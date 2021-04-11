Абхазские избиратели ждут перемен

Сегодня в Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирателям предстоит избрать 142 депутата семи районных собраний, 19 депутатов Сухумского городского собрания, по 9 депутатов в городские собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутатов сельских и поселковых органов местного самоуправления. Выборы проходят в спокойной обстановке, явка по Сухуму к 14 часам составляет 13,45%.

В городах и районах Абхазии в 8 утра открылись избирательные участки. На всех участках соблюдаются все меры предосторожности, введенные в связи с пандемией COVID-19. Личный состав МВД переведен на усиленный режим несения службы.

Во всех районах зарегистрировано меньше кандидатов в депутаты, чем в прошлые годы. В Сухумское городское собрание на 19 депутатских мест претендуют 44 кандидата. Для сравнения, на выборах в 2011 году на 26 депутатских мест претендовало 85 кандидатов. В прошлом году Сухумское городское собрание приняло решение сократить число депутатов с 26 до 19. Среди кандидатов только четыре женщины. Что касается национального состава – почти все кандидаты абхазы, один армянин. Самому молодому 25 лет, самому старшему 59 лет. В столице Абхазии около 40 тысяч избирателей.

У входа в участок №1 избирательного округа №5, который расположен в сухумской городской поликлинике, установлены санитайзеры. Избирателям, которые пришли на голосование без масок и перчаток, выдавали их на участке. Члены комиссии, наблюдатели от кандидатов, сотрудники правоохранительных органов – все в защитных масках.

Председатель избирательной комиссии избирательного округа № 5 Лиана Ампар сообщила, что по округу выдвинулись два кандидата. Явка на 10.30 минут составила 86 человек.

– Пока такой активности нет, еще ранние часы, обычно всегда больше к обеду и после обеда идет поток людей.

Избиратель Тамара не смогла вспомнить фамилию уже бывшего депутата Городского собрания по данному округу.

– Мы не ходим и не обращаемся к ним никогда.

– Тем не менее на выборы ходите.

– Ходим, мы ответственные!

– Что вы ожидаете от этих выборов, от новых депутатов?

– Вообще, я ожидаю от всех, что там изменения бывают, чтобы они были в лучшую сторону. Чтобы было видно, что жизнь становится выше, лучше.

В участке №1 округа №4, расположенном в сухумской десятой школе, с утра наблюдается низкая активность явки избирателей. На 11 часов проголосовали всего 30 человек. На участке 1776 избирателей. Председатель избирательной комиссии Аида Кварчелия сообщила:

– Все идет нормально, в рамках закона, никаких нарушений нет. И никаких замечаний со стороны наблюдателей.

– Если сравнивать с предыдущими выборами?

– Конечно, 30 человек – это очень мало, но сегодня выходной день, я думаю, что люди придут голосовать, выполнят свой гражданский долг.

– У вас в округе два кандидата: женщина и мужчина, это отрадно…

– Да, что женщина-кандидат, это отрадно, это нам очень нравится. Посмотрим, какой будет результат.

– А раньше проходили женщины по вашему округу?

– Нет, раньше женщины не проходили по нашему округу.

Житель Сухума Владимир Ашуба всегда ходит на выборы.

– Что вы ожидаете от этих выборов?

– Я жду перемен, чтобы наш город процветал, чтобы было красиво, улицы сделали, дороги сделали, дома построили и друг друга уважали.

Председатель Сухумской избирательной комиссии Адгур Лагвилава сообщил, что выборы в столице республики проходят в спокойной обстановке, открыто и прозрачно. На участках установлены камеры, в открытом доступе любой желающий может посмотреть, что на каждом участке происходит. В целом на 14 часов дня наблюдается низкая явка на округах, в особенности там, где выдвинут один кандидат. Явка по городу на 14:00 составляет 13,4484%.

Адгур Лагвилава подчеркнул, что если Абхазия стремится к развитию, то в республике должны быть сильные органы местного самоуправления:

«Практически во всех развитых странах местное самоуправление тоже достаточно значимую роль играет в развитии. Но есть проблема с полномочиями у местных органов власти, им не хватает полномочий, чтобы раскрыть полностью потенциал органов местного самоуправления».

В Галском районном собрании на 11 мест претендует 21 кандидат в депутаты. Глава района Константин Пилия сообщил, что выборы проходят в штатном режиме. Явка по городу на 14:00 составляет 13,45%. Долгое время в районе не проводились выборы в органы местного самоуправления, так как там проживает мало жителей, обладающих абхазскими паспортами.

«На сегодняшний день у нас внесены в списки избирателей 859 человек. У нас 11 округов. Количество округов было сокращено, было 25, сейчас 11. Кандидатов у нас 21, из них четыре женщины. Три партии участвуют в избирательном процессе. И один кандидат выдвинут инициативной группой», – говорит Пилия.

Что касается национального состава, то среди кандидатов – абхазы, мингрелы, русские. Возраст – от 25 до 63 лет.

Все участковые комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими средствами. На каждом участке по три сотрудника милиции.

«Каждый участок снабжен двумя урнами: одной стационарной, одной выездной. На участках цветы, что меня удивило. Сами выборы должны быть праздником. Сами комиссии, люди, рядом живущие, вот так все организовали», – рассказывает Пилия.

В связи с тем, что в Абхазии введены веерные отключения света, избирательные комиссии в Галском районе снабдили фонариками, так как в кабинках для голосования в вечернее время будет темно.

Глава Галского района подчеркнул, что органы местного самоуправления очень важны и нужны. По его словам, необходимо увеличить их полномочия. Константин Пилия пояснил:

«Для начала нужно внести изменения в выборное законодательство, чтобы в этот орган попадали люди с опытом, с образованием. Попадая просто 25-летним, не имея за плечами ни опыта работы, ни высшего образования, я говорю о высшем образовании, и результаты работы будут соответствующие».

Выборы в органы местного самоуправления переносились два раза. Первый раз в связи с тем, что 22 марта 2020 года состоялись выборы президента Абхазии. В случае проведения второго тура, он совпал бы с выборами в органы местного самоуправления, поэтому выборы перенесли на ноябрь. Но осенью прошлого года пришлось перенести выборы во второй раз, причина – пандемия COVID-19.

Депутатом собрания может быть избран гражданин республики не моложе 25 лет. Не могут баллотироваться граждане с судимостью, стоящие на наркологическом или психоневрологическом учете.

Согласно закону о выборах в органы местного самоуправления, избранными считаются кандидаты, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки избирателей.

Органы местного самоуправления избираются сроком на четыре года. Итоги выборов будут обнародованы 12 апреля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия