Япония начнет сброс воды с атомной электростанции «Фукусима» в океан

Во вторник на заседании правительства Японии было принято решение о сбросе в океан воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на атомной электростанции "Фукусима", разрушенной в 2011 году в результате землетрясения и цунами.

1,25 миллиона тонн радиоактивной воды находится сейчас в специальных отстойниках, расположенных на территории электростанции. Они постоянно пополняются, поскольку продолжается утечка воды из-под герметичной оболочки ядерного реактора. Ожидается, что эти хранилища будут переполнены к концу следующего года.

По словам премьер-министра Японии Есихидэ Cyги, слив воды в Тихий океан является "наиболее реалистичным вариантом". Окончательная консервация электростанции невозможна без разрешения проблемы радиоактивной воды. Вопрос слива воды в Тихий океан обсуждался японским правительством несколько лет на фоне общественных протестов и беспокойства относительно последствий такого шага для окружающей среды.

Согласно плану, перед сбросом в океан радиоактивная вода будет подвергнута очистке, после которой в воде останется в заметных объемах лишь один радиоактивный компонент - тритий, который, как считается, в небольших количествах не представляет опасности для человека и окружающей среды.

Сброс воды должен начаться через два года после строительства сооружений для ее очистки, этот процесс займет около тридцати лет и будет проходить под контролем Международного агентства по атомной энергии.