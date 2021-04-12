Беды и надежды абхазского туризма

В Общественной палате Абхазии сегодня обсуждали предстоящий туристический сезон. Члена палаты, отельеры и представители властей говорили об энергетических проблемах, сложностях пересечения российско-абхазской границы, мусоре и не очень вежливых людях, с которыми сталкиваются туристы. Несмотря на это, собравшиеся выразили надежду, что гостей будет много, а сезон будет удачным.

Общественная палата Абхазии инициировала обсуждение проблем туристической отрасли в преддверии начинающегося туристического сезона. В разговоре участвовали абхазские отельеры и министр по туризму Теймураз Хишба.

Турист с большим чеком, бальнеолечебница и отсутствие инвесторов

В мире, по словам Теймураза Хишба, каждый четвертый человек трудится в сфере туризма, в западной части Абхазии это каждый второй. Он отметил три важные проблемы – необходимость соответствовать уровню сервиса, дефицит санаторно-курортных объектов и ограничения при привлечении инвесторов:

«К нам стал приезжать другой турист, чек его оплаты стал больше. Соответствуем мы этому или нет – это другой вопрос, но к нам стали приезжать люди, которые до этого ездили отдыхать в Европу. Когда я позволяю себе сказать такую фразу, как «санаторно-курортный комплекс», я преувеличиваю, у нас всего три таких объекта. При этом не может не радовать, что, например, в городе Гагра частный бизнес взял бальнеолечебницу. В советское время этот объект принимал полторы тысячи человек в сутки, а в зимнее время – 800. Это – единственный объект, который реально может увеличить сезон. Учитывая нашу частичную признанность для всего остального мира, вызывает большие споры, как мы можем привлечь инвестора? Потому что, по большому счету, наш взор направлен, в данный момент, исключительно в сторону России. Наверное, другого мы на сегодняшний день себе позволить не можем, но должны стремиться».

Абхазия входит в четверку самых популярных для российских туристов направлений, на первом месте была Турция, но теперь там очень серьезная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Таким образом, перспективы на сезон 2021 года, по оценке главы туристического ведомства, очень хорошие.

Плохие дороги, коммуникации и электричество

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина напомнила, что пандемия не закончилась, нельзя расслабляться, необходимо строго соблюдать все рекомендации, которые давали отельерам для профилактики коронавирусной инфекции.

Калягина сказала о том, что наиболее острым вопросом для всей туристической отрасли является ограничение в снабжении электроэнергией. В Абхазии отели работают практически круглый год, они обеспечивают свои объекты запасами воды и оснащают движками на случай отключения электроэнергии. Отельеры готовы увеличивать количество мест, повышать уровень сервиса и платить налоги, но хотят, чтобы и государство о них позаботилось. Плохие дороги, коммуникации и электричество – вот те проблемы, которые должны решать власти.

По словам Анны Калягиной, каждый год возникают претензии к коммунальным службам, которые должны заниматься уборкой мусора:

«У нас очень грязно, когда едет экскурсионный поезд и переезжает границу, слева и справа просто катастрофа! Что на вокзале происходит – это ужасно. Я это говорю по отзывам своих туристов и гостей. Эти вопросы мы поднимаем каждый год. Давайте сделаем выездную комиссию с Общественной палатой, поедем по различным экскурсионным площадкам. Площадка на горе Мамзышхе, там ужас, что творится, там просто кошмар. Теймураз Владимирович, когда у нас начинается сезон?

Теймураз Хишба: Он уже начался.

Анна Калягина: У меня тогда вопрос сразу: а почему у нас пляжи не готовы? Солнышко появится, и люди начнут выходить на пляжи. Да, мы сами будем туда выходить, и сами будем убирать этот мусор, который лежит на пляжах. Но пляжи нужно выравнивать, кабинки для переодевания приводить в порядок, то есть, делать их комфортными».

Заторы на границе и абхазские гаишники

Член Общественной палаты Тимур Пипия под конец разговора выложил целый ворох серьезных проблем, которые не решаются ни властью, ни курортным бизнесом.

Все туристы, приезжая на отдых в Абхазию, сталкиваются с огромными очередями на границе:

«Первое, с чем сталкивается наш турист и первая проблема – это граница. Вопрос, который мы никак не можем сдвинуть. Что должен делать турист, который подошел к этой границе со своим саквояжем, с детьми, с семьей и столкнулся с этой огромной очередью? Очень многие туристы разворачиваются и уходят в Сочи, в Адлер, лишь бы не стоять в этом заторе. Самая главная проблема для нас – это прохождение нашего туриста через границу. Я не совсем уверен, что каждый из нас доезжал пассажирским поездом из Сочи до станции Сухум. Это сплошная мусорная свалка. Я проехал и был просто поражен. Жители близлежащих сел, поселков и городов просто сваливают свой мусор».

Многие говорят о безопасности туристов, но они, уверен Тимур Пипия, приезжая отдыхать на собственном транспорте, сталкиваются не с грабителями, которые разбивают окна машин и воруют вещи, а с абхазскими гаишниками:

«У нас нет всплеска преступности, я могу открыто сказать: едет у нас турист на своем автомобиле, с кем он сталкивается, в первую очередь? Не с вором, который ломает стекло, а с нашим гаишником, который его останавливает и начинает крутить, вертеть, искать какие-то причины. Ну, сейчас я начну рассказывать то, что рассказывают автотуристы каждому из нас, мы же осведомлены о том, что на дорогах творится. Там нужно наводить порядок!»

Некультурное поведение персонала и полуголые туристы на застолье в Дурипше

А когда турист, наконец, добрался до своего отеля или места отдыха, говорит Пипия, он может столкнуться с грубостью со стороны персонала или увидеть морскую воду, загрязненную канализационными стоками:

«Турист приезжает на туристический объект и с чем он сталкивается? Это хамство и не культурное поведение всего персонала. Вот, проблема. Как ее решить? Честно говоря, я не знаю. Вы должны давать рецепты по всем таким направлениям, вы же регуляторы всей этой деятельности. Идем дальше, наши коммуникации… Мы говорим о санитарном и эпидемиологическом состоянии, с пандемией все понятно, мы на нее повлиять не можем, но на что похожа наша морская вода в летний курортный период? Куда сливаются наши канализационные стоки? Я не знаю, какое положение дел в Гудауте, но я знаю точно, что катастрофа в Новом Афоне, катастрофа в Сухуме. А наша столица на что сегодня похожа? Начали, слава богу, проводить работы по замене коммуникаций (весь центр города перекопан), я знаю отели, к которым невозможно подъехать не то, что туристу, на джипе невозможно подъехать! Что делает по этому поводу наша муниципальная власть? Это – проблема, это – нерешенный вопрос!»

Тимур Пипия отметил еще одну важную, на его взгляд, проблему: гиды не объясняют гостям, как правильно себя вести за пределами отеля или пляжа:

«Я как-то столкнулся с группой туристов, полуголые женщины и мужчины едут на абхазское застолье с туроператором и гидом. Когда я их встретил, я был поражен, в купальниках едут на абхазское застолье в село Дурипш или куда-то еще. Я говорю им: «Ребята, вы куда собрались?» Я вызываю экскурсовода, задаю вопрос. Мне по воле случая доводилось бывать и в арабских странах, и в европейских. Там есть определенные жесткие требования и ни русский, ни немецкий турист никогда не позволит себе выйти в общество, в город, за территорию отеля в том виде, в каком не подобает. А мы себе это позволяем. Это не жест доброй воли по отношению к туристу, это – наше бескультурье и неуважение ко всему. Турист нас будет больше уважать, если мы ему просто подскажем, что нельзя полуголым ехать на абхазское застолье!»

Член Общественной палаты Руслан Хашиг посоветовал вспомнить обсуждения этой темы прошлых лет, посмотреть рекомендации, которые уже давались Общественной палатой. Станет понятно, что время идет, а проблемы не меняются.

Впрочем, Общественная палата будет продолжать тему, планируется еще одна встреча с руководством МВД, Минздрава и других ведомств.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия