в ближайшее время.
«Заверяю вас, что в ближайшее время будет принято решение о возвращении посла Грузии в Украину. Как известно, он был отозван для консультаций. Текущая ситуация вокруг Украины, так же как и повестка дня отношений между двумя странами, общие вызовы, которые стоят перед Украиной и Грузией, а также обстановка безопасности в регионе в целом, естественно, требуют присутствия на месте главы грузинской миссии. Поэтому решение о его возвращении (Теймураза Шарашенидзе) в Киев будет принято в ближайшее время. На данном этапе речь о замене посла не идет, в Киев вернется действующий посол», - сказали в МИД.
- В мае прошлого года посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Позже в МИД заявили, что решение о сроках возвращения дипломата будет зависеть от шагов, которые предпримут власти Украины в плане нормализации отношений с Грузией.
Британия почтила память принца Филиппа артиллерийским салютом
По всей Британии, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе, описывает Би-би-си сегодняшние памятные мероприятия, проходящие в условиях эпидемических ограничений.
Артиллерийский салют начался в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Каждую минуту раздавался один артиллерийский залп, всего 41. Применялись и пушки времен Первой мировой войны. Из них же стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа, а позднее - во время коронации Елизаветы II.
К салюту присоединились корабли Королевского военно-морского флота, в том числе эскадренный миноносец «Даймонд» и фрегат «Монтроуз». Во время Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте, а с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.
Ранее подобная церемония проводилась лишь дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965-м.
Артиллерийский салют транслировался онлайн и по телевидению.
Букингемский дворец, как ожидается, огласит подробности проведения похорон принца Филиппа. Геральдическая палата уже сообщила, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия, а до похорон тело принца останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном.
В связи с пандемией в похоронную церемонию будут внесены изменения. В соответствии в волей герцога, перед похоронами не будет проводиться публичного прощания.
Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию
Группа депутатов Бундестага написала письмо российскому оппозиционному политику Алексею Навальному в колонию в Покрове. В тексте немецкие законодатели выражают политику свою поддержку и солидарность. Выдержки публикует журнал «Шпигель».
Межпартийное обращение к Навальному подписали 11 человек, в том числе – уполномоченная по правам человека Бербель Кофлер, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник, члены партии «Зеленых», ХДС и СвДП.
В тексте отмечается, что члены немецкого парламента считают условия содержания политика невыносимыми. Они призывают к расследованию ситуации с Навальным в Совете Европы, утверждая, что условия в колонии могут быть несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток.
Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к себе одобренного им врача. Он жалуется на проблемы со здоровьем – в частности, на онемение ног и боли в спине. Его защита и лечащий врач настаивают, что он не получает нормального лечения.
В колонии, где политик находится с середины марта, он похудел на 13 килограммов, на обследовании в тюремной больнице у него были найдены две межпозвоночные грыжи. Согласно назначенному ему наказанию, Навальный должен находиться в заключении до лета 2023 года. Сам он, как и его соратники, считают дело, по которому Навального отправили в колонию, сфабрикованным, а уголовный срок – политической расправой над ним.
Афган Мухтарлы на опросе в Генпрокуратуре Грузии назвал имена причастных к его похищению
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы в ходе опроса в Генпрокуратуре Грузии назвал имена лиц, причастных к его похищению в мае 2017 года, как с грузинской, так и с азербайджанской стороны. Об этом он заявил в комментарии телеканалу «Формула».
Опрос Мухтарлы продолжался более десяти часов и завершился уже после полуночи. По его словам, он озвучил несколько фамилий, а также предоставил следователям детальную информацию о месте похищения и последующих передвижениях похитителей, передает агентство «Новости-Грузия».
Оппозиционный азербайджанский журналист уверен, что тогдашний премьер Георгий Квирикашвили выдал приказ о его похищении по поручению Бидзины Иванишвили – миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта», которого оппоненты называют закулисным правителем страны.
«Мне не известно, кто участвовал в моем похищении с грузинской стороны, однако я могу назвать ведомства, которые были задействованы: МВД, криминальная полиция, пограничная полиция и пограничный пункт пропуска. Я не могу представить, что приказ о похищении был отдан без участия Георгия Квирикашвили. Он был премьером, однако я считаю, что он выполнял поручение Иванишвили», - сказал Мухтарлы. Журналист считает, что дело о его похищении политизировано и не надеется на справедливое расследование.
- Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию в 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
- 29 мая 2017 года Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси и пропал. Спустя несколько дней журналиста обнаружили в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.
- В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти и приговорили к шести годам лишения свободы.
- В марте 2020 года Афгана Мухтарлы выпустили на свободу. Он отправился в Германию.
- Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее после случившегося с должностей сняли глав контрразведки и погранслужбы Грузии.
- В октябре прошлого года Мухтарлы не пустили на рейс Берлин-Тбилиси. В марте текущего года он сообщил, что пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа во въезде на территорию Грузию.
- Мухтарлы прибыл в Тбилиси 7 апреля для дачи показаний в Генпрокуратуре Грузии. Он собирается пробыть в Тбилиси около двух недель. Дело Мухтарлы расследуется по статье УК Грузии «незаконное лишение свободы». В июле 2017 года МВД передало его Генпрокуратуре.
В Тбилиси протестуют против проекта парка на территории бывшего ипподрома
Протестная акция прошла сегодня, 10 апреля, на территории бывшего ипподрома в Сабурталинском районе, где мэрия Тбилиси планирует построить Центральный парк.
Митинг собрал несколько десятков человек, которым не нравится представленный столичными властями проект. Основная претензия горожан – застройка большей части рекреационной зоны. Они указывают, что мэрия утвердила его проект непрозрачно, не спросив мнения граждан или специалистов.
«Они анонсировали проект, а уже на следующий день устроили на ипподроме строительную площадку. В проекте не учли суть ипподрома, его ценность. Они хотят сделать здесь множество бетонных тропинок, вписав в природный ландшафт тысячу активностей, которые никому не нужны… Они планируют построить здесь ресторан. Мы хотим, чтобы на этой территории было как можно меньше бетона, меньше развлекательных пространств», - сказала журналистам одна из участниц митинга.
- Обустройство Центрального парка на месте бывшего ипподрома началось в конце октября прошлого года, незадолго до парламентских выборов. Ожидается, что работы продлятся около двух лет, информирует агентство «Новости-Грузия».
- Территорию площадью 36 гектаров муниципалитету подарил основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили. Его благотворительный фонд «Карту» также обещал выделить несколько десятков миллионов лари на реализацию инициативы.
- Согласно представленному проекту, вся территория парка будет разделена на 26 зон. Предусмотрено обустройство образовательного центра, ботанического сада. Также на территории появятся фонтан и амфитеатр, спортивная зона, скейтпарк, объекты питания. Среди других объектов – зоны для выгула животных, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, тоннели, зиплайн. Проект также предусматривает обустройство велосипедных тропинок, пространства для стритбола, ареала для походов и скалолазания. Вокруг Центрального парка построят три автостоянки.
Российский миллиардер был признан мертвым по справке из ЗАГСа в Абхазии
Петербургская квартира живущего в Лондоне российского миллиардера Андрея Андреева была продана без его ведома, после того как он был признан мертвым в России. Чиновникам оказалось для этого достаточно нотариально заверенного документа из самопровозглашенной республики Абхазия.
Андреев входит в список богатейших людей в России, его состояние оценивается журналом Forbes почти в 2 миллиарда долларов. Издание рассказало историю о его смерти, о которой он сам не знал.
Андреев (настоящая фамилия - Оганджанянц) - создатель сервисов для знакомств Mamba, Badoo и Bumble, в 2005 году он переехал из России в Лондон. В Санкт-Петербурге у него осталась квартира, унаследованная им от бабушки. В ней он провел все детство и до сих пор прописан, однако недвижимость успела дважды сменить владельцев.
Согласно выпискам из Росреестра, в 2012 году квартира перешла в собственность по наследству жительнице Абхазии Людмиле Тория. Она, согласно абхазским документам, в 2008 году вышла замуж за миллиардера, а через четыре года стала его вдовой. Эти документы были легализованы в России, этого оказалось достаточным для переоформления владельца квартиры и ее продажи в январе 2013 года.
Новая владелица утверждает, что узнала, что квартира была куплена не у настоящего владельца осенью 2020 года. Тогда юристы Андреева обратились в суд с требованием вернуть миллиардеру квартиру. Тогда же предприниматель узнал о своей смерти в Абхазии. Его псевдовдова умерла на самом деле - в 2019 году, в Краснодаре, от пневмонии.
