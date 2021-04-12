«Гирчи» готова прекратить бойкот парламента в случае полной легализации марихуаны

Друг президента России, миллиардер Аркадий Ротенберг с 2019 года владеет пятью гостиничными комплексами в аннексированном Россией Крыму , в которые он намерен вложить около 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Речь идёт о санаториях "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отеле "Дача Рахманинов".

Все эти санатории, кроме "Жемчужины", входят в сеть "Курорты Крыма". Ротенберг, как утверждает сейчас его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. При этом в сентябре 2019 года представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму. Тогда стало известно, что сеть "Курорты Крыма" сменила владельца и оказалась под управлением закрытого паевого фонда "Трес", предположительно связанного с Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Санатории "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за полтора миллиарда рублей. При этом дворец "Дюльбер", построенный в конце 19 века в мавританском стиле для представителя царской семьи, а также парк вокруг него признаны объектами культурного наследия. В лот вместе с санаторием "Дюльбер" вошли также земля санатория "Морской прибой" и участок со зданием дачи "Мисхор", в которой был открыт отель "Дача Рахманинов". За здания санатория "Жемчужина", расположенного около замка "Ласточкино гнездо", в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 миллионов рублей.

Аркадий Ротенберг — крупнейший владелец объектов туристического бизнеса в аннексированном Крыму, писали СМИ в феврале. Его компании после аннексии полуострова скупали земли и пансионаты зачастую ниже рыночной стоимости. Только кадастровая стоимость принадлежащей ему земли оценивается в 5 с половиной миллиардов рублей.

В конце января Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем "дворца" на мысе Идокопас под Геленджиком из расследования Фонда борьбы с коррупцией (включён российскими властями в список иностранных агентов. ФБК с эти не согласен). Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель, и сказал, что он не сразу сообщил о том, что владеет комплексом, из-за «чисто человеческого фактора». В расследовании ФБК утверждалось, что реальный бенефициар резиденции Владимир Путин. Предположительная стоимость "дворца" оценивается в 100 миллиардов рублей. Путин отверг причастность к зданию, заявив, что им владеют частные компании.

После аннексии Крыма в 2014 году Аркадий Ротенберг попал под санкции США и ЕС за близость к Путину, с которым дружит больше 50 лет. В 2020 году он получил звание Героя труда за строительство моста в Крым через Керченский пролив – он, по оценке газеты "Ведомости", обошёлся бюджету в 300 миллиардов рублей. Ротенберг – один из самых богатых людей России, его состояние оценивается журналом Forbes в 2,8 миллиарда долларов.