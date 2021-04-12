Из Намахванского ущелья открылся вид на Тбилиси

В долине Риони, в районе строительства Намахвани ГЭС, обостряется противостояние между противниками проекта и правоохранительными органами. Обе стороны готовы к самым бескомпромиссным продолжениям.

Обстановка обострилась после вчерашнего демонтажа силами полиции палаточного городка протестующих – как было заявлено, для их же безопасности, из-за ожидаемого значительного повышения уровня воды в Риони. Утром площадку. На которой был установлен городок, перекопали с использованием тяжелой техники.

Протестующие сдаваться не намерены и требуют соблюдения своих конституционных прав – свободы передвижения в масштабах страны. Напомним, с 3 апреля полиция заблокировала ущелье с двух сторон – местные жители могут попасть в дома только по спецпропускам.

В ответ протестующие заблокировали дорогу к месту строительства. Часть из них направилась к расположенному неподалеку в селении Гумати офису компании инвестора ENKA Renewables, а часть безуспешно пыталась прорвать полицейские кордоны на входе в ущелье.

Один из лидеров протестного движения Варлам Голетиани призвал граждан выступить против беззакония, ограничивающих их право на мирные акции протеста:

«Люди могут прийти, присоединиться к нам и выступать против того, что правительство ограничило нам формы мирного протеста. Это наше конституционное право, нам запрещают ставить палатки без всяких на то оснований. Наш мирный протест длился 169 дней в палатках в Намахвани, и мы не собираемся сдаваться».

Если власти силой разгонят митинг, протестующие перейдут к плану «Б», предостерег Голетиани:

«Нам придется переместиться в Тбилиси, и я повторяю еще раз, это будет намного более тяжелый процесс для правительства и более ответственный для нас. Поэтому, если они проявят здравый смысл и проницательность, им это пойдет на пользу. Мы не собираемся останавливаться и будем бороться до последней капли крови. Мы говорим это со всей ответственностью, без каких-либо преувеличений и приукрашиваний», – заявил активист.

В ответ Министерство внутренних дел выступило с заявлением, в котором говорится, что они не позволят протесту в долине Риони пойти по насильственному сценарию.

«Министерство внутренних дел будет жестко реагировать на любое нарушение закона. Полиция призывает граждан не выходить за рамки свободы слова, разрешенной законом, и подчиняться требованиям правоохранительных органов», – сказано в заявлении МВД, которое в подтверждение серьезности своих намерений перебросило в регион две водометные машины.

В свою очередь, глава Минэкономики Натия Турнава призвала провести расширенную встречу с привлечением академических кругов. Компания ENKA Renewables по запросу правительства уже предоставила государству достаточно обширный перечень документации по всем исследованиям, заверила министр:

«Мы приглашаем неправительственный сектор, ученых, экспертов, всех, кто заинтересован и думает, что они могут внести положительный вклад в развитие уже проведенных исследований в Намахвани. К концу мая эксперты вернутся к нам со своими рекомендациями, и компания будет обязана учесть эти рекомендации. Этот проект – длительный процесс и в любой стадии проекта мы сможем встретиться с населением, неправительственным сектором и другими заинтересованными сторонами», – пообещала министр.

Юрист Лина Гвинианидзе, исполнительный директор Центра социальной справедливости, говорит, что мирная форму намахванского протеста не выходила за рамки законодательства:

«Власти всю последнюю неделю разговаривают с местным населением с позиции грубой силы. Ущелье заблокировано блокпостами, и апофеозом стало вытеснение участников с палаток. На этом этапе целью полиции является ликвидация мирного протеста в селе Намахвани. Этот шаг властей никак не может служить стабилизации обстановки, и думаю, будет иметь долгосрочные последствия».

На происходящее отреагировал аппарат Народного защитника. Во избежание неоправданного вмешательства в свободу собраний в соответствии с правами, гарантированными Конституцией, Народный защитник призвал Министерство внутренних дел незамедлительно предоставить протестующим возможность продолжить митинг в альтернативном месте поблизости.

«Офис Народного защитника продолжает проводить подробное расследование недавних событий и возможных нарушений прав человека в ущелье Риони, о результатах которого будет сообщено населению», – говорится в сообщении омбудсмена.