В Ахалгорском районе вводится карантин в связи с ухудшением эпидситуации
В связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия и в целях предотвращения распространения инфекции среди населения с субботы, 10 апреля, вводится карантин.
Данные меры приняты по распоряжению руководства районной администрации и рекомендации главного санитарного врача республики Марины Кочиевой.
«Свою работу до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки прекращает Ленингорский рынок выходного дня. С учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на карантин закрываются и образовательные учреждения Ленингорского района. Решение принято совместно с Министерством образования и главой районной администрации Владимиром Гулиевым», - отметили в пресс-службе.
Собеседник информагентства «Рес» сообщил, что положительная динамика по коронавирусу сохраняется в селах Цинагарской зоны.
Ранее сообщалось, что в районной больнице ожидается приезд специалистов из РММЦ, которые совместно с местными коллегами будут оказывать всю необходимую медицинскую помощь больным, чтобы снять нагрузку, которая ощущается в больнице за последнее время.
Медики настоятельно рекомендуют населению соблюдать все правила и рекомендации Югосетпотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.
Гига Бокерия избран председателем партии «Европейская Грузия»
Гига Бокерия избран председателем партии «Европейская Грузия». Решение было принято на сегодняшнем съезде партии, в ходе которого также был утвержден политсовет «Европейской Грузии».
Таим образом, политсовет «Европейской Грузии» возглавит Гиги Церетели, политическим секретарем партии по внешним отношениям станет Георгий Канделаки, Акакий Бобохидзе займет пост генерального секретаря партии.
По заявлению Акакия Бобохидзе, Гига Бокерия был утвержден большинством голосов.
Один из лидеров «Европейской Грузии» Отар Кахидзе уверен, что новое руководство выступит с инициативами, которые позволят им стать ближе к избирателям, представить свою программу, и «в то же время быть защитниками либеральных ценностей, демократии, свободной рыночной экономики».
Сегодня также стало известно, что партию покинули ее бывший председатель Давид Бакрадзе и генеральный секретарь Гиги Угулава. Вслед за ними сегодня об уходе из партии «Европейская Грузия» также объявили Гиви Таргамадзе и Леван Тархнишвили. Все они открыто говорили о разногласиях с Гигой Бокерия, упрекая его в нежелании обновлять и реформировать партию.
- Партия «Европейская Грузия – Движение за свободу» была основана в 2017 году несколькими политическими лидерами, покинувшими «Единое национальное движение» вскоре после парламентских выборов. Со дня основания председателем «Европейской Грузии» был Давид Бакрадзе. В 2018 году он баллотировался от партии президентских выборах и занял третье место с 10,97% голосов. Осенью 2020 года «Европейская Грузия» впервые баллотировалась на парламентских выборах самостоятельно. По официальным данным, партия получила 3,79% голосов.
Депортированный из Франции Магомед Гадаев отпущен из «Шереметьево»
Несколько часов потребовалось адвокатам и общественникам, чтобы добиться освобождения незаконно удерживаемого сотрудниками ФСБ в московском аэропорту «Шереметьево» 37-летнего Магомеда Гадаева, депортированного в Россию из Франции. По факту его задержания подана жалоба в военную прокуратуру Подольского гарнизона.
«Магомед Гадаев, вопреки решению суда незаконно депортированный сегодня из Франции, а затем более 12 часов удерживаемый сотрудниками ФСБ в порту Шереметьево без всяких законных оснований и без допуска к нему адвоката, наконец-то освобожден. В течение этих 12 часов мы так и не смогли получить от сотрудников погранконтроля объяснения, на каком основании Гадаева принудительно удерживают в аэропорту», – написал на своей странице в фейсбуке председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.
В комментариях к записи правозащитник уточнил, что освобождением депортированного активиста занималась «пестрая команда», в настоящий момент Гадаев находится в России, где именно – не уточняется.
В опубликованной Каляпиным жалобе адвоката Артема Немова на имя военного прокурора Подольского гарнизона говорится, что задержавшие чеченского беженца силовики сообщили об имеющейся «договоренности» с сотрудниками МВД Чечни о передаче задержанного им.
«Гадаеву в случае передачи его сотрудникам МВД по Чеченской Республике может угрожать опасность для жизни и здоровья, – говорится в жалобе, – поскольку Гадаев является свидетелем по уголовному делу № 68042, возбужденному по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 126, 286 УК РФ, в отношении сотрудников МВД по Чеченской Республике, часть из которых в настоящее время продолжает исполнять служебные обязанности».
- Гадаев является членом правления организации «Барт Маршо» и членом «Ассамблеи чеченцев Европы». Его поместили в депортационную тюрьму во Франции 8 апреля, когда пришел в полицию отмечаться. Он приходил туда для этого ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
- До этого Гадаева задержали в октябре 2020 года на волне усиленного внимания правоохранительных органов к чеченской диаспоре после убийства французского учителя Сэмюэля Пати. Тогда и было принято первое решение о его высылке, но сначала его приостановили, так как заключенный заболел коронавирусом.
За сутки на Северном Кавказе умерли 24 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 348
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 348.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Северной Осетии – три, в Дагестане, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии, согласно официальным данным, умерли 8 776 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае.
- Краснодарский край + 107 (43 445 – за все время пандемии)
- Ставропольский край + 97 (51 347)
- Дагестан + 44 (31 475)
- Кабардино-Балкария + 35 (23 187)
- Калмыкия + 8 (20 165)
- Северная Осетия + 15 (16 495)
- Адыгея + 13 (14 209)
- Карачаево-Черкесия + 12 (19 815)
- Чечня + 10 (11 775)
- Ингушетия + 7 (15 213)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 247 126 случаев COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 10 апреля, выявлено 4 632 688 заболевших коронавирусом.
В Грузии задержан активист общественного движения против строительства ГЭС
На западе Грузии полицейские задержали активиста Лашу Кутателадзе, члена общественного движения «Защитников ущелья Риони», выступающего против строительства Намахванской ГЭС, сообщает телеканал «Мтавари».
Согласно распространившейся информации, задержание произошло накануне, когда Кутателадзе возвращался из Цхалтубо в Намахвани. На дороге Кутаиси-Алпана его остановили полицейские. Утверждается, что они запретили активисту продолжать дальнейшее передвижение. В итоге Кутателадзе задержали, предъявив обвинения в неповиновении законным требованием полиции. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 1 тысячи до 4 тысяч лари или административное задержание на срок до 15 суток.
Сегодня дело рассмотрит Кутаисский городской суд. В настоящее время Кутателадзе находится в следственном изоляторе. Его интересы представляет Саломе Салдадзе, представитель НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ). «На основании информации, полученной от задержанного, могу сказать, что фактические обстоятельства никоим образом не включены в статью, в нарушении которой он обвиняется. Мы считаем, что правонарушения вообще не было. Наша позиция на суде будет такой же», - сказала Салдадзе. В АМЮГ также считают неоправданным и неконституционным ограничения на передвижение в долине Риони, установленные полицией.
Официальных комментариев от МВД Грузии в связи с задержанием активиста до сих пор не поступало. Его соратники говорят, что, когда они спросили у высокопоставленных полицейских о причине ареста, то те ответили, что он пересек государственную границу.
Противники строительства Намахванской ГЭС уверены, что действия правоохранительных органов направлены на запугивание протестующих.
- Ограничения на передвижение в Цхалтубском муниципалитете ввели в начале апреля на фоне протестов, вызванных возобновлением работ в Намахвани. Меры в МВД объяснили соображениями безопасности.
- Издание RegInfo пишет, что ограничения применяются избирательно. Утверждается, что полиция проверяет всех граждан на въездах и выездах из долины Риони, а продолжать движение позволяют только тем, кто не имеет никакого отношения к акциям протеста.
- Протесты против строительства «Намахвани ГЭС» продолжаются уже полгода. Активисты разбили палаточный городок близ стройплощадки, где продолжают дежурства уже 165 дней.
Давид Бакрадзе и Гиги Угулава официально покинули партию «Европейская Грузия»
Лидеры «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и Гиги Угулава официально покинули ряды оппозиционной партии, сообщает агентство «Новости-Грузия». Бакрадзе занимал пост председателя «Европейской Грузии», а Угулава – пост генерального секретаря. О своих планах они объявили еще в феврале. Теперь же оба подтвердили намерения. Сегодня состоится съезд «Европейской Грузии», на котором будет избрано новое политическое руководство партии.
Ни Бакрадзе, ни Угулава присутствовать на съезде не будут. Оба политика объясняют свое решение слабыми результатами «Европейской Грузии» на парламентских выборах осенью 2020 года. Партия, у которой в законодательном органе девятого созыва было 21 место, не смогла сохранить своих позиций. В парламенте десятого созыва «Европейская Грузия» получила всего пять мандатов.
«Несмотря на грубую и очевидную фальсификацию парламентских выборов 2020 года властями, показанный нами результат был очень далек от желаемого, что является четким показателем того, что партия нуждается в фундаментальных обновлениях и реформах, в том числе, в полном обновлении команды лидеров, выдвижении вперед новых лиц и включении в новые политические конфигурации с другими партиями», - написал Бакрадзе на своей странице в Facebook.
В свою очередь Гиги Угулава отметил, что окончательно решил выйти из партии, когда понял, что ресурсов для обновления «Европейской Грузии» не существует. Одновременно Угулава не скрывает, что у него были совершенно разные взгляды касательно будущего команды с Гигой Бокерия – руководителем политического совета «Европейской Грузии».
«Партия нуждается в обновлении, которое подразумевает наследование, расширение, конечно, его улучшение, а не противостояние или отказ от прошлого. Мне очень жаль, но путь, выбранный партией сейчас, больше похож на движение в прошлое, чем в будущее», - написал Угулава в Facebook.
Что касается планов на будущее, то и Угулава, и Бакрадзе говорят, что пока не планируют вступать в какую-либо партию, однако продолжат активно заниматься политикой и свою оппозиционную деятельность.
«После ухода из «Европейской Грузии» я беру партийную паузу, однако остаюсь в политической и общей оппозиционной борьбе. Как гражданин этой страны и как политик, я сделаю все для того, чтобы Грузия была демократическим, экономически сильным, свободным и европейским государством», - пишет Бакрадзе.
- По данным телеканала «Мтавари», «Европейскую Грузию» в ближайшее время могут покинуть и другие лидеры, в числе которых Ирма Надирашвили, Гога Габашвили, Леван Тархнишвили, Гиви Таргамадзе и другие. Официально об этом станет известно после съезда.
- Партия «Европейская Грузия – Движение за свободу» была основана в 2017 году несколькими политическими лидерами, покинувшими «Единое национальное движение» вскоре после парламентских выборов. Со дня основания председателем «Европейской Грузии» был Давид Бакрадзе. В 2018 году он баллотировался от партии президентских выборах и занял третье место с 10,97% голосов. Осенью 2020 года «Европейская Грузия» впервые баллотировалась на парламентских выборах самостоятельно. По официальным данным, партия получила 3,79% голосов.
Власти Китая оштрафовали владельца AliExpress на рекордные $2,8 миллиарда
Власти Китая оштрафовали корпорацию Alibaba на $2,8 миллиарда долларов в рамках антимонопольного расследования. Это самый крупный штраф в истории страны. Основатель компании Джек Ма в октябре публично раскритиковал чиновников, после чего исчез почти на три месяца, а крупнейшее в мире размещение акций другой его компании было отменено.
Джек Ма считался самым богатым человеком в Китае. Все изменилось после его критики в адрес властей. Состояние бизнесмена оценивалось журналом Forbes в 65,5 миллиардов долларов. 24 октября Ма раскритиковал на экономическом форуме в Шанхае правительственных чиновников, заявив, что регуляторные меры, «придуманные стариками», не соответствуют времени, и обвинил их в волоките и защите интересов банков.
Выступление было сделано после приветственной речи заместителя председателя КНР, 72-летнего Ван Цишаня – которого называют ближайшим сподвижником лидера КНР Си Цзиньпина. Он говорил об опасностях распространения новых финансовых технологий для экономической стабильности. Слова Ма были восприняты как прямая критика Цишаня, после этого он исчез на три месяца. С осени оценка активов предпринимателя снизилась приблизительно на 15 миллиардов долларов, теперь он четвертый в списке самых богатых китайцев.
Расследование в отношении Alibaba Group началось в декабре, после выступления Ма. Регулятор обвинил компанию, известную на европейском рынке по интернет-магазину AliExpress, в принуждении продавцов торговать только на одной платформе. Такая практика нарушила права и интересы потребителей и ударила по бизнесу продавцов, указал китайский регулятор.
Китайские власти намерены сократить масштабы бизнес-империи Ма, заявляли The Wall Street Journal чиновники страны. Одновременно власти обещают ужесточить регулирование финтех-стартапов, сделав правила их работы более жесткими и похожими на банковские.
В ноябре власти КНР сорвали крупнейшее в истории размещение акций – компания была основана Ма. Финансовая Ant Group должна была привлечь $34,5 миллиарда в Гонконге и Шанхае, это бы стало крупнейшим IPO в истории. После этого оценка компании могла составить $315 миллиардов – дороже, чем Bank of America. Однако выход на биржи был отменен за два дня до запланированного срока.
После IPO Ant Group, по прогнозу Bloomberg, Ма мог бы подняться на 11-е место в списке богатейших людей планеты. Одновременно Пекин потребовал отделить от Alibaba медиаактивы, а основанная Ма элитная бизнес-школа была вынуждена приостановить прием новых студентов, сообщила в пятницу Financial Times.
Противостояние Ма и властей имеет не только политический подтекст, – считает китаист Александр Габуев. «Сюжет тут не только в борьбе неповоротливого госкапитализма с популярным олигархом-инноватором. А в том, как Си Цзиньпин и его команда видят риски для устойчивости финансовой системы», – рассказывал он в Фейсбуке. По словам эксперта, китайские власти опасаются, что плохо регулируемые финансовые компании могут принести нестабильность в финансовую систему, вызвав серьезное недовольство населения.
«Когда два года назад лопнула пирамида р2р-платформ, куча китайцев возмущались: «А где же были партия и правительство, когда меня обманывали?» – пишет эксперт. – Именно поэтому весь последний год регуляторы готовили новые правила для работы платформ вроде Ant, и саму компанию предупреждали, что ей неплохо бы повременить с размещением».
Сегодня в Грузии день траура по погибшим жителям Гальского района
Сегодня, 10 апреля, в Грузии день траура по трагически погибшим 7 апреля 2021 года гражданам Грузии, проживающим на территории самопровозглашенной республики Абхазия.
Государственные флаги Грузии приспущены на всех административных зданиях страны, сообщает Общественный вещатель.
7 апреля четверо граждан Грузии из Гальского района трагически погибли при переходе линии де-факто границы на реке Ингури. По данным СГБ Грузии, они пытались попасть на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, вброд через реку Ингури в районе сел Шамгона и Тагилони, во избежание незаконных задержаний, практикуемых российскими пограничниками на разделительной линии.
Грузия и Литва утвердили план сотрудничества в сфере обороны
Грузия и Литва утвердили план сотрудничества в оборонной сфере на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Документ был оформлен в рамках официального визита в Литву грузинской делегации во главе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. В пятницу его подписали заместители руководителей оборонных ведомств двух стран – Маргирис Абукявичюс и Лела Чиковани, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сотрудничество Литвы и Грузии в области обороны охватывает множество областей: военное образование и обучение, кибербезопасность, совместные учения в Литве и Грузии, а также сотрудничество на уровне сухопутных войск, спецназа, военных академий. Оформленный план касается самых разных аспектов этих отношений – начиная от официальных визитов, заканчивая военными учениями. Как отмечается, все эти мероприятия направлены на усиление возможностей Сил обороны Грузии.
В пресс-службе Минобороны Литвы подчеркнули, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является кибербезопасность.
«Согласно декларации о намерениях, подписанной Литвой и Грузией, планируется участие грузин в Региональном центре кибербезопасности, который будет создан в Каунасе как часть Национального центра кибербезопасности. В этом году Литва и Грузия вместе примут участие в учениях по кибербезопасности», - сказал Абукявичюс.
В прошлом году почти все совместные мероприятия министерств обороны Грузии и Литвы были отменены из-за коронавируса. В этом году ожидается реализация значительно большего числа инициатив, предусмотренных планом сотрудничества.
Минобороны РФ опубликовало личные дела Гагарина и Титова
Российское министерство обороны рассекретило и опубликовало ряд документов об участниках первого советского отряда космонавтов. В том числе - фрагменты личных дел космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова, полетное задание на первую космическую экспедицию, зачетные книжки космонавтов, их служебные характеристики и наградные листы.
