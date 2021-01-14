Карантин туристам не помеха

В новогодние праздники, несмотря на режим ограничений в связи с пандемией, в Абхазии побывало в два раза больше туристов, чем в предыдущие годы. Хорошая погода и живописная природа восполнили приезжающим отсутствие развлечений. По их признанию, они к этому и не стремились, заботясь, в первую очередь, о своем здоровье.

Несмотря на пандемию и введенный режим ограничений, в последние две недели в Абхазии было много туристов. Улицы городов, объекты питания и кофейни работали с полной отдачей. Две недели стояла прекрасная погода, было солнечно и тепло.

Однако все культурные и развлекательные центры были закрыты. О том, как в условиях режима ограничений отдыхали гости Абхазии, рассказала Илона Ампар – абхазский отельер. Она подметила, что ограничения больше никого не удивляют, все мировые курорты столкнулись с этой проблемой, да и сами туристы в пандемию не настроены на массовые развлекательные мероприятия, так как в первую очередь заботятся о своем здоровье:

«Что касается наших объектов, их посетило очень много людей, но все визиты были краткосрочными – от 30-го декабря примерно по 10-е января. Загруженность была, люди были довольны. Сказать, что они приехали для того, чтобы ходить по каким-то общественным местам, не могу. Их вполне устраивала сама природа, которой они наслаждались, и наше домашнее гостеприимство. Когда они сюда ехали, сами не были настроены на массовый досуг, потому что они о своем здоровье тоже переживали».

Илона Ампар рассказала о защитных мерах, которые используют абхазские отельеры. По ее словам, если их соблюдать, то можно защититься от коронавирусной инфекции:

«Все меры и средства защиты прямо требуются самими гостями, в том числе и нами, мы сами не хотим болеть. Если говорить о Сочи, то там меры гораздо жестче. Здесь наши гости могут наслаждаться природой хотя бы без масок, со своими семьями на индивидуальных экскурсиях, даже просто гуляя по городу и по нашим достопримечательностям. Они сами боятся скопления людей, поэтому многие ходили в масках, многие привезли маски и санитайзеры с собой. У нас везде стоят лампы, обеззараживающие все общественные помещения. Они довольно дорогостоящие, но они защитили наш персонал, как минимум, мы не болели массово. Это работает. Надо не закрывать границы и ужесточать меры по отделению на государственном уровне, нужно научиться жить с пандемией. И если все будут соблюдать эти меры, то она исчезнет».

Несмотря на приток туристов в праздничные дни, заболевших среди туристов выявлено не было.

С 12 января распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания режим ограничений был продлен до 10 февраля, а некоторые из них даже ужесточены. Сегодня все объекты общественного питания готовят и продают свою продукцию только под заказ и при возможности доставки на дом. Работа продуктовых и вещевых рынков ограничена до двух дней в неделю.

Отельер Илона Ампар сообщила, что почти все туристы выехали из республики до 10 января. Это связано с тем, что погода испортилась, пошли дожди и закончились новогодние каникулы. Таким образом, ужесточение ограничительных мер туристов не застало.

Заместитель министра туризма Астамур Барциц проинформировал о статистике посещений Абхазии отдыхающими в новогодние дни. Она в 2021 году была почти в два раза выше, чем в прошлом:

«Многолетняя практика показывает нам, что туристический поток на новогодние праздники у нас всегда стабилен. Но в этом году турпоток был намного больше, чем в предыдущие годы, примерно в два раза было увеличение. Была шикарная погода, что способствовало тому, что люди проводили больше времени на открытой местности, наслаждались именно нашей природой и красотой. Рицинский реликтовый национальный парк посетили в 2021 году 18 116 человек, в 2020 году за этот период времени было 9 тысяч посещений; Новоафонскую пещеру имени Гиви Смыра посетили 10700 человек, в прошлом году было 5500 человек. Увеличение почти в два раза. По гостиничным объектам: в Сухуме средний показатель загрузки был около 80%, по Гагре – около 65%, в Новом Афоне – около 70%. Если выводить средний показатель, то он будет в целом по республике 50-60%».

Объекты размещения туристов на предмет соблюдения требований мониторила санитарно-эпидемиологическая служба. Инстинкт самосохранения, по словам Астамура Барциц, сработал, все старались выполнять рекомендации, чтобы обезопасить не только туристов, но и себя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия