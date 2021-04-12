У здания правительства Абхазской автономии в Тбилиси задержали шесть человек. ФОТО

Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали шесть человек у здания правительства Абхазской автономной республики в Тбилиси. Протестующие пытались пройти в здание для встречи с главой абхазского правительства в изгнании Русланом Абашидзе.

Участники акции требуют отменить 5-дневный карантин, действующий для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую грузинскими властями.

Часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина.

Власти Грузии же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение.

В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».