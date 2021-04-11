В Абхазии завершились выборы в органы местного самоуправления

Завершились выборы в органы местного самоуправления самопровозглашенной республики Абхазия. В 20:00 по местному времени закрылись все избирательные участки, а члены избиркомов приступили к подсчетам голосов.

Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки избирателей.

Избранными считаются кандидаты в депутаты собрания, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования.

Если по избирательному округу не был избран ни один депутат собрания, либо выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или недействительными, избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок.

Избирателям предстояло избрать 142 депутатов семи районных собраний, 19 депутатов Сухумского городского собрания, по 9 депутатов в городские собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутатов сельских и поселковых органов местного самоуправления.