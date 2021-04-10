Кадыровцы окружили дом, где находится депортированный из Франции чеченец Гадаев

Силовики из Чечни окружили дом, где находится депортированный накануне из Франции уроженец республики Магомед Гадаев. Они требуют у адвоката и правозащитников, чтобы им выдали его.

Как сообщила Кавказ.Реалии жена Гадаева, муж позвонил ей с телефона адвоката и рассказал, что его хотят увезти в Чечню.

«Правозащитники спрятали его, но кадыровцы нашли место. Они окружили дом, сказали, что только допросить его заберут в Чечню», – рассказала собеседница.

Редакция не смогла получить полноценные комментарии у правозащитников, но получила подтверждение происходящего.

Ранее сегодня адвокатам и общественникам потребовалось несколько часов, чтобы добиться освобождения незаконно удерживаемого сотрудниками ФСБ в московском аэропорту «Шереметьево» 37-летнего Гадаева.