Документы выложены на специальный подсайт министерства, посвященный 60-летию полета Гагарина на космическом корабле «Восток». Оно будет отмечаться 12 апреля. Этот день провозглашен ООН Международным днем полета человека в космос.
С момента первого полета, в космосе побывали 566 человек, трое из них совершили суборбитальные полеты. Рекордсменами по числу экспедиций являются американские астронавты Франклин Чанг-Диас и Джерри Линн Росс, совершившие по семь полетов.
Россиянин Геннадий Падалка больше всех провел времени в космосе - 878 дней. Советский космонавт Анатолий Соловьев 16 раз выходил в открытый космос. Самый продолжительный выход был у астронавтки Сьюзан Хелмс и у Джеймса Восса - почти девять часов.
9 апреля «Роскосмос» отправил к МКС пилотируемый корабль »Союз МС-18», названный именем Гагарина. На корпус ракеты-носителя были нанесены инициалы первого космонавта и его портрет. Корабль доставил на орбиту американского астронавта Марка Ванде Хая и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва.
В марте госкорпорация представила новый новый дизайн ракеты-носителей в бело-синей цветовой гамме в память о первом полете. Однако ракета, запущенная 9 апреля, была покрашена в серо-оранжевый, как и все «Союзы», использующиеся с 1961 года.
Коронавирус в Грузии: 506 случаев заражения за сутки, 11 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 506 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 25,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,96%, за последние две недели – 2,16%, а за последнюю неделю – 2,49%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 287 689. Более 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 240.
В Аджарии зафиксировано 76 случаев, в Самегрело и Земо Сванети – 66, в Имеретии – 43, в Квемо Картли – 33, в Кахетии, Гурии и Шида Картли – по 13, в Мцхета-Мтианети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10, в Самцхе-Джавахети – 3.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 869.
Выздоровели 342 человека, их общее число выросло до 276 426.
На данный момент в Грузии 7 083 активных случая коронавируса. Из них 2 190 пациентов (почти 31%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 074 инфицированных, в Имерети – 334, в Аджарии – 331. Состояние 370 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 76 человек.
4 592 гражданина (почти 65% активных случаев) лечатся на дому, а 301 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 198 граждан, в самоизоляции остаются 11,9 тысячи человек.
В проект бюджета США заложены средства на «сдерживание» Китая и РФ
Администрация президента США Джо Байдена планирует в 2022 году выделить Министерству обороны 715 миллиардов долларов. Это следует из направленного в пятницу в Конгресс предварительного проекта бюджета на будущий год.
Сумма примерно эквивалентна расходам на оборону в нынешнем финансовом году. Администрация Дональда Трампа, предшественника Байдена, существенно повысила военные расходы. Нынешнее предложение, как сообщает Reuters, стало компромиссом между сторонниками дальнейшего повышения расходов на оборону и теми, кто считает, что бюджет Пентагона нуждается в сокращении.
Среди бюджетных приоритетов Министерства обороны указано «сдерживание Китая». Необходимость противостоять угрозам со стороны Китая названо в документе «главным вызовом» для США. Упомянута в документе и Россия – в нем говорится о необходимости сдерживать ее «дестабилизирующее поведение». Россия и Китай названы в проекте бюджета «авторитарными государствами». Отмечено, что будут выделены дополнительные средства на продвижение прав человека и демократических ценностей в мире, а также борьбу с коррупцией – совместно с демократическими странами – партнерами США.
В президентском проекте бюджета нет детального распределения средств по статьям, предполагается, что решение об этом будет принимать Конгресс в рамках заданных параметров. Конгресс, впрочем, вправе менять эти параметры и перераспределять средства по своему усмотрению.
Среди приоритетов администрации Байдена – увеличение бюджетных расходов на борьбу с изменениями климата, образование, общественный транспорт. Полностью будет прекращено финансирование сооружения стены на южной границе США – одного из проектов администрации Трампа. При этом более 800 млн долларов будет выделено странам Центральной Америки с целью снизить поток мигрантов из этих стран, стремящихся добраться до США и получить там убежище или право на проживание.
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с публикацией проекта бюджета обвинила США в «русофобии и синофобии». «Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов», – написала она в Фейсбуке.